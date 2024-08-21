شركة Grand Sunergy تُشَغِّل مشروع Yantai Zhaoyuan، أول مشروع للطاقة الشمسية البحرية بقدرة 400 ميجاوات

نانجينغ، الصين، 21 أغسطس 2024 /PRNewswire/ -- شركة Grand Sunergy الرائدة والمتخصصة في مجال البحث والتطوير والتصنيع وشحن الخلايا والوحدات الكهروضوئية HJT عالية الكفاءة شهدت مؤخرًا تشغيل محطة تعزيز مشروع الطاقة الكهروضوئية البحرية CGN Yantai Zhaoyuan بقدرة 400 ميجاوات بنجاح لأول مرة. يمثل هذا الإنجاز الرئيسي الاستعداد التشغيلي لأول مشروع للطاقة الشمسية الكهروضوئية البحرية في المياه العميقة على نطاق واسع في الصين، ويظهر الدور المحوري للشركة في تطوير تكنولوجيا الطاقة الشمسية.

The construction of China's first large-scale Yantai Zhaoyuan 400MW Offshore HJT Solar Project The CGN Yantai Zhaoyuan 400MW offshore photovoltaic project is located in the Laizhou Bay area of Zhaoyuan City

يقع المشروع في منطقة خليج لايتشو في الجزء الشمالي من مدينة تشاويوان التابعة لمحافظة يانتاي. وتغطي المنطقة المخططة الإجمالية حوالي 6.44 كيلومتر مربع، وتتكون من 121 مجموعة فرعية من الخلايا الكهروضوئية. وتبلغ القدرة المقدرة للتيار المتردد للمشروع 400 ميجاوات، مع قدرة تركيب مصممة للتيار المستمر تبلغ 539.3274 ميجاوات. وهي تستخدم حصريًا وحدات الطاقة الشمسية HJT عالية الكفاءة ذات الجوانب المزدوجة والزجاج المزدوج من سلسلة Seapower 210-132 من Grand Sunergy.

نظرًا للبيئة البحرية القاسية التي تتميز بالرطوبة العالية ورذاذ الملح العالي والتآكل العالي والأشعة فوق البنفسجية العالية وعواصف البرق والجليد والثلوج منخفضة الحرارة والتلوث البيولوجي وتحديات التظليل الحراري، تختلف الطاقة الضوئية البحرية بشكل كبير عن الطاقة الضوئية البرية. لمعالجة بيئة التطبيقات البحرية المعقدة بالكامل، أجرت Grand Sunergy تطويرًا تقنيًا مستهدفًا ومطابقًا لسيناريوهات استخدام الوحدات المصممة خصيصًا للبيئة البحرية الفريدة.

تعتمد وحدات الطاقة الشمسية HJT من سلسلة Seapower على خلايا HJT كبيرة الحجم 210 ملم، وزجاج مغلف ذو طبقة مزدوجة، وغشاء تغليف مقاوم للأشعة فوق البنفسجية، وتغليف حافة مطاطي بوتيلي ذو مقاومة عالية للماء، وصندوق توصيل مقاوم للماء والرذاذ المالح، وموصلات غطاء واقي/قابس مقاوم للغبار. تستخدم هذه العمليات والمواد الجديدة، مما يعزز بشكل كبير مقاومة الوحدة للرذاذ المالح والتآكل والأشعة فوق البنفسجية وبخار الماء وضغط الرياح. ويعمل هذا التطوير في مقاومة الطقس على تعزيز موثوقيتها بشكل أكبر.

بفضل حل الوحدة الشمسية البحرية الذي تقدمه شركة Grand Sunergy، تم تجهيز سلسلة Seapower بطبقة طلاء زجاجية إضافية، مما يعزز مقاومة الزجاج للأحوال الجوية. تقوم أغشية تحويل الضوء بتحويل ضوء الأشعة فوق البنفسجية قصير الموجة إلى ضوء أزرق طويل الموجة، مما يزيد من معدل استخدام الضوء ويزيل تراجع الطاقة الناجم عن ضوء الأشعة فوق البنفسجية القوي.

بالإضافة إلى ذلك، يستخدم غلاف الحافة تقنية سد حافة مطاطي بوتيلي، مما يقلل من نفاذية المياه بنسبة 99.9٪ مقارنة بمعايير الصناعة، مما يمنع بخار الماء بشكل فعال من التسلل داخل الوحدة من خلال الزجاج ذي الطبقة المزدوجة، ويجعله مناسبًا للغاية للبيئات الساحلية الحارة والرطبة.

يتمتع مشروع الطاقة الشمسية البحرية Yantai Zhaoyuan بقدرة 400 ميجاوات بأهمية توضيحية قوية وتأثير دافع في الصناعة، مما يمثل خطوة مهمة نحو تقدم قطاع الطاقة الشمسية البحرية في الصين.

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الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2485440/The_construction_China_s_large_scale_Yantai_Zhaoyuan_400MW_Offshore_HJT_Solar.jpg

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