شركة Globe الفلبينية الرائدة تجلب برنامج تخفيف الجوع إلى الساحة الدولية، وتتعاون مع برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة

مانيلا، الفلبين، 10 يونيو/حزيران 2024 /PRNewswire/ -- تعاونت Globe، وهي أكبر مزود للاتصالات والحلول الرقمية في الفلبين، مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة (WFP) لجلب برنامجها للتخفيف من حدة الجوع، حركة Hapag، إلى الساحة الدولية.

تم إطلاق الشراكة في يوم الجوع العالمي، وتفتح حركة Hapag في Globe للمتبرعين الدوليين، بناءً على زخم المبادرة على مدى العامين الماضيين.

تسعى الشراكة إلى توسيع نطاق المانحين في حركة Hapag وتضخيم تأثيرها. منذ إطلاقه في عام 2022، وصل البرنامج إلى أكثر من 95000 شخص وأنتج 2662 خريجًا للتدريب على سبل العيش.

Globe Chief Sustainability and Corporate Communications Officer Yoly Crisanto formalizes the partnership of the Hapag Movement with the UN World Food Program, signing the agreement with Dipayan Bhattacharyya, Director a.i. in the Philippines. The #ShareTheMeal challenge launched for Hapag Movement and the UN World Food Programme will also support the Philippines' school meals program, putting in place interventions that would prevent malnutrition and stunting that have grown rampant among young Filipino students.

تحمل كلمة"Hapag،" الكلمة الفلبينية لطاولة الطعام، معنى أعمق من تعريفها، لأنها تثير الدفء والانفتاح بين الأسرة والأصدقاء أثناء مشاركة الطعام والقصص معًا.

كحركة، تهدف مبادرة Globe إلى معالجة الجوع غير الطوعي من خلال توفير التغذية المستدامة وتدريب سبل العيش للعائلات الضعيفة، والاستفادة من الشراكات لجمع الأموال والوصول إلى المجتمعات. من خلال الانضمام إلى قوات برنامج الأغذية العالمي، تأمل Globe في الاستفادة من المغتربين الفلبينيين والحصول على دعم من المانحين الدوليين الآخرين لتقديم مساعدة عاجلة للجوعى.

"نحن محظوظون بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الرائد العالمي في مكافحة الجوع وأكبر حليف دولي لحركة Hapag. مع دعمهم، نحن متفائلون بشأن تعبئة مجتمع المانحين العالمي لمعالجة القضية الملحة للجوع في الفلبين،" كما قال يولي كريسانتو، كبير مسؤولي الاستدامة والاتصالات المؤسسية في Globe.

لا يزال الجوع يمثل تحديًا حاسمًا في البلاد. وفقًا لآخر مسح للمحطات الجوية الاجتماعية، شهدت ما يقرب من 4 ملايين أسرة فلبينية جوعًا غير طوعي في الربع الأول من عام 2024. كما سجلت الفلبين 14.8 في مؤشر الجوع العالمي لعام 2023، مما يشير إلى مستوى "متوسط" من الجوع.

"شراكات القطاع الخاص حاسمة في تحقيق الهدف الثاني للأمم المتحدة للتنمية المستدامة: القضاء على الجوع. ستسمح لنا شبكة Globe الواسعة بدعم المزيد من الفلبينيين الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي. نحن ممتنون لالتزام Globe القوي بمعالجة الجوع،" كما قال ديبايان بهاتاشاريا، المدير القطري المؤقت لبرنامج الأغذية العالمي في الفلبين.

يعد برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، الذي تأسس في عام 1961، أكبر منظمة إنسانية في العالم تعالج الجوع وتعزز الأمن الغذائي. مع وجود أكثر من 23000 موظف في أكثر من 120 بلداً وإقليمًا، يوفر برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية منقذة للحياة في حالات الطوارئ ويعمل مع المجتمعات المحلية لتحسين التغذية وبناء القدرة على الصمود.

يدير برنامج الأغذية العالمي مبادرة ShareTheMeal التي تأسست في عام 2015، حيث توفر أكثر من 226 مليون وجبة وجمعت 1.6 مليون مؤيد في 38 دولة، بما في ذلك الفلبين. مقابل مبلغ زهيد يصل إلى 40 بيزو وبضع نقرات على الهاتف، يمكن لأي شخص تقديم وجبة مغذية لشخص محتاج.

