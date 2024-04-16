شركة GameChange Solar تعلن عن شراكة استراتيجية مع Jiangsu Zhenjiang New Energy Equipment المحدودة (JZNEE) لتوسيع التصنيع المحلي في المملكة العربية السعودية

نورووك، كونيتيكت، 16 أبريل 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة GameChange Solar (GCS)، المورد العالمي الرائد لحلول تتبع الطاقة الشمسية أحادية المحور لمحطات الطاقة الكهروضوئية PV المثبتة على الأرض، أن تعلن عن شراكة استراتيجية مع شركة Jiangsu Zhenjiang New Energy Equipment المحدودة (JZNEE)، وهي شركة مدرجة مقرها الصين. يمثل هذا التعاون خطوة مهمة نحو تعزيز قدرات التصنيع المحلية لمكونات أجهزة تتبع الطاقة الشمسية في الشرق الأوسط. وبموجب هذه الشراكة، ستقوم JZNEE بإنشاء منشأة تصنيع محلية حديثة في الدمام، بالمملكة العربية السعودية، لإنتاج ما يصل إلى 3 جيجا واط، قابلة للزيادة إلى 5 جيجا واط، من مكونات التتبع الشمسي للعلامة التجارية Genius Tracker™ من GCS. وتهدف الشراكة إلى تشغيل المنشأة بحلول يونيو 2024، وتتوافق هذه المبادرة مع المتطلبات المحلية المتزايدة في المنطقة وتؤكد التزام الشركتين بدعم نمو الطاقة المتجددة في المنطقة.

وتضمن GCS التسليم في الوقت المناسب لمكونات متتبع Genius Tracker عالي الجودة للمشاريع القادمة في الشرق الأوسط، بصفتها الشريك المحلي الحصري. توفر GCS مكونات غير فولاذية، مثل المحركات ووحدات تحكم العقد وأنظمة القيادة، مما يضمن أعلى مستويات الجودة والموثوقية لأنظمة تتبع الطاقة الشمسية. وبالإضافة إلى ذلك، تقدم GCS دعمًا شاملًا بعد البيع والتشغيل والبرمجيات والخدمات، مما يدل على التزامها براحة العملاء ونجاح المشروع في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

وقد اكتسب منتج Genius Tracker من GCS بالفعل مكانة في المنطقة، مع انتشار مشاريع كبيرة للطاقة الشمسية مثل مشروع أبيدوس كوم امبو 560 ميجا واط في مصر، وهو مشروع مملوك لشركة AMEA Power، وسوف يوفر الطاقة المتولدة من المنشأة الشمسية إلى الشركة المصرية لنقل الكهرباء بموجب اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا (PPA).

تجلب شركة Jiangsu Zhenjiang New Energy Equipment المحدودة ثروة من الخبرة في مجال التصنيع لصناعة الطاقة المتجددة، ومع سجل حافل في مجال التصنيع والخدمات اللوجستية وتركيب أنظمة تثبيت وتتبع الطاقة الكهروضوئية، فإن JZNEE مستعدة للمساهمة في نجاح هذه الشراكة وتقدم الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط.

وتعليقاً على الشراكة، صرح Vikas Bansal، الرئيس الدولي في GameChange Solar، قائلًا: "شراكتنا مع JZNEE والتوسع في الشرق الأوسط يؤكدان التزامنا بتنمية وجودنا العالمي للطاقة المتجددة، ونحن متحمسون لزيادة عملائنا في الشرق الأوسط وشركاء قطاع الهندسة والمشتريات والبناء (EPC)، بحلول تتبع الطاقة الشمسية المصنعة محليًا المبينة والمزودة بالخدمات."

نبذة عن شركة JZNEE

أنُشئت شركة Jiangsu Zhenjiang New Energy Equipment المحدودة (JZNEE)، في مارس 2004. بعد أكثر من 20 عامًا من التطوير المبتكر، أصبحت JZNEE مجموعة عامة تعمل في معدات الطاقة المتجددة (توربينات الرياح، وهياكل الصلب لنظام التتبع الشمسي، وأنظمة الحرارة الشمسية)، ومنتجات التثبيت، ومنصات تركيب توربينات الرياح البحرية، ومعدات الهندسة البحرية، والمعدات المعدنية، وآلات البناء، ومنتجات آلات الموانئ، مع التصميم والتصنيع والمعالجة والمبيعات والخدمات اللوجستية، باعتبارها واحدة من المؤسسات المتكاملة.

اجتازت JZNEE شهادة الشركات ذات التكنولوجيا الفائقة، مع خمس منتجات ذات تكنولوجيا فائقة وحصلت على 108 براءة مرخصة، بما في ذلك خمس براءات اختراع. حصلت JZNEE على شهادة نظام إدارة الجودة ISO9001، ونظام إدارة البيئة ISO14001، وشهادة نظام إدارة الصحة والسلامة المهنية OHSAS 18001، ولديها شهادة EN1090-2 و EN3834 من جمعية اللحام الألمانية لإنتاج الهياكل الفولاذية.

نبذة عن GameChange Solar

شركة GameChange هي شركة عالمية رائدة في مجال توفير حلول تتبع الطاقة الشمسية المستخدمة في مشاريع توليد الطاقة الشمسية الموزعة على نطاق المرافق والمثبتة على الأرض حول العالم. ساعدنا في إنتاج أكثر من 30 جيجا واط (GW) من أنظمة تتبع الطاقة الشمسية والإمالة الثابتة التي تجمع بين التثبيت السريع والجودة المقبولة والقيمة التي لا تقبل المنافسة من خلال الهندسة الفائقة والتصميم المبتكر والتصنيع بكميات ضخمة. تعمل منتجاتنا على تمكين الألواح الشمسية في محطات الطاقة من تتبع حركة الشمس في السماء وتحسين أداء المحطة مع حماية المجموعة أيضًا من الظروف الجوية الضارة.

لمزيد من المعلومات حول GameChange Solar، يرجى زيارة الموقع www.gamechangesolar.com .