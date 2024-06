شركة Fractal تتعاون مع QiCAP.Ai لفتح آفاق جديدة للنمو أمام Theremin.ai

تتطلع شركة Fractal من خلال هذه الشراكة إلى تمكين Theremin.ai من تحقيق فرص نمو متخصصة، خاصةً في مجالات مثل المنصات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لمساعدة العملاء على اتخاذ قرارات استثمارية أفضل.

نيويورك، 5 يونيو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Fractal ( www.fractal.ai )، وهي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة للشركات المدرجة في قائمة Fortune 500®، اليوم عن قرارها الاستراتيجي بسحب استثماراتها من شركة Theremin.ai، وهي شركة استثمارية تابعة لها ومتخصصة في استراتيجيات الاستثمار القائمة على التعلم المُعزز العميق، لصالح شركة QiCAP.Ai ، وهي مجموعة رائدة في الاستثمار الكمي والتداول في الأسواق الهندية.

يأتي هذا القرار ضمن إطار النهج الذي تتبعه شركة Fractal والقائم على "تحويل الأفكار إلى مشاريع" و"الفلسفة عالية القيمة" والذي يتيح للشركة جمع رأس مال نمو لإعادة استثماره في أفكار جديدة. وستساهم هذه الخطوة في مساعدة شركة QiCAP.Ai على تطوير تقنيات GenAI LLM لتعزيز قدرات Theremin.ai في مجال توقع الأسهم وتحليل المشاعر، وبناء استراتيجيات متعددة على منصة واحدة.

كانت شركة Theremin.ai، التي تم تأسيسها بدعم من Fractal ورأس مال من شركة OLMO Capital، تعمل على تطوير منصات تكنولوجية لتحديد فرص استثمارية في الأسواق المالية، خاصة في أسواق الأوراق المالية الهندية والآسيوية. وبالاستفادة من خبرات شركة Fractal في مجال الذكاء الاصطناعي AI، نجحت Theremin.ai في ابتكار خوارزميات قيّمة تركز على تداولات الأوراق المالية منخفضة ومتوسطة التردد، بالإضافة إلى أصول بيانات تجمع بين المصادر التقليدية والبديلة.

هذا وقال السيد Srikanth Velamakanni، أحد مؤسسي Fractal والرئيس التنفيذي للمجموعة ونائب رئيس مجلس الإدارة: "لقد أنشأنا Theremin.ai كوسيلة لاختبار نماذج الذكاء الاصطناعي AI التي نطورها واختبار قدرتها على ابتكار وتنفيذ أفكار استثمارية في الأسواق المالية دون تدخل بشري. لقد أثبتت هذه التجربة نجاحها وجذبت انتباه شركة QiCAP.Ai الرائدة، ونؤمن بأن Theremin.ai ستجد لديهم البيئة المثالية لتطوير خوارزمياتها وأفكارها الاستثمارية إلى آفاق أرحب".

ومن جانبه، صرح السيد Hemant Kothavade، أحد مؤسسي شركة Theremin.ai ورئيسها التنفيذي CEO، قائلًا: "إن تحالفنا الاستراتيجي مع شركة QiCAP.Ai سيُعزز تركيزنا على استراتيجيات الاستثمار عالية القيمة لدينا، فهذا التعاون سيطلق العنان لإمكانيات هائلة، حيث سيسمح لنا باستثمار كامل جهدنا في تحليل الإشارات منخفضة ومتوسطة التردد، مما سيقود إلى تعظيم قدرات المنصة بأكملها".

كما أعرب السيد Mirchandani Gulu، رئيس شركة OLMO Capital، عن حماسته تجاه هذا التطور، قائلاً: "نحن متحمسون لهذا التطور الذي تشهده شركة Theremin.ai. فهذه الخطوة تمثل تتويجًا لاستثمارنا المبكر في مجال تحليل الاستثمار القائم على الذكاء الاصطناعي AI بالأسواق المالية الهندية والآسيوية من خلال Theremin.ai".

كما أكد السيد Amit Rathi، أحد مؤسسي شركة QiCAP.Ai، على القيمة الاستراتيجية لعملية الاستحواذ، قائلاً: "نحن سعداء للغاية بإنضمام Theremin.ai إلى منصتنا، لنكمل بذلك باقة خدماتنا الاستثمارية الشاملة. تعزز خطوة الاستحواذ هذه رؤيتنا في توفير استراتيجيات تنفيذ متطورة للمتداولين المحترفين وحلول استثمارية فريدة للمكاتب العائلية".

ستساعد عملية التصفية شركة Theremin.ai في مواصلة مهمتها المتمثلة في تطوير استراتيجيات وتقنيات استثمارية تُلبي احتياجات السوق الهندي والآسيوي.

نبذة عن Fractal

Fractal هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول الذكاء الاصطناعي للشركات المدرجة في قائمة Fortune 500®. تتمثل رؤية شركة Fractal في تمكين كل قرار يُتخذ داخل المؤسسات الكبرى بقدرات الذكاء الاصطناعي AI، وذلك من خلال الجمع بين قوة الذكاء الاصطناعي والهندسة والتصميم لمساعدة الشركات الأكثر شهرة على تحقيق النجاح.

تُقدم شركة Fractal مجموعة من الحلول المتخصصة تشمل Crux Intelligence (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي AI لتحليلات الأعمال)، و Eugenie.ai (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي AI للاستدامة)، و Asper.ai (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي AI لإدارة نمو الإيرادات)، إلى جانب Senseforth.ai (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي AI لخدمة العملاء)، و Flyfish (حل مدعوم بالذكاء الاصطناعي AI الإبداعي للمبيعات). احتضنت Fractal شركة Qure.ai ، وهي شركة رائدة في مجال الرعاية الصحية متخصصة في مجال كشف السل وسرطان الرئة باستخدام الذكاء الاصطناعي AI.

يضم فريق عمل شركة Fractal حاليًا أكثر من 4500 موظف موزعين على 17 موقعًا عالميًا تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأوكرانيا والهند وسنغافورة والشرق الأوسط وأستراليا. حظيت Fractal بالعديد من التقديرات منها "أفضل مكان للعمل" و"أفضل مكان للعمل للمرأة" ضمن أفضل 100 شركة (كبيرة) وفقًا لمعهد The Great Place to Work®؛ وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في خدمات هندسة البيانات 2024 وخدمات علوم البيانات 2024 من قبل مجموعة Information Services Group، وكذلك تم تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي ومجال توفير التحليلات من مجموعة Everest Group، إلي جانب تصنيفها كإحدى الشركات الرائدة في مجال توفير خدمات تحليلات العملاء وفقًا لتقرير ™Customer Analytics Service Providers Wave لعام 2023 من قبل شركة Forrester Research Inc.. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة fractal.ai.

نبذة عن شركة QiCAP.Ai:

QiCAP.Ai هي مجموعة رائدة في الاستثمار الكمي والتداول تسعى لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة عبر مختلف فئات الأصول في الأسواق المالية الهندية باستخدام استراتيجيات التداول عالية التردد. تستفيد الشركة من أحدث تقنيتها والنماذج الكمية التي طوّرها فريقها من المهندسين وعلماء الرياضيات، لتقديم استراتيجيات تنفيذ متطورة للمتداولين المحترفين، وكذلك حلول استثمارية فريدة للمكاتب العائلية، والتي تمكنهم من تعزيز محافظهم الاستثمارية التقليدية بعوائد إضافية غير مرتبطة بمخاطر باقي استثماراتهم.