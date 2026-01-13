شركة FSS تصبح أول شركة مدفوعات في الهند، والشرق الأوسط، ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ، وجنوب أفريقيا تحصل على شهادة ISO/IEC 42001

مومباي، الهند, 13 يناير / كانون الثاني 2026 /PRNewswire/ --

أصبحت شركة Financial Software and Systems (FSS)، الرائدة عالميًا في تقنيات المدفوعات ومعالجة المعاملات، أول شركة مدفوعات في الهند والشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وجنوب أفريقيا تحصل على شهادة ISO/IEC 42001، مما يُعزز التزامها بالاستخدام المسؤول والأخلاقي للذكاء الاصطناعي (AI) في تقنيات المدفوعات والخدمات المصرفية.

FSS becomes first payments company to achieve ISO/IEC 42001 compliance

من خلال تحقيق شهادة ISO/IEC 42001، تؤكد شركة FSS انتقالها من تبنّي الذكاء الاصطناعي المُخصص إلى إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي المُنظم على مستوى المؤسسة. يُرسّخ هذا الإنجاز مكانة حوكمة الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب مع أمن المعلومات وإدارة الجودة كأولوية أساسية للأعمال.

يُدمَج الذكاء الاصطناعي عبر منصات FSS، حيث يدعم كشف الاحتيال، ومراقبة المعاملات، والتسوية المحاسبية (Reconciliation)، وإدارة النزاعات، وأتمتة العمليات التشغيلية. يضمن التوافق مع معيار ISO/IEC 42001 وجود إشراف منظّم عبر دورة حياة الذكاء الاصطناعي كاملة، مما يُتيح المراقبة المستمرة للأنظمة المُطبّقة، والتعرّف الاستباقي على المخاطر، بما في ذلك التحيّز، والنتائج غير المقصودة، وعدم الامتثال التنظيمي.

ويمثّل معيار ISO/IEC 42001 تطورًا في كيفية حوكمة المؤسسات للذكاء الاصطناعي. على خلاف أُطُر تقنية المعلومات وأمن المعلومات التقليدية، يرسّخ هذا المعيار ملكية واضحة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، وهياكل حوكمة مُحددة، وآليات مستمرة لمراقبة الأداء. وهذه الضوابط بالغة الأهمية في قطاع الخدمات المالية، حيث العدالة، وقابلية التفسير، والمساءلة تُعتبر عناصر أساسية للحفاظ على الثقة.

تعليقًا على هذا الإنجاز، قال V Balasubramanian، الرئيس التنفيذي لشركة Financial Software and Systems (FSS): "أصبح الذكاء الاصطناعي يؤثر بشكلٍ متزايد في القرارات الفورية في مجال المدفوعات، بدءًا من منع الاحتيال ووصولًا إلى إدارة المخاطر. ومع تحوّل الذكاء الاصطناعي إلى بنية تحتية أساسية، تصبح الحوكمة أمرًا غير قابل للتفاوض. وفي بيئة اليوم، ينطوي عدم الامتثال على مخاطر جوهرية نظرًا لوتيرة التحول السريعة التي يُحدثها الذكاء الاصطناعي في قطاع المدفوعات. وتؤكد هذه الشهادة التزامنا ببناء أنظمة ذكاء اصطناعي جديرة بالثقة، وقابلة للتفسير، وخاضعة للمساءلة".

معيار ISO/IEC 42001 هو معيار متطور، ولا يفي حاليًا بمتطلباته الصارمة إلا عدد محدود من المؤسسات. ويضع التبنّي المبكر لهذا المعيار شركة FSS في موقع متقدم، بالتزامن مع استمرار الأُطُر التنظيمية — بما في ذلك قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي وتركيز بنك الاحتياطي الهندي على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والمسؤول — في تشكيل حوكمة الذكاء الاصطناعي في قطاع الخدمات المالية.

لقد خضع إطار حوكمة الذكاء الاصطناعي لدى شركة FSS لتقييم مستقل من قِبل TÜV SÜD، وهي جهة اعتماد وضمان معترف بها عالميًا. ويعكس تصنيف Certification Lead مستوى أعلى من النُضج المؤسسي، إذ يُقر بقدرة FSS ليس فقط على تبنّي المعيار، بل أيضًا على قيادة تطبيقه على مستوى المؤسسة.

نبذة عن Financial Software and Systems (FSS):

شركة Financial Software and Systems (FSS) الرائدة عالميًا في تقنيات المدفوعات ومعالجة المعاملات، تُقدِّم منتجات وحلولًا تعيد تعريف تجارب الدفع. مع وجودها في أكثر من 25 دولة، تُمكّن FSS البنوك والمؤسسات المالية وشركات التكنولوجيا المالية من تنفيذ معاملات سلِسة في جميع أنحاء العالم. تشمل محفظتها: إصدار البطاقات، واكتساب التجار، والمدفوعات الفورية، والتسوية المحاسبية، والمصادقة الآمنة ثلاثية الأبعاد، إلى جانب المنصات التي تُتيح النشر والتحول الرقمي.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2859255/FSS_Payments_Photo.jpg