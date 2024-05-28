شركة Grubtech تنجح في جمع 15 مليون دولار

بقيادة مجموعة Jahez Group، ستُستخدم الأموال لتسريع التوسع الجغرافي للشركة في المملكة العربية السعودية وأوروبا والمملكة المتحدة

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 28 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ --

Founders of Grubtech

أعلنت شركة Grubtech، إحدى الشركات الرائدة في مجال تكامل البرمجيات كخدمة SaaS ومنصة التجارة الموحدة التي تدعم مؤسسات الأغذية والمشروبات وشركات التجارة السريعة، عن جمع 15 مليون دولار كجزء من جولة التمويل من الفئة ب وجولة التمويل الإضافية من الفئة أ. وقد تم قيادة جولة التمويل من الفئة ب بواسطة الذراع الاستثماري لمجموعة Jahez Group، وهي سوق رائدة للأغذية السريعة والتجارة السريعة عبر الإنترنت والمدرجة في المملكة العربية السعودية، بمشاركة المستثمرين الحاليين Addition وصندوق Oryx Fund، الصندوق المخصص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لشركة Hambro Perks.

تأسست شركة Grubtech في عام 2019 لمعالجة الفجوة في قطاع الأغذية والمشروبات فيما يتعلق بحلول التكنولوجيا للعمليات متعددة القنوات. ويوفر الحل الرئيسي للشركة، gOnline، للمستخدمين محرك فعلي موحد لممارسة الأنشطة التجارية عن طريق دمج مجموعة واسعة من قنوات الطلب عبر الإنترنت وداخل المتجر بأنظمة التشغيل اللاحقة على غرار نقاط البيع ونظام تخطيط موارد المؤسسات ERP والمخزون وحلول الأطراف الخارجية للخدمات اللوجستية وحلول الولاء. كما توفر شركة Grubtech حلولًا لتبسيط العمليات داخل المتجر، وعمليات التوصيل، وكذلك عمليات تحليل البيانات المدفوعة بتقنية الذكاء الاصطناعي AI.

تتجاوز قاعدة عملاء شركة Grubtech، التي تتوزع عبر 18 سوقًا الآن في قطاع الأغذية والمشروبات لتشمل رواد فئة التجارة السريعة الأخرى مثل البقالة والصيدليات. وتخطط الشركة لاستخدام عائداتها لتسريع وتيرة توسعها الجغرافي وافتتاح مكاتب لها في كل من المملكة العربية السعودية وأوروبا والمملكة المتحدة.

وفي هذا الصدد، تحدث السيد Mohamed Al Fayed، أحد مؤسسي شركة Grubtech ورئيسها التنفيذي، قائلًا: "تستمر مبيعات قطاعي الأغذية والمشروبات عبر الإنترنت ومنافذ التجارة السريعة في النمو بخطى متسارعة. وتتيح منتجاتنا للعملاء الاستمرار في استخدام أنظمة التشغيل التي يعتمدون عليها مثل نقاط البيع مع دمج قنوات مبيعات جديدة وحلول رقمية بكل سلاسة، الأمر الذي بدوره يساعد على التخلص من عملية الفصل بين البيانات والأنظمة التشغيلية المختلفة". وأضاف قائلًا: "نحن متحمسون لمواصلة التقدم في أسواق مختلفة حيث لمسنا طلبًا قويًا وإمكانية كبيرة للنمو".

يتمكن العملاء، من خلال حلول شركة Grubtech، من زيادة حجم المبيعات بشكل كبير عبر قنوات متعددة مع تحسين وقت التوصيل والحصول على وفرة من البيانات الآنية التي يمكن الوصول إليها لاتخاذ قرارات تشغيلية واستراتيجية. ويمكن للمشغلين بسهولة، بعد اعتمادهم لحلول شركة Grubtech، مضاعفة المبيعات لكل متر مربع، وتحسين سرعة الخدمة بنسبة 25%، مع توفير تكاليف التشغيل وتقليل الفاقد.

هذا وقال السيد Abdulaziz Alhouti، الرئيس التنفيذي لقسم الاستثمار لدى Jahez Group: "بعد أن استثمرنا في حلول تقنية متعددة عبر قطاع الأغذية والمشروبات والتجارة السريعة، رأينا بشكل مباشر قيمة منصة التكامل الخاصة بشركة Grubtech عبر قاعدة التجار الخاصة بنا. ونحن متحمسون لدعم فريق عمل شركة Grubtech وهم يواصلون الابتكار في منتجات جديدة والتوسع في مناطق جغرافية جديدة".

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