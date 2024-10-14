شركة Gaudio Lab تعرض تقنيات الصوت الذكية المتطورة في معرض GITEX 2024

سيول، كوريا الجنوبية, 14 أكتوبر، 2024 /PRNewswire/ -- سوف تشارك Gaudio Lab، وهي شركة رائدة في تكنولوجيا الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي، في معرض GITEX 2024، أكبر معرض للتكنولوجيا في الشرق الأوسط، الذي سيعقد في دبي من 14 إلى 18 أكتوبر. في الحدث، ستعرض Gaudio Lab حلول الصوت الذكية المتطورة، مما يوفر للزوار فرصة لتجربة الجيل التالي من تكنولوجيا الصوت.

في GITEX 2024، ستقدم Gaudio Lab العديد من المنتجات المتقدمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، بما في ذلك:

- Gaudio Studio: خدمة عبر الإنترنت تفصل الموسيقى بدقة إلى آلات فردية، مثل الغناء والطبول والغيتار والباس والبيانو وغيرها.

- Gaudio Sing: خدمة الكاريوكي في الوقت الحقيقي التي تحول الأغاني الأصلية إلى مقاطع كاريوكي موسيقية. مع ميزات مثل التحكم في طبقة الصوت والإيقاع، بالإضافة إلى تسجيل النقاط، يوفر منتج Gaudio Sing تجربة عالية الجودة وممتعة.

- Gaudio Studio Pro: استبدال الموسيقى: حل لمبدعي الفيديو لحل قضايا حقوق الطبع والنشر للموسيقى. باستخدام الذكاء الاصطناعي، يستطيع فصل المقاطع الموسيقية تلقائيًا (على سبيل المثال، الموسيقى والحوارات والتأثيرات) واستبدال الموسيقى المرخصة بأخرى خالية من الملكية، مع توفير أيضًا خاصية إتقان الصوت.

يمكن للزوار العثور على كشك Gaudio Lab في القاعة 2 في جناح كوريا، حيث سيكون لديهم فرصة لتجربة تكنولوجيا الفصل الصوتي ذات المستوى العالمي للشركة بشكل مباشر.

اكتسبت Gaudio Lab اعترافًا عالميًا بتفوقها التكنولوجي، إذ فازت بجوائز CES Innovation Awards لعامين متتاليين ووصلت إلى دور متأهلة نهائية في جوائز SXSW Innovation Awards. وتخطط الشركة في GITEX لاستكشاف فرص أعمال جديدة في الشرق الأوسط وتوسيع حضورها في جنوب غرب آسيا وأفريقيا.

قال Hyun-Oh Oh، الرئيس التنفيذي لـ Gaudio Lab: "GITEX هو أكبر حدث تقني في الشرق الأوسط، ونحن نراه فرصة محورية لعرض تقنيتنا المبتكرة للعملاء والشركاء المحتملين. نحن نهدف إلى استخدام هذا الحدث كبوابة للتوسع ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط، ولكن أيضًا في مناطق مثل جنوب غرب آسيا وأفريقيا".

[حول Gaudio Lab]

Gaudio Lab هي شركة ناشئة رائدة في مجال تكنولوجيا الصوت المدعومة بالذكاء الاصطناعي تأسست في عام 2015 بعد أن اعتمدت الشركة تكنولوجيا الصوت المكاني لسماعات الرأس لتبتكر على أساسها جهاز مُرسل ثنائي الأذن من أجل معيار ISO/IEC MPEG-H Audio في عام 2014. منذ تأسيسها، عملت الشركة على تطوير تقنيات لتقديم تجارب صوتية متفوقة حيثما وُجد صوت، وحصلت على اهتمام ودعم من كبار المستثمرين الاستراتيجيين العالميين مثل Softbank Ventures وSamsung Venture Investment وNaver Corp. عبر الواقع والواقع الافتراضي وبينهما، ستواصل حلول Gaudio Lab مهمتها في توفير الصوت الأمثل عبر مجموعة متنوعة من المنصات مثل سماعات الأذن والهواتف الذكية وVOD وVR/AR والمسارح والسيارات وغيرها. ولقد حصلت Gaudio Lab على جوائز CES Innovation Awards لعامين متتاليين (2024/2023)، وتم ترشيحها كمتأهلة نهائية لجائزة SXSW Innovation Award 2024، واعتمدت معيار ANSI/CTA (2022) الدولي، وحصلت على الاعتراف من خلال اعتمادها معيار ISO/IEC MPEG-H (2018, 2013) الدولي. كما تم تكريم الشركة بجوائز VR لأفضل شركة ابتكار في مجال VR في لندن (2017).

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