شركة GCZICO المصنعة لإضاءة LED الخارجية توسّع عملياتها التجارية في الخارج

تشونغشان، الصين, 9 يوليو / تموز 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت "جي سي زيكو" GCZICO ، وهي شركة مصنعة لإضاءة "ليد" (LED) الخارجية مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة في الصناعة ، عن إطلاق قسم أعمالها في الخارج ، مما يمثل علامة بارزة في التوسع الدولي للشركة. سيعزز القسم الجديد الدعم للمقاولين الدوليين ومصممي الإضاءة والموزعين وأصحاب المشاريع من خلال توفير التوريد المباشر للمصانع والخبرة الهندسية وخدمات المشروعات عالية الاستجابة.

"جي سي زيكو"، التي يقع مقرها الرئيسي في بلدة "جوزين" بمدينة "تشونغشان"، المعترف بها على نطاق واسع باسم "عاصمة الإضاءة في العالم" ، تجمع التصنيع المتكامل مع سلسلة توريد ناضجة لتقديم أسعار تنافسية مباشرة من المصنع وجودة منتجات موثوق بها. تتضمن محفظتها أضواء LED خطية وأضواء المسطرة الجدارية (wall washer) والكشافات الغامرة والأضواء تحت الأرض والأضواء تحت الماء وحلول الإضاءة الخارجية المخصصة للمشاريع المعمارية والمناظر الطبيعية والتجارية والمشروعات البلدية. تتميز التركيبات، المصممة للبيئات الخارجية المتطلبة ، بحماية مقاومة للماء بتصنيف IP66/IP67 ، ومقاومة رذاذ الأشعة فوق البنفسجية ورذاذ الملح ، والأداء المستقر في درجات حرارة تتراوح من -30 درجة مئوية إلى +50 درجة مئوية.

في ما بعد التصنيع ، تدعم "جي سي زيكو" العملاء طوال دورة حياة المشروع بأكملها. تقدم الشركة مساعدة في تصميم الإضاءة ، ومحاكاة الإضاءة ثلاثية الأبعاد ، واختيار المنتجات ، ورسومات تركيبات "التصميم بمساعدة الحاسب الآلي" (CAD) ، وإرشادات التثبيت ، وبرمجة وحدات التحكم ، وتشغيل النظام للمساعدة في تبسيط تنفيذ المشروعات وتحقيق نتائج إضاءة موثوقة. تدعم أنظمة التحكم الذكية الخاصة بها البروتوكولات الدولية مثل ArtNet و MQTT لتطبيقات الإضاءة الذكية وإضاءة الواجهات.

تبقى الجودة في صميم كل مشروع. تمتلك "جي سي زيكو" شهادات معترف بها دوليًا، بما في ذلك ISO 9001 و CE و RoHS و CCC ، مع مساعدة العملاء في متطلبات الشهادات الإقليمية مثل UL و ENEC و DLC. مع القدرة الإنتاجية الشهرية التي تتجاوز 50،000 وحدة ، يخضع كل منتج إلى لاختبارات الفحص بنسبة 100٪ ، واختبارات التقادم، واختبارات مقاومة الماء قبل الشحن. يستفيد العملاء أيضًا من ضمان لمدة سنتين إلى ثلاث سنوات ، واستجابة ما بعد البيع لمدة 24 ساعة ، والدعم الفني مدى الحياة.

قال "سمر شيا"، مؤسسة "جي سي زيكو": "إن توسيع حضورنا الدولي يعكس التزامنا على المدى الطويل بخدمة العملاء في جميع أنحاء العالم". "نتطلع إلى مساعدة المزيد من الشركاء على إكمال مشاريع الإضاءة الخارجية بمنتجات موثوقة ودعم هندسي عملي وخدمة عالية الاستجابة".

نبذة عن GCZICO

"جي سي زيكو" هي شركة مصنعة لإضاءة LED في الهواء الطلق مقرها في بلدة "جوزين" بمدينة "تشونغشان" ، الصين ، متخصصة في حلول الإضاءة المعمارية والمناظر الطبيعية. مع أكثر من 16 عامًا من الخبرة في التصنيع ، تقدم الشركة منتجات الإضاءة الخارجية ذات الدرجة الهندسية وخدمات التخصيص ودعم المشاريع للمشاريع التجارية والبلدية ومشاريع البنية التحتية في الأسواق العالمية.

GCZICO

موقع الويب: https://gczico.com/

البريد الإلكتروني: 970442163@qq.com

الهاتف / واتساب+86 13923336523 :