شركة Globe Teleservices تُصنف ضمن المستوى الأول للعام الثاني على التوالي في التقرير الصادر عن مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة MNO والتقرير الصادر عن الشركات لعام 2024

سنغافورة، 13 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- يسر شركة Globe Teleservices Pte Ltd (GTS) أن تعلن عن تصنيفها ضمن شركات المستوى الأول في تقرير شركة ROCCO لأثر سوق الرسائل النصية القصيرة SMS من تطبيق إلى شخص A2P لعام 2024 - إصدارات مشغلي الشبكات المحمولة MNO والشركات.

حققت GTS هذا الإنجاز من خلال تصويت 216 مشغل من مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة (MNOs) وكذلك 100 شركة من الشركات العاملة في المجال ذاته، حيث شاركوا آراءهم حول تضخم حركة المرور بشكل مصطنع (AIT) واستخدام الرسائل النصية القصيرة SMS من تطبيق إلى شخص A2P. نتيجة لذلك، تم تصنيف شركة GTS كمزود من المستوى الأول في التقرير الصادر عن الشركة فيما يتعلق بمشغلي شبكات الاتصالات المحمولة MNO، من بين 48 مزودًا تم تقييمهم، وكذلك في التقرير الصادر عن شركات الاتصالات، من بين 33 شركة تم تقييمهم.

تقدم شركة GTS خدمات الرسائل النصية القصيرة SMS من تطبيق إلى شخص A2P بتغطية عالمية لا مثيل لها، وتوفر حلولاً موثوقة مصممة لتلبية احتياجات مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة والشركات والجهات المجمعة في جميع أنحاء العالم. وتتيح هذه الخدمات للشركات التواصل بسلاسة مع عملائها في العالم أجمع.

هذا وقال السيد Ashutosh Agrawal، الرئيس التنفيذي CEO للمجموعة لدى شركة Globe Teleservices: "نحن متحمسون للغاية للحصول على تصنيف المستوى الأول من ROCCO في كل من إصدار التقرير الخاص بمشغلي شبكات الاتصالات المحمولة MNO والإصدار المخصص للشركات. إن حصولنا على هذا التقدير لخدماتنا في إصدار مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة MNO للعام الثاني على التوالي هو دليل على التزامنا بتمكين الابتكارات في قطاع الاتصالات".

بالإضافة إلى عروضها القوية في مجال الرسائل النصية القصيرة SMS من تطبيق إلى شخص A2P، توفر شركة GTS الخدمات الصوتية الدولية وحلول جدران الحماية وحظر المكالمات السريعة لمشغلي شبكات الاتصالات المحمولة والشركات. إن حلولها المتطورة تجعلها شريكًا موثوقًا للقادة الذين يسعون إلى الظفر بخدمات اتصال عالمية متميزة. وتتيح حلول جدار الحماية الخاصة بها، Armour، مراقبةً فوريةً باستخدام محرك قواعد ذكي مدعوم بتقنيات الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي AI/ML. كما تعمل خاصية حظر المكالمات السريعة من GTS، والمزودة بتقنية اعتراض المكالمات في الوقت الفعلي، على حماية مشغلي شبكات الاتصالات المحمولة MNOs من تسرب إيرادات الرسائل من تطبيق إلى شخص A2P مع خلق فرص جديدة للإيرادات.

يُسلط التقدير المستمر الذي تحظي به شركةGTS الضوء على تفانيها في تمكين الابتكار في مجال الاتصالات. وتظل GTS ملتزمة بدفع الحدود من خلال تقديم حلول تزدهر في صناعة سريعة التطور.

نبذة عن شركة Globe Teleservices

شركة Globe Teleservices هي شركة عالمية رائدة في عالم الاتصالات كائن مقرها في سنغافورة، مع امتداد عالمي يشمل الولايات المتحدة وتنزانيا وغانا والهند وماليزيا والمنطقة الإدارية الخاصة، هونغ كونغ. وتتخصص الشركة في تقديم حلول تحويلية تمكن الشركات من بناء شبكات اتصالات عالمية سلسة. وتوفر الشركة حلولاً مبتكرة من الجيل التالي في مجال تحقيق الإيرادات من الرسائل من تطبيق إلى شخص A2P، والمراسلة عبر القنوات المتعددة، ومكافحة الاحتيال، والخدمات السحابية. ومن أبرز الجوائز التي حصدتها الشركة جائزة أفضل ابتكار في خدمات الصوت والبيانات في جوائز CC العالمية لعام 2024، وتصنيفها كمزود من المستوى الأول في التقرير الصادر عن شركة ROCCO فيما يتعلق بأثر سوق الرسائل النصية القصيرة SMS من تطبيق إلى شخص A2P لعام 2023 - إصدارات مشغلي الشبكات المحمولة MNO، وتصنيفها ضمن الشركات عالية النمو في آسيا والمحيط الهادئ لعام 2024 من قبل FT & Statista وغيرها الكثير.

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