شركة FBOX تحتفل بمعرض ناجح في Blockchain Life Dubai 2024، وتأسر صناعة تعدين العملات المشفرة بحلول التبريد المبتكرة

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 29 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- اختتمت شركة FBOX، وهي شركة رائدة في مجال تقنيات التبريد المتطورة، مشاركة ناجحة في Blockchain Life Dubai 2024، وقد حازت FBOX على اهتمام عدد كبير من العملاء من مجتمع التعدين، خلال هذه المرحلة المحورية التي تظهر التزامها بالابتكار التكنولوجي وممارسات التعدين الصديقة للبيئة.

عرضت FBOX طوال فترة المعرض، أحدث سلسلة من منتجات التبريد السائل والتبريد المائي مع عروض حية لخزائن التبريد المائي؛ حيث قدمت الجلسات التفاعلية مع كبار المهندسين وخبراء الصناعة في FBOX رؤىً حول النهج الشامل للشركة - الذي يشمل التميز في التصنيع، وسلاسل التوريد المحسنة، وتكامل البرامج والأجهزة المتقدمة.

ولم يسلط المعرض الناجح الضوء على أساليب FBOX المبتكرة لتعزيز كفاءة التعدين وربحيته فحسب، بل أظهر أيضًا إمكانية تقليل التأثير البيئي. تعد حلول التبريد المتقدمة تجسيدًا لرؤية الشركة لمستقبل تعدين أكثر كفاءة ومسؤولية، مما يتردد صداه مع أقرانها العالميين في مجال تعدين العملات المشفرة وعشاق التكنولوجيا.

وقال Vincent Hong، مدير المبيعات في FBOX: "إن FBOX موجودة هنا لدفع الابتكار وتعزيز الاتصالات داخل مجتمع التعدين وقيادة المسؤولية نحو ممارسات أكثر استدامة"، وأضاف "يسعدنا أن نعرض أحدث تطوراتنا في المشهد التكنولوجي النابض بالحياة في دبي، وندعو الجميع للانضمام إلينا في تشكيل مستقبل تعدين أكثر كفاءة ومسؤولية."

نبذة عن FBOX

شركة FBOX هي شركة رائدة في صناعة التبريد عن طريق الغَمر، مع فريق متحمس من المهندسين، الذين يكرسون جهودهم للارتقاء بالتبريد السائل الغاطس إلى مستوىً أفضل. تتخصص الشركة في توفير الحلول المستقرة واسعة النطاق والمتوافقة مع البيئات الصعبة لتبديد الحرارة، بما في ذلك المناطق ذات درجات الحرارة العالية والرطوبة والغبار. تشمل الخدمات الشاملة للشركة تصميم وتصنيع ونقل وتوزيع وصيانة وتشغيل أنظمة التبريد السائلة التي تعمل بالغمر، وتتعاون FBOX أيضًا بشكل وثيق مع مراكز البيانات والعملات المشفرة وقطاعات تخزين الطاقة وشحن المركبات الكهربائية، وتسعى جاهدة لتحقيق أعلى مستويات الكفاءة وأفضل أداء لمعدل التجزئة.

تسعى الشركة إلى تقليل آثار الكربون والبقاء صديقة للبيئة، من أجل الأصدقاء والجيل القادم والبيئة، حيث تستخدم الطاقة النظيفة وتعيد تدويرها وبالتالي خلق مستقبل أفضل وأكثر استدامة وفعالية من حيث التكلفة للعملاء والشركاء.

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الموقع الرسمي: www.fboxdata.com

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