شركة Great Wall Global تكشف عن حلول شركات تصنيع التصميم الأصلي ODM المُتقدمة في قمة شركات تصنيع المعدات الأصلية الكبيرة LOEM لعام 2024 من Intel

بانكوك، 12 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة Great Wall Global، الشركة الرائدة في تصنيع المعدات الأصلية للإلكترونيات، تأثيرًا قويًا في قمة شركات تصنيع المعدات الأصلية الكبيرة LOEM Intel خلال الفترة 5-7 نوفمبر 2024 في بانكوك، تايلاند. أتاح هذا الحدث المرموق، الذي جمع كبار قادة التكنولوجيا، لشركة Great Wall Global عرض أحدث ابتكاراتها في مجال أجهزة الكمبيوتر المحمول وأجهزة الكمبيوتر المُصغرة وأجهزة الحاسوب المتكاملة ومحطات العمل.

مع خبرة تزيد عن ثلاثين عامًا في الصناعة، بَنَت Great Wall Global سُمعة ممتازة في مجال الجودة والابتكار، وقد استحوذت مُنتجاتها الرئيسية، التي تعمل بأحدث تقنيات Intel، على الاهتمام العالمي وعززت التزامها بتشكيل مُستقبَل قطاع شركات تصنيع التصميم الأصلي ODM. كان من بين أبرز المنتجات Gbook Air 14، وهو جهاز كمبيوتر محمول خفيف الوزن للغاية يبلغ وزنه 960 جرامًا فقط ويبلغ سُمكه 14.9 ملم، يتميز الجهاز بمُعالج Intel الأحدث، ويدعم معالجة الذكاء الاصطناعي المعقدة دون اتصال بالإنترنت، مما يجعله حلاً مثاليًا للمحترفين الذين يحتاجون إلى القوة وسهولة الحمل.

"تُقدِّم هذه القمة فُرصة فريدة للتواصُل مع قادة الصناعة، واكتساب رؤىً، وتكوين شراكات تُحَفز الابتكار، وتَعكس هذه المُشارَكة التزامنا بتطوير حلول تقنية تُلَبي متطلبات السوق المتطورة." وفق قول Livia Lee، نائب المدير العام لشركة Great Wall Global، التي أشادت بتأثير القمة على نمو الأعمال، وأكدت على التزام الشركة المستمر بالجودة والبحث والتطوير، مما يُعَزز سُمعة Great Wall Global كشريك موثوق للعلامات التجارية الرائدة.

وقام Larry Ma، نائب المدير العام المشرف على تطوير المنتجات، بشرح استراتيجية البحث والتطوير للشركة، مؤكدًا على أن الابتكار أمرًا ضروريًا للحفاظ على ميزة تنافسية، حيث قال "يدفع فريق البحث والتطوير لدينا حدود الممكن، بدءًا من دمج أحدث تقنيات Intel إلى ريادة الوظائف عبر أجهزة اللابتوب وأجهزة سطح المكتب وغيرها"، وأكدت تعليقاته على تركيز الشركة على تطوير خط منتجاتها لتتجاوز توقُّعات المستخدمين العصريين.

سهلت القمة التواصل الفعال، مما مكّن Great Wall Global من إجراء العديد من الاجتماعات مع العملاء والشركاء من جميع أنحاء العالم، وقد عرضت هذه المُناقَشات أحدث خريطة طريق للمنتجات والتقنيات المُتَقدمة للشركة والحلول المُخصصة المُصممة لتلبية احتياجات السوق المُحَددة، كما شددت على التعاون المستمر مع شركة Intel، والذي كان له دور أساسي في توسُّع الشركة إلى الأسواق الناشئة وتحسين وظائف المنتجات.

نبذة عن Great Wall Global

تُعَد شركة Great Wall Global إحدى الشركات الرائدة في مجال تصنيع التصميم الأصلي (ODM) والمتخصصة في مجال الإلكترونيات، بما في ذلك أجهزة الكمبيوتر المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المكتبية وأجهزة الكمبيوتر الصغيرة ومحطات العمل والطابعات والشاشات والخوادم وما إلى ذلك، ومع التزامها الثابت بالجودة والتكنولوجيا والخدمة، تتعاون الشركة مع أفضل العلامات التجارية العالمية لتقديم حلول تقنية متطورة.