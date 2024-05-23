شركة EXPERIAN تستحوذ على حصة استراتيجية في REWARD

تعاون يخلق تجربة تسوق أكثر رِبحًا للمستهلكين في جميع أنحاء العالم

تعيين كاشف أسلم في مجلس إدارة REWARD بشكل فوري

لندن, 23 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت اليوم شركة Reward ، وهي شركة رائدة في مجال مشاركة العملاء ووسائل الإعلام التجارية، عن استحواذ Experian، المسجلة في مؤشر FTSE50، لخدمات المعلومات العالمية الرائدة في العالم، على حصة استراتيجية في الشركة، وينضم كاشف أسلم، (رئيس تطوير الشركات في Experian)، إلى مجلس إدارة Reward بشكل فوري كجزء من هذا الاستثمار.

Experian acquires strategic stake in Reward

يعمل الاستثمار على تثبيت الشراكة التجارية بين Reward وExperian، ويركز هذا التعاون الإضافي على الاستفادة من بيانات Experian الغنية وقدرات تحفيز الجمهور لتغذية عروض Reward عبر البنوك والتجزئة، وتوسيع نطاق الوصول لخلق تجربة أكثر رِبحًا للمستهلكين.

تأسست الشراكة على تآزر القيم والالتزام بالابتكار مع وضع المستهلكين في طليعة الاهتمامات، وتركز الشراكة على إطلاق طرق جديدة لتعزيز برامج مشاركة العملاء في Reward. ومن خلال مواءمة نقاط القوة الفريدة في كلا الكيانين، يتطلع الثنائي إلى توسيع نطاق الحلول عبر الأسواق الدولية، ودمج التكنولوجيا وتحليلات البيانات لتقديم خدمات محسنة وعروض مكافآت أكثر تخصيصًا، بناءً على فهم أفضل لاحتياجات المستهلكين وتفضيلاتهم.

وبالنظر إلى المستقبل، تُعرب كل من Experian وReward عن حماسهما الكبير بشأن الإمكانات التحويلية التي تَعِد هذه الشراكة بتحقيقها على نطاق عالمي.

" يعد استثمار Experian في Reward بمثابة تأييد قوي لرؤيتنا واستراتيجية النمو الدولية، نحن متحمسون للاستفادة من بصمة Experian العالمية وقدراتها لتعزيز عروض خدماتنا للبنوك وشركاء التجزئة، بهدف إعادة 2 مليار دولار أمريكي إلى العملاء بحلول عام 2025."، وفق قول Jamie Samaha، الرئيس التنفيذي لشركة Reward تعليقًا على استثمار Experian.

"يعد استثمارنا في الشراكة مع Reward هو خطوة مثيرة إلى الأمام لعملنا. إن إيمان Reward الأساسي بضرورة مكافأة الإنفاق اليومي يتماشى تمامًا مع مهمتنا لمساعدة المستهلكين على تحسين رفاهيتهم المالية، ونتطلع إلى تطوير قدراتنا المشتركة للمساعدة في خدمة Reward لمجتمعاتها المصرفية والتجزئة في المملكة المتحدة وعلى الصعيد الدولي. هناك الكثير مما يمكننا القيام به معًا وسنقوم به معًا"، وفق قول Colin Grieves، المدير التنفيذي لشركة Experian للتسويق.

نبذة عن Reward

تأسست Reward في عام 2001، وهي شركة رائدة في صناعة تحويل عالم مشاركة العملاء ووسائل الإعلام التجارية. تعمل منصة Reward API المستندة إلى السحابة في 15 دولة في جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وتدمج المحتوى والإعلان والتجارة لتقديم تجارب استثنائية للمستهلكين مما يؤدي إلى زيادة مشاركة العملاء والحفاظ عليهم والرضا العام. وبالإضافة إلى سد الفجوة بين المحتوى والتجارة، فإن Reward هي شركة مدفوعة بالهدف، حيث تتمثل مهمتها في جعل الإنفاق اليومي أكثر ربحية للمستخدمين. خلال السنوات الخمس الماضية، أعادت Reward بفخر أكثر من 1 مليار دولار من مكافآت الاسترداد النقدي للمستهلكين في جميع أنحاء العالم.

لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.rewardinsight.com .

نبذة عن Experian

شركة Experian هي شركة بيانات وتكنولوجيا عالمية، تعمل على توفير الفرص للأشخاص والشركات في جميع أنحاء العالم. نحن نساعد على إعادة تعريف ممارسات الإقراض، وكشف ومنع الاحتيال، وتبسيط الرعاية الصحية، وتقديم حلول التسويق الرقمي، والحصول على رؤى أعمق في سوق السيارات، وكل ذلك باستخدام مزيجنا الفريد من البيانات والتحليلات والبرمجيات، كما نساعد ملايين الأشخاص على تحقيق أهدافهم المالية ومساعدتهم على توفير الوقت والمال.

نعمل في مجموعة من الأسواق، من الخدمات المالية إلى الرعاية الصحية والسيارات والتمويل الزراعي والتأمين والعديد من قطاعات الصناعة الأخرى.

نحب أن نستثمر في الأشخاص الموهوبين والتقنيات المتقدمة الجديدة لفتح قوة البيانات والابتكار، وباعتبارنا شركة مُسجَّلة تحت مؤشر FTSE 100، ومدرجة في بورصة لندن بالرمز (EXPN)، لدينا فريق من 22,500 شخص في 32 دولة، ويقع المقر الرئيسي للشركة في دبلن، أيرلندا. تعرف على المزيد من المعلومات من خلال experianplc.com .

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