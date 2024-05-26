شركة Geespace تُوسع نطاق وصولها العالمي من خلال كوكبة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO)

شنغهاي, 26 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت Starlink التابعة لشركة SpaceX مؤخرًا بصفة رسمية أن مجموعة الإنترنت عالية السرعة الخاصة بها تربط الآن أكثر من 3 ملايين شخص بالإنترنت عالي السرعة عبر ما يقرب من 100 دولة ومنطقة والعديد من الأسواق الأخرى.

توفر كوكبة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض (LEO) خدمات الشبكة للأشخاص في الوقت الفعلي في البيئات القاسية والمناطق ذات البنية التحتية المتأخرة، ومع تزايد عمليات نشر الأقمار الصناعية في المدار الأرضي المنخفض على مستوى العالم، أصبحت شركات الصناعات الفضائية التجارية جهات فاعلة رئيسية.

في الصين، تقوم Geespace، وهي شركة صناعات فضائية تجارية تابعة لشركة Geely، ببناء وتشغيل كوكبة Geely لحلول التنقل المستقبلية؛ وقد أكملت هذه الكوكبة نشر طائرتين مداريتين، ومن المقرر إطلاق الطائرة الثالثة في النصف الثاني من العام الجاري، إيذانًا ببدء خدمات التطبيقات العالمية، وتحتوي الطائرة الرابعة على هوائيات اتصالات عبر الأقمار الصناعية مباشرة إلى الخلية، وتخدم العديد من الهواتف المحمولة الموجودة. وتخطط شركة Geespace لإكمال المرحلة الأولى من الكوكبة بعدد 72 قمرًا صناعيًا في غضون عامين، مما يوفر خدمات اتصالات البيانات العالمية في الوقت الفعلي.

وقد حققت كوكبة Iridium إجمالي إيرادات 203.9 مليون دولار أمريكي وصافي دخل 19.7 مليون دولار أمريكي في الربع الأول من عام 2024. يسلط تاريخ تطوير Iridium الضوء على تحديين حاسمين في صناعة الأقمار الصناعية ذات المدار الأرضي المنخفض؛ هما تقليل تكاليف البناء، وإيجاد نموذج عمل ناجح.

تعالج Geespace هذه التحديات من خلال ثلاث خطوات:

تصنيع الأقمار الصناعية: تستفيد Geespace من تقنية التجميع الآلي ونموذج إدارة الإنتاج الضخم لشركة Geely لإنشاء خط إنتاج ذكي ومرن للأقمار الصناعية، ويؤدي هذا الأمر إلى تقصير دورة تجميع القمر الصناعي وتكامله واختباره ( AIT ) وتقليل تكاليف الإنتاج بنسبة 45%، وتبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية خمسمائة قمرًا صناعيًا. تطبيق استخدامات القمر الصناعي: حققت Geespace استخدامات واسعة النطاق للاتصالات عبر الأقمار الصناعية وتحديد المواقع عالي الدقة عبر الأقمار الصناعية في عام 2023، حيث تم تجهيز العديد من طرازات Geely ، بما في ذلك Zeekr و Geely Galaxy ، بوظائف الاتصال عبر الأقمار الصناعية ثنائية الاتجاه من Geespace . نماذج الأعمال: أصبح تقديم الخدمات التجارية العالمية هو الاتجاه السائد بين شركات مثل SpaceX و Iridium و Geespace .

وقعت شركة Geespace في جنوب شرق آسيا اتفاقية مع شركة الاتصالات الماليزية Altel لتسريع حلول الموانئ الذكية والزراعة الذكية، وفي الشرق الأوسط، عقدت Geespace شراكة مع شركة اتصالات الأقمار الصناعية العمانية Azyan Telecom لتعزيز نشر خدمات كوكبة Geely لحلول التنقل المستقبلية، بما في ذلك الاتصال المباشر بالخلية، في الشرق الأوسط وأفريقيا.

ومع تجارب ناجحة مثل Iridium وSpaceX، فإن التوسع العالمي لشركة Geespace لا يعد استراتيجيًا فحسب، ولكنه أيضًا إعداد لتحقيق قيمة تجارية كبيرة.