شركة GSCF تُطلق Connected Capital مع حل إدارة رأس المال العامل للجيل القادم

دمج رأس المال البديل ورأس المال البنكي على منصة خدمة قوية واحدة

نيويورك، 22 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت GSCF، المُزود العالمي الرائد لحلول رأس المال العامل، اليوم عن إطلاق منصتها المُحسّنة لإدارة السيولة المعتمدة على السحابة، وإنشاء نظام Connected Capital. تم تطوير هذه المنصة المُبتكرَة على بنية تقنية حديثة بالكامل، وهي مُصمَّمة لدعم نظام تمويلي يربط بسلاسة بين رأس المال البديل والتمويل البنكي.

تتميز منصة GSCF التقنية القابلة للتخصيص بدرجة عالية بأنها حل شامل لتحسين العمليات المالية وتسريع النمو، مما يُمَكن الشركات وشركاء التمويل الخاص بها من إدارة دورة رأس المال العامل من البداية إلى النهاية. إن دمج مصادر التمويل يمكن أن يفيد مجموعة كبيرة من الشركات التي تسعى إلى استكمال تمويلها المصرفي الأساسي من خلال الوصول إلى رأس المال البديل، بما في ذلك الشركات الكبيرة ذات الدرجة الاستثمارية وتمتد إلى الشركات المتوسطة الحجم العاملة في المناطق القضائية والقطاعات الصناعية الأكثر خطورة.

وقد فعّلت GSCF نظام Connected Capital من خلال برنامج تطوير متعدد السنوات يهدف إلى تحديث وتوحيد منصات الخدمة والتمويل الخاصة بها. وقد أكملت الشركة الآن نقل برامج رأس المال العامل المدعومة حالياً، والتي تمثل حوالي 60 مليار دولار من حجم التمويل السنوي، إلى