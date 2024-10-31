شركة GERI الكندية لتكنولوجيا تحويل الطاقة تُسرّع عملية التسويق

عملية حرارية مُبتكَرة تُقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على الفور بطريقة اقتصادية وفعالة في عمليات استخراج النفط الثقيل

كالجاري، ألبرتا، 31 أكتوبر 2024 /PRNewswire/ -- شركةGERI (General Energy Recovery) تقوم بتعيين مُديرَين للمبيعات المحلية والدولية، تعيين Jamie Petrovic في منصب مدير المبيعات في كندا، وعمرو حسن في منصب مدير مبيعات الشرق الأوسط والولايات المتحدة.

Jamie Petrovic, Sales Director (Canada); Amr Hassan, Sales Director (Middle East & US) Logo GERI (General Energy Recovery Inc.)

يتمتع Petrovic بأكثر من 20 عامًا من الخبرة، بما في ذلك خبرته في تعزيز الإنتاج للمبيعات التقنية في كندا مع Secure Energy، ومدير المبيعات في كندا مع وSLB (سابقاًSchlumberger )، كما انتقل Petrovic إلى GERI من شركة Rubberatkins، حيث كان مديرًا إقليميًا للمبيعات في كندا.

يتمتع حسن بعقود من الخبرة الإدارية في المبيعات العالمية وتطوير الأعمال، والتي تمتد عبر الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا وأمريكا الشمالية. عمل حسن مع مؤسسات رائدة، بما في ذلك (BHI (Baker Hughes وLinde وSLB (سابقاً Schlumberger).

بعد ١٠ سنوات من البحث والتطوير والعديد من المشاريع التجريبية، أصبحت تقنية الاتصال المباشر لتوليد البخار (DCSG) الحائزة على جوائز والمُسَجَّلة ببراءة اختراع من GERI جاهزة للطرح، مما يُعَزز استخراج النفط بكثافة كربونية مُنخفضة عن طريق الحَقن المُشترَك للبخار والغاز غير القابل للتكثيف (NCG)، بشكل رئيسي ثاني أكسيد الكربون ( 2 CO) والنيتروجين ( 2 N) في مُستودعات النفط. أظهرت نتائج استخدام تقنية DCSG من شركة GERI زيادة كبيرة في إنتاج النفط عن المُعَدل الأساسي، مع انخفاض نِسَب البُخار إلى الزيت (SOR) إلى 0.6، وبقاء ما يصل إلى 70% من ثاني أكسيد الكربون المحقون في قاع البئر تحت الأرض.

إن تقنية DCSG هي ابتكار يُغير اللعبة؛ فهي سهلة النقل، كما أنها تُناسِب حُفر الآبار القياسية، دون الحاجة إلى عمل حُفَر جديدة، مما يَحد من اضطراب الأراضي والاستثمارات المُكلفة في البنية التحتية. يُمكن استخدام تقنية DCSG من GERI مع أنواع الآبار العمودية والأفقية ويمكن نشرها في الآبار الحرارية وغير الحرارية باستخدام براءة اختراع GERI CasingCoolerTM.

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GERI هي شركة كندية مُتخصصة في تكنولوجيا تحوُّل الطاقة، تُقدم حلولاً مُحسّنة لاستخراج النفط الثقيل، مما يُتيح استخراج المزيد من النفط مع تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري في آنٍ واحد. تهدف GERI، بشعارها Recovering More، Emitting Less™، إلى تمكين المُنتجين من تحقيق التوازُن الصعب بين زيادة استخراج النفط، وخفض الانبعاثات الكربونية بسرعة، وضمان عوائد صحية على الاستثمارات.

للاستفسارات الإعلامية، يُرجى التواصل على: Diane Bennett، كبيرة مُدراء العلاقات العامة، شركة GERI (General Energy Recovery Inc.)، الهاتف المحمول: 962-825- 1+ رقم داخلي GERI (4374)، بريد إلكتروني [email protected]

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