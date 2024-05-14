شركة Goldpac تعود إلى معرض Seamless Dubai 2024

تحقيق ميزة مستدامة من خلال حلول بطاقات الدفع الخضراء وإصدارها

دبي، الإمارات العربية المتحدة، 14 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- تحت مظلة من عناقيد العنب الخضراء، يسلط الجناح الأثر لشركة Goldpac لعرض البطاقات الضوء على جهود الشركة المتنامية نحو التطوير البيئي. وتتضمن المواد الصديقة للبيئة التي تم عرضها في جناح الشركة كلًا من البولي كلوريد الفينيل PVC المعاد تدويره، والبولي لاكتيد PLA، وبولي إيثيلين جلايكول PETG، والمعادن، وغيرها من المواد المبتكرة. يتألق جناح عرض الشركة بتصاميم بطاقات راقية ومعقدة تدمج عناصر فريدة بالعلامة التجارية وتتميز بتأثيرات مذهلة مثل إضاءة LED والماس المرصع والمحافظ الرقمية لجذب انتباه المستهلكين وتعزيز استخدام هذه البطاقات.

بالإضافة إلى بطاقات سالفة الذكر، تعرض الشركة أيضًا بطاقات شرائح الاتصالات SIM، إيذانا بدخولها إلى قطاع الاتصالات على نطاق أوسع.

سيتيح جناح العرض للزوار فرصة استكشاف مجموعة واسعة من حلول إصدار البطاقات المكتبية التي تخدم قطاعات صناعية متنوعة. ومن أبرز المعروضات، طابعة إصدار بطاقات مدمجة متعددة الإمكانات (PIE001) مزودة بجهاز كمبيوتر وشاشة تعمل باللمس. يسلط العرض التوضيحي لعملية إصدار بطاقات تعريف الموظفين الضوء على قدرات إنشاء الحسابات وإدارة مجموعة متنوعة من وظائف البطاقات، بما في ذلك التقاط صور ذكية للبطاقات التعريفية.

عندما يلتقي الإبداع بالتقنية، تتيح طابعة البطاقات المصنوعة حسب الطلب DIY (DCE160) للمستخدمين إنشاء وطباعة صور فريدة إما عن طريق تحميل صورة أو باستخدام مُنشئ المحتوى القائم علي تقنية الذكاء الاصطناعي AI على تطبيق الهاتف المحمول من Goldpac. وتخضع جميع الصور لخدمة التحقق من المحتوي GoldAudit المستند إلى القواعد والقائمة على تقنية الذكاء الاصطناعي AI قبل الطباعة.

توفر الشركة الوحدة الطرفية الذكية (SST502) لإتمام عملية إنشاء حساب بطاقات الدفع بكل سلاسة ويسر. وتعمل هذه الوحدة الطرفية على دمج العديد من الأجهزة في جهاز واحد، حيث تشمل بصمات الأصابع والتعريف ومسح المستندات بالإضافة إلى العديد من عمليات إدارة الحسابات وطباعة الإيصالات.

بعد إنشاء الحساب، يمكن للزوار التوجه إلى كشك الخدمة الذاتية (ACE301) لاستلام بطاقة الدفع التي اختاروها مباشرةً أثناء عملية إنشاء الحساب. وتتيح خدمة العملاء الذاتية هذه تجنب الانتظار في طوابير طويلة وتساهم في تقليل عدد الزوار داخل الفرع.

وأخيرًا، ستقوم شركة Goldpac بعرض منصتها UMV لإدارة وتنفيذ طلبات إصدار وتوزيع البطاقات، بالإضافة إلى تطبيق YoMee لطلب بطاقات الدفع. هذا التطبيق يوفر قناة تواصل مباشرة مع العملاء، مما يساعد الشركات المصدرة للبطاقات على الترويج لعروض منتجاتها بكفاءة أكبر وتكلفة أقل مع الاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي. وتصب المنصة سالفة الذكر وكذلك التطبيق تركيزهما على معالجة الاتجاه المتزايد نحو التخصيص حسب الطلب.

نبذة عن مجموعة Goldpac Group (03315.HK)

تقدم مجموعة Goldpac منتجات وحلول تلبي الاحتياجات المتنوعة للقطاع المالي في مجال توفير حلول دفع آمنة ومريحة وسهلة الاستخدام. وتغطي هذه الحلول عمليات إدراج المستخدمين وتخصيص بطاقات الدفع وإصدار أجهزة الدفع إلى جانب أكشاك الخدمة الذاتية وطابعات سطح المكتب.

تتسع أعمال المجموعة لتشمل مجموعة واسعة من الشركات والقطاعات بما في ذلك الخدمات المالية والاتصالات والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية والمواصلات والبيع بالتجزئة والدفع عبر الهاتف المحمول والهوية ومنصات الدفع التابعة لجهات خارجية وغيرها من مجالات الخدمات الأمنية.