يمكن تقديم التبرعات بدءًا من اليوم من خلال زيارة رابط تحدي حركة Hapag ShareTheMeal. يمكن لعملاء Globe وTM أيضًا التبرع بنقاطهم إلى ShareTheMeal من خلال تطبيق GlobeOne. بالإضافة إلى ذلك، سيتمكن المؤيدون في جميع أنحاء العالم قريباً من التبرع إلى ShareTheMeal من خلال GCash.

يساعد برنامج الأغذية العالمي أيضًا Walang Gutom 2027، وهو برنامج حساس للتغذية تقوده إدارة الرعاية الاجتماعية والتنمية (DSWD)، لمعالجة الجوع غير الطوعي، ويعمل مع حكومة الفلبين لتوسيع برنامج التغذية المدرسية. سيتم توجيه الأموال التي يتم جمعها من خلال هذه الشراكة إلى برنامج الأغذية العالمي لدعم تنفيذ وجبات المدرسة وWalang Gutom 2027: برنامج القسائم الإلكترونية للأغذية.

هذا الدعم أمر بالغ الأهمية للمساعدة في معالجة تقزم الأطفال، حيث لا يستطيع الأطفال تحقيق إمكانات نموهم الكاملة. حوالي ثلث الأطفال الفلبينيين يعانون من التقزم أو قصر القامة بالنسبة لأعمارهم، وهي حالة ترتبط ارتباطا وثيقا بالجوع. يؤثر الجوع بدوره على قدرة الطفل على التعلم والنمو، مما يؤدي إلى تراجع نموه الفكري.

إن تقزم الأطفال يؤثر على التنمية الوطنية على المدى الطويل، لأنه يؤثر على إنتاجية الفرد في المستقبل. نقلاً عن دراسة أجرتها وزارة الصحة الفلبينية ومجلس التغذية الوطني واليونيسف في عام 2016، قالت هيئة الإحصاء الفلبينية في وقت سابق إن تقزم الأطفال يمكن أن يكلف البلاد خسائر قدرها 1.9 مليار دولار أمريكي في إنتاجية البالغين في المستقبل.

"ترحب إدارة الرعاية الاجتماعية والتنمية (DSWD) بهذه الشراكة بين Globe والبرنامج الغذائي العالمي التي ستعزز تنفيذنا الكامل لبرنامج طوابع الغذاء Walang Gutom 2027 لصالح الأسر الفقيرة الغذائية،" كما قال يوسيك إدواردو بوناي، إدارة الرعاية الاجتماعية والتنمية (DSWD).

وأضاف: "كانت لكل من المنظمتين مساهمات كبيرة في نجاح التنفيذ التجريبي للبرنامج الرائد. يسر الإدارة أن تشارك مرة أخرى مع العالم وبرنامج الأغذية العالمي هدف معالجة الجوع وسوء التغذية في بلدنا في السعي لنهج إدارة ماركوس جونيور في جميع أنحاء البلاد في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية".

لمعرفة المزيد عن حركة Hapag ، قم بزيارة https://www.globe.com.ph/about-us/sustainability/globe-of-good .

حول GLOBE

شركة Globe Telecom, Inc.، هي شركة اتصالات رائدة تُقدِّم خدمات كاملة في الفلبين، وهي مدرجة في البورصة الفلبينية برمز سهم "GLO". تخدم الشركة احتياجات الاتصالات السلكية واللاسلكية واحتياجات التكنولوجيا للمستهلكين والشركات عبر مجموعة كاملة من المنتجات والخدمات، بما في ذلك الأجهزة الجوَّالة، والأجهزة الثابتة، والإنترنت فائق السرعة، واتصال البيانات، والإنترنت، والخدمات المدارة. وهي تقدم حلول رقمية مبتكرة في مجالات التكنولوجيا المالية والتكنولوجيا الصحية والتكنولوجيا الإعلانية وتكنولوجيا المناخ والخدمات المشتركة ورأس المال الاستثماري. في عام 2019، أصبحت شركة Globe من الموقعين على الميثاق العالمي للأمم المتحدة، حيث تلتزم بتنفيذ مبادئ الاستدامة العالمية. مديروها هم شركة Ayala Corporation وشركة Singtel، وهما من رواد الصناعة المعترف بهما في الدولة والمنطقة.

حول برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة

برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة هو أكبر منظمة إنسانية في العالم تنقذ الأرواح في حالات الطوارئ وتستخدم المساعدات الغذائية لبناء مسار نحو السلام والاستقرار والازدهار للأشخاص الذين يتعافون من النزاعات والكوارث وتأثير تغير المناخ.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2434110/ShareTheMeal___Ms_Yoly_Crisanto_and_Dipayan_Bhattacharyya_03.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2434111/ShareTheMeal___School_Meals_Program_BARMM.jpg