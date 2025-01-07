شركة GM Defense تُوَفر المَركَبات المُدَرعة Suburban Shield للقُوَّات المُسَلحة القطَرية

واشنطن، 7 يناير 2025 /PRNewswire/ -- تُقدم شركة GM Defense مَركَبات Suburban Shield المُدَرَّعة من الجيل التالي للقُوات المُسلَّحة القطَرية وقيادة القوات الخاصة لأمن الشخصيات الدبلوماسية ونقل كِبار الشخصيات.

تعتمد مَركبة Suburban Shield على هيكل شاحنات البيك أب كاملة الحجم، وسيارات الدفع الرُّباعي من General Motors. تتميز المَركبة باحتوائها على نسبة عالية من القِطَع التجارية، بما في ذلك الهيكل، والمظهر الخارجي، ونظام الدفع، والتصميم الداخلي، والمكابح.

GM Defense is providing next generation Suburban Shield armored vehicles to the Qatar Armed Forces and Special Forces Command for protected diplomatic security and VIP transport.

تتضمن Suburban Shield هيكلًا جديدًا وفريدًا مُثَبتًا على الإطار ونظام تعليق مُصَمَّم لدعم زيادة وزن المركَبة ومُتطلبات الأداء. تستفيد المَركبة من الهندسة الرقمية ونظام إدارة الجودة العالمي لشركة GM لتحقيق الكفاءة خلال مرحلة التطوير مع ضمان أعلى مُستويات الجودة والأداء.

قال Steve duMont، رئيس GM Defense: "يُقَدم الجيل التالي من Suburban Shield من GM Defense للقوات المُسلحة القطَرية أداءً لا مثيل له بفضل تقنيات GM المُتقدمة"، وأضاف قائلًا: "لقد صمَّمنا Suburban Shield من الصِّفر كمَركَبة مَحميَّة باستخدام عمليات وأدوات GM عالمية المستوى لتقديم الموثوقية والجودة المتوقعة من مركبة GM. نحن واثقون من أن المَركبة ستساعد القوات المُسلحة القطَرية في تنفيذ مهام الأمن الدبلوماسي المهمة بفعالية، ونتطلع لرؤية Suburban Shield تُقدم مستوىً جديدًا من التطوُّر للمَركَبات المَحمية في المنطقة".

تُدمج GM Defense الدروع الواقية في التصميم الأصلي وعملية التصنيع، مُتجاوزة مُمارَسات التعديل والتفكيك وإعادة البناء السابقة.



تُساعد ميزات التصميم الجديدة في ضمان أن تكون المركَبة آمنة وموثوقة وأن يكون أداؤها كما هو مُتوقع من مركَبة مُنتَجة من الشركة المُصَنعة الأصلية، مع تلبية معايير GM التُّجارية الصارِمة.

قال Bradley Watters، نائب رئيس تطوير الأعمال الدولية في GM Defense للدفاع "تستفيد حلولنا المُقدمة من الشركة المُصنعة للمعدات الأصلية من تقنيات GM عالمية المستوى وقدرات الهندسة والتحقُّق وأنظمة إدارة الجودة العالمية التي لا يقدمها المتعاقدون الدفاعيون التقليديون"، وأضاف "مع Suburban Shield، تُقَدم GM Defense حلًا فريدًا من نوعه يتفوق على مركبات الجيل السابق، ونحن فخورون بتقديم هذه الإمكانية للقوات المُسلحة القطَرية التي ستُساعد في استبدال منصاتها القديمة".

تشمل Suburban Shield شهادة تسليح مُستقلة مع خيارات وتكوينات تُناسب متطلبات العملاء. من خلال الوصول إلى التصنيع عالمي المستوى لشركة GM وسلسلة التوريد العالمية، تُقدم GM Defense القُدرة على توفير أساطيل المَركبات المُدرعة الدولية بسرعة وكفاءة مدعومة بشبكة الدعم والصيانة العالمية لـ GM.

بالإضافة إلى توفير Suburban Shields لخدمات الأمن الدولية المختارة، تُقدم GM Defense سيارات Suburban Shields مُخَصصة لخدمة الأمن الدبلوماسي التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية كجزء من برنامج مَركَبات الدَّفع الرُّباعي المُدرعة الثقيلة، وأكملت الشركة مؤَخرًا إنتاج بعض المَركَبات التي تم إنتاجها للمرة الأولى لذراع إنفاذ القانون والأمن التابع لوزارة الخارجية DoS.

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نبذة عن شركة GM Defense LLC

توفر GM Defense المَركَبات المُتكاملة والطاقة والدفع والاستقلالية وحلول الاتصال لأسواق الدفاع، والأمن، والأسواق الحكومية العالمية. إن الموثوقية الاستثنائية لتقنيات GM Defense هي نتيجة عقود من الأداء المُثبَت، ومليارات الدولارات التي أنفقتها الشركة الأم GM Defense، في مجال التصميم، والهندسة، وقدرات التصنيع على مستوى العالم.

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