شركة Giti تُنَظم بطولة تفصيلية لمُسابَقات Formula الإقليمية للشرق الأوسط لعام 2025 في أبو ظبي

يستعد المُتسابقون من مُختلف أنحاء العالم للمُنافسة على اللقب المرموق في سلسلة سباقات السيارات الرائدة في الشرق الأوسط.

دبي، الإمارات العربية المُتحدة, 28 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تَضُم بطولة Formula الشرق الأوسط 2025 بطولتين مُعتمَدتين من الاتحاد الدولي للسيارات، هما بطولة Formula الإقليمية، وبطولة Formula 4 المُوَسعة في الشرق الأوسط، وقد بدأت تحت مظلة حدث واحد تُنَظمه شركة Top Speed، المُرَوِّج الدولي لرياضة السيارات، ويَدعم هذا التغيير نمو مُنافَسات المقعد الواحد في المنطقة، ويُكمل مُبادَرات تطوير السائقين الشباب التي تنفذها الفِرَق، والحَلَبات في جميع أنحاء الشَّرق الأوسط.

Highlights from Round 1 of the Formula Regional Middle East Championship

ومن المُقَرر أن تُحَفز بطولتي FRMEC وF4ME الإثارة في مُختلَف أنحاء المنطقة، مع تجمُّع السائقين الموهوبين من مُختلف أنحاء العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة للمُشارَكة في الجولة الافتتاحية للموسم، ومن المُتَوَقع أن تَشهَد البطولة سِباقات مُثيرة، وسيارات مُتطورة، ومُنافَسة شَرِسَة.

نجحَت Giti في ترسيخ مكانتها كعُضو بارز في عالم رياضة السيارات، من خلال الاستفادة من تكنولوجيا الإطارات المُتقدِّمة لديها لدعم مجموعة واسعة من سلاسل السباقات التنافُسية، باعتبارها الراعي الرسمي والإطار الرسمي للبطولة. تُوَفر Giti إطارات عالية الأداء تعمل على تعزيز الأداء، والسُّرعة، والسلامَة على المَسار، ويُسَلط هذا الانخراط في رياضة السيارات الضوء على متانة المُنتَجَات، ودِقَّتها، وابتكارها مع دَعم المواهِب النَّاشئة، وتَزويد الجيل الجديد من السائقين بالأدوات التي يحتاجون إليها لتحقيق النجاح، وتستمر Giti في تعزيز التزامها، ودورها في دفع حدود أداء الإطارات في عالم السباقات سريع الخُطَى.

تُساعد رياضات السيارات مثل سباقات السيارات، والشاحنات، والحلبات، والطرق الوعرة شركة Giti على جَمع بيانات قَيِّمة من شأنها أن تُساعد في دفع حدود ما يمكن للإطارات فعله، وعلَّقت السيدة Shiroo Chia، نائب المُدير العام للتسويق في بقية أنحاء العالم في شركة Giti Tire، عند تناوُل أهمية هذه السباقات لـ Giti "إنه لشرف كبير لشركة Giti أن تُساهِم في نمو المُتسابقين الشباب في بطولة FRMEC، وبطولة F4ME لعام 2025"، وأضافت: "مع انتقال هؤلاء السائقين إلى بطولات أعلى وأكثر تحديًا، تُواصل Giti تعزيز تقنياتها لتواكبهم في السَّعي نحو التفوُّق في عالم رياضة السيارات".

تعتزم شركة Giti تنظيم فعالية عرض لسيارة Formula في الفترة من 10 إلى 12 فبراير في صالة عرض Sanaa Wheel Balance في أبو ظبي، ويُمكن للمُشاركين الاقتراب شخصيًا من سائقي الفريق لالتقاط الصور، وإلقاء نظرة عن قرب حول سيارة سباق الـ Formula الحقيقية. ستقوم Giti أيضًا بتنظيم تحديات، وأحداث مُختلفة للمُشاركين لفهم من هي Giti، والحصول على فرصة الحصول على بعض الهدايا من مُسابقاتنا.

جدول السباقات:

التاريخ الموقع: 17-19 يناير ياس مارينا - أبو ظبي 22-23 فبراير ياس مارينا - أبو ظبي 7-9 فبراير أوتودروم - دبي 14-16 فبراير ياس مارينا - أبو ظبي 25-27 فبراير قطر

الفيديو - https://www.youtube.com/watch?v=ziR9OVyM58U

للتواصل: Richard Saadeh،[email protected] ، +971545331533