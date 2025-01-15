شركة Grand Sunergy: تَصير عضوًا في سور الطاقة الشمسية التابع لمشروع إحاطة صحراء تكلامكان

يقع مشروع التحكم في الرمال باستخدام الطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاواط على الحافة الجنوبية لصحراء تكلامكان. من خلال نموذج "الطاقة الشمسية مع الزراعة" الشامل للتحكم في الرمال، يُقوي المشروع خط الدفاع البيئي ضد الرمال. في فصل الربيع، ستتم زراعة نباتات لتثبيت حركة الرمال، مثل البرسيم الحجازي، تحت الألواح الشمسية المُمتدة على مساحة 22,000 فدانًا، وهذا يُعد نموذجًا للطاقة الشمسية مع التحكم البيولوجي في الرمال لتعزيز الوقاية من الرمال ومكافحته.

بصفتها المورِّد الوحيد لمنتجات الطاقة الشمسية، وبعد أخذ بيئة تثبيت الألواح في المناطق الصحراوية بعين الاعتبار من جميع الجوانب، صممت Grand Sunergy منتجًا عالي الكفاءة مخصصًا لهذا المشروع، مع مقاومة ممتازة للاهتراء، والتآكل، وقدرة على تحمل أحمال العمل.

بالإضافة إلى ذلك، تشارك Grand Sunergy بنشاط في أنواع أخرى من مشاريع "الطاقة الشمسية مع المنتجات الأخرى" لإتاحة المزيد من سيناريوهات تطبيق الطاقة الشمسية.

الطاقة الشمسية مع البحر

في خليج لايشو بالصين، تحت السماء الزرقاء الصافية، تعكس مصفوفة الطاقة الشمسية الرائعة ألوان البحر الواسع المتلاطم، مكونةً مشهدًا ديناميكيًا مذهلًا.

في هذا المشروع، بقدرة 400 ميجاواط (الجزء الخاص بالتيار المتردد)، وهو أول مشروع واسع النطاق للطاقة الشمسية البحرية في المياه العميقة مُثبت على أساسات عميقة في الصين يَستخدم وحدات الطاقة الشمسية غير المتجانسة (HJT) من سلسلة "Seapower" التي تقدمها Grand Sunergy للتعامل مع بيئات التطبيقات الخاصة - قامت Grand Sunergy بتعزيز وحدات الطاقة الشمسية غير المتجانسة (HJT) عالية الكفاءة من فئة G12 من خلال تحديثات في التغليف، وطلاء الزجاج، وتقنيات مقاومة المياه، وإجراءات مكافحة التآكل، ومقاومة الأشعة فوق البنفسجية.

الطاقة الشمسية مع أحواض الملح

في القواعد الهجينة بين الطاقة الشمسية والملح بقدرة 600 ميجاواط في مدينة لايشو، تقف مصفوفات الطاقة الشمسية من Grand Sunergy كجنود منضبطين في انتظار التفتيش.

لا يوّلد هذا المشروع الطاقة الشمسية فحسب، بل يحافظ أيضًا على إنتاج وجودة الملح من خلال تبخير السطح. إن هذا التآزر يعزز إنتاج الطاقة بنسبةٍ ما بين 2% إلى 3% إضافية، ما يحقق توازنًا متناغمًا بين إنتاج الملح وتوليد الطاقة الكهروضوئية الشمسية.

الطاقة الشمسية مع النقل

على الطرق السريعة في مقاطعة خبي، بدولة الصين، تتلألأ الألواح الشمسية المثبتة على المنحدرات والممرات الدائرية مثل الأمواج الزرقاء، حيث تمتص أشعة الشمس وتضخ الطاقة الخضراء في شبكة الطرق السريعة.

نبذة عن Grand Sunergy

تركز Grand Sunergy على البحث والتطوير وتصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية غير المتجانسة (HJT) عالية الكفاءة. تقوم الشركة بنشاط ببناء سلسلة توريد صناعية، تشمل شرائح السيليكون، وخلايا ووحدات الطاقة الشمسية غير المتجانسة (HJT).

موقع Grand Sunergy: https://en.grandsunergy.com/

البريد الإلكتروني لـ Grand Sunergy: [email protected]

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