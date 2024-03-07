شركة GM Defense تجتاز الاختبارات الصيفية للقوات المسلحة لدولة الإمارات العربية المتحدة بنجاح

مركبة المشاة العسكرية التابعة لشركة GM Defense تجتاز اختبارات قاسية على الطرق الوعرة وغير الممهدة عبر تضاريس معقدة

واشنطن, 7 مارس / آذار 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة GM Defense ذ.م.م، وهي شركة تابعة لشركة جنرال موتورز ((GM، عن اجتياز مركبة المشاة العسكرية التابعة لها (ISV) للاختبارات الصيفية للقوات المسلحة الإماراتية لعام 2023 التي استضافتها وحدة الصيانة العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة. تُقام الاختبارات الصيفية على مدار عدة أيام لتقييم قُدرة المركبات على تلبية الاحتياجات الفنية والتكتيكية للقوات المسلحة الإماراتية والدول الأخرى بالمنطقة، وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة عملية تقييم السيارة للإعلان رسميًا عن حالة إتمام الاختبار، وقد حصلت مركبة المشاة العسكرية (ISV)على شهادة إتمام تفيد بأن السيارة اجتازت الاختبارات الصيفية بنجاح بعد مرحلتي التقييم.

GM Defense's Infantry Squad Vehicle Completes UAE Armed Forces Summer Trials GM Defense's Infantry Squad Vehicle Completes UAE Armed Forces Summer Trials GM Defense's Infantry Squad Vehicle Completes UAE Armed Forces Summer Trials

أكملت مركبة المشاة العسكرية (ISV) التابعة لشركة GM Defense جميع مراحل التجارب الصيفية، والتي تضمنت السفر لمسافة بلغت 2000 كيلومتر تقريبًا عبر الطرق السريعة والكثبان الرملية والمسارات الرملية الناعمة والجدران الصخرية، وقد تم تصميم المراحل، التي تشمل القيادة المستمرة مع أقصى سعة للحمولة، لاختبار قدرة المركبة في ظروف القتال القاسية، بما في ذلك المناخ القاسي والتضاريس المتنوعة. وبالإضافة إلى تجارب التنقل، أكملت المَركبة تجربة الصيانة، والتي تضمنت يومين من اختبار الإصلاحات الميدانية وتقييم الصيانة والإصلاح العاجل لمساعدة العملاء المحتملين على تقييم سهولة الإصلاحات والاستدامة.

وقال Steve duMont، رئيس GM Defense: "كانت هذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها GM Defense مركَبة إلى التجارب الصيفية في الإمارات العربية المتحدة، ويعد هذا الإنجاز الناجح بمثابة شهادة على قوة مَركبات ISV الخاصة بنا وعلى خبرة وتفاني فريقنا"، "ومن خلال استكمال جميع المراحل، أثبتنا أنه بإمكاننا الاستفادة من التقنيات المتقدمة لشركتنا الأم، جنرال موتورز، لتقديم مركبة ذات قدرة عالية على الطرق الوعرة يمكنها تلبية احتياجات عملائنا في الحكومة ومجال الدفاع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وفي جميع أنحاء المنطقة، وتعد إنجازاتنا التجريبية الصيفية خطوة رئيسية نحو النمو المخطط له في المنطقة حيث نسعى إلى تقديم مركبة ISV وإصداراتها إلى هذه القاعدة الهامة من العملاء".

وقال Bradley Watters، نائب رئيس تطوير الأعمال الدولية: "إن استكمالنا للتجارب الصيفية يعد إنجازًا هائلًا لبرنامج مركَبة ISV وسيمنح عملاء الدفاع والحكومات في المنطقة ثقة كبيرة في القدرات التي يمكن أن تقدمها GM Defense لتلبية متطلبات المهمة". وأردف قائلًا: "كنت في الموقع مع أعضاء آخرين من فريق مركبة ISV، لدعم المركبة أثناء اختبار السير على الرمال الناعمة العميقة والأسطح الصلبة والصخور، وأكمَلَت بنجاح ثمانية أيام متتالية من الاختبار في درجات حرارة شديدة (132 درجة فهرنهايت / 56 درجة مئوية). إن استكمال جميع مراحل تجربة النقل والصيانة سيساعد على فتح الأبواب أمام نمو جديد في الإمارات."

ويأتي الانتهاء من التجارب الصيفية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد إعلان GM Defense عن اتفاقية تعاون موقعة مع مجلس التوازن في معرض ومؤتمر الدفاع الدولي في فبراير 2023. وتُسَهل الاتفاقية الأعمال التجارية بهدف مشترك يتمثل في تقديم حلول فعالة ومتقدمة للعملاء في المجال العسكري والأمني والحكومي في دولة الإمارات العربية المتحدة وفي مختلف أنحاء المنطقة في مجالات التكنولوجيا الرئيسية للمركبات المتكاملة؛ الطاقة والدفع - بما في ذلك خلايا الوقود وتوليد الطاقة؛ والاستقلالية والاتصال. لمتابعة أحدث أخبار GM Defense، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني www.GMDefenseLLC.com ومتابعة GM Defense على لينكدان.

نبذة عن شركة GM Defense ذ.م.م

توفر GM Defense المَركَبات المتكاملة والطاقة والدفع والاستقلالية وحلول الاتصال لأسواق الدفاع والأمن والأسواق الحكومية العالمية. إن الموثوقية الاستثنائية لتقنيات GM Defense هي نتيجة عقود من الأداء المثبت ومليارات الدولارات التي أنفقتها الشركة الأم GM Defense، في مجال التصميم والهندسة وقدرات التصنيع على مستوى العالم. للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة www.gmdefensellc.co