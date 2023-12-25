شركة Golden Gate Ventures تعمل على توسيع شبكتها العالمية من خلال مكتب إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لاستخلاص الفرص الذهبية لتطوير المشروعات بالمنطقة

تستفيد المبادرة من العلاقات الوثيقة بالممر الذهبي بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي

الرياض، المملكة العربية السعودية, 25 ديسمبر / كانون أول 2023 /PRNewswire/ -- قد أعلنت شركة Golden Gate Ventures، (وهي عبارة عن صندوق رأس مال استثماري تم تأسيسه من قِبل مواطنين من وادي السيليكون)، اليوم عن إنشاء أول مكتب لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمملكة العربية السعودية لتعزيز العلاقات بين سنغافورة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و تسريع تطوير النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

تحقيق الاستفادة من الاتصال بين سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي

وفي شهر أكتوبر 2023، قامت حكومة سنغافورة والمملكة العربية السعودية برفع مستوى علاقاتهما إلى "شراكة استراتيجية" لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون، مع اعتبار التجارة والاستثمار والطاقة الخضراء والاقتصاد الرقمي من بين الأولويات الرئيسية. وفي عام 2021، قامت سنغافورة والإمارات العربية المتحدة بتعزيز علاقتهما الاقتصادية الثنائية بمجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والابتكارات في مجال الفضاء. وفي مؤتمر SWITCH لعام 2023 بسنغافورة، قامت دولة قطر بإحضار وفدًا من الشركات الناشئة والمسؤولين الحكوميين من أجل اللقاء مع شركات رأس المال الاستثماري والمؤسسين بسنغافورة.

وقد قال فيني لوريا، وهو شريك مؤسس بشركة Golden Gate Ventures،"سوف يكون لممر تطوير المشروعات بين منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وسنغافورة تأثيرًا مضاعفًا لم يسبق له مثيل. إننا بدأنا في بناء العلاقات والروابط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منذ عام 2014، مع الاعتراف بإمكانات المنطقة لمجتمع الشركات الناشئة الناجح. إن افتتاح مكتبنا الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يعكس استراتيجيتنا المتمثلة في أن نكون الأوائل في تحديد الفرص الجديدة في الشركات الناشئة الجديدة والقطاعات والمناطق.

مدعومة بمركزها التنافسي القوي للقيادة العميقة عبر كل أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

سوف تتم إدارة المكتب الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من قِبل مجموعة كبيرة من القادة الذين يتمتعون بشبكات واسعة بالمنطقة:

عبدالرحمن القحطاني، ويُعد شريك عام لديه خبرة استثمارية قوية في المملكة العربية السعودية

حسين عبد الله، وهو مستشار كبير لديه خبرة استثمارية عالمية عميقة ولديه شبكة من العلاقات والرؤى القوية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وهو في قطر

وسوف يقوم مايكل لينتس، وهو شريك في Golden Gate Ventures، بقيادة الجهود المبذولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهو سيقوم بقضاء الوقت في كل من سنغافورة ودول مجلس التعاون الخليجي لخلق أوجه تآزر استراتيجية لممر تطوير المشروعات بين سنغافورة والشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

"يُعد افتتاح مكتبنا الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا اليوم نتاج تسع سنوات من بناء روابط وعلاقات عميقة في كل أنحاء المنطقة، والقيام بتشكيل فريق كبير يتمتع بفهم عميق للفرص المتغيرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وقد أضاف مايكل لينتس: "إنها تُعد لحظة مفصلية من أجل توسيع جدول أعمال تطوير المشروعات بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وقد كثفت Golden Gate Ventures رحلتها التنموية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بعد العمل مع شركاء النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وقد علق حسين عبد الله، وهو يُعد كبير المستشارين قائلاً: "إن تواجد Golden Gate Ventures بمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي بحضور قوي سيساعد في تطوير النظام الإيكولوجي لرأس المال الاستثماري بجذب المواهب ورؤوس الأموال. وسيُعد التعاون مع الجامعات وتوفير الدعم اللازم للمواهب المحلية في الأسواق المختلفة بمثابة قيمة مُضافة لتلك الأسواق.

تعزيز الوصول إلى رأس المال الاجتماعي والبشري والمالي لمنظومة النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

كجزء من الجهود التي تقوم Golden Gate Ventures ببذلها من أجل بناء مؤسستها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد قامت شركة رأس المال الاستثماري بدعم عملية تطوير المشروعات فيما يختص بتحقيق الوصول إلى رأس المال الاجتماعي والبشري والمالي.

تقديم التوجيه لأكثر من 50 من المؤسسين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومؤسسين من برنامج إنديفور من أجل المساعدة على التدويل

إحضار ضيوفًا دوليين إلى Startup Grind في عمان

استضافة معسكر صحراوي ثنائي هام وبارز بين شركات وحيدة القرن في سنغافورة ومؤسسات مجلس التعاون الخليجي.

إحضار خبراء عالميين من إنسياد لتبادل الأفكار فيما يتعلق بتمويل الأسهم الخاصة ورأس المال الاستثماري في المملكة العربية السعودية

استضافة حفل عشاء للمستثمرين الدوليين في مبادرة مستقبل الاستثمار في المملكة العربية السعودية

"يُعتبر المكتب الأول لشركة Golden Gate Ventures في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا امتدادًا طبيعيًا للعلاقة التي بدأت منذ سنوات مع الشركة التي شاركت في الاستثمار في النظام الإيكولوجي لتطوير المشروعات في دول مجلس التعاون الخليجي في وقتٍ مبكر من عام 2018. وقد أضاف عبد الرحمن القحطاني(وهو يُعد شريك عام في Golden Gate Ventures في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا):"من دواعي سروري أن أكون جزء من هذا الفصل المهم في التزام Golden Gate Ventures بمنطقة الخليج".

وأضاف فيني لوريا "تمثل العمليات الإقليمية الخاصة بنا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عملية توسع لنطاق شركة Golden Gate Ventures لتصبح شركة رأس مال استثماري عالمية وتبرز وتسلط الضوء على خبرتنا في النظم الإيكولوجية للشركات الناشئة. لقد كنا شركة رائدة في مجال رأس المال الاستثماري في سنغافورة خلال بداية النظام الإيكولوجي للشركات الناشئة؛ وكنا نلعب دورًا حقيقيًا على أرض الواقع بينما كان نجم فيتنام يصعد؛ والآن، فنحن لدينا فرصة الريادة نفسها في دول مجلس التعاون الخليجي، من خلال الربط بين محورين حيويين للشركات الناشئة.

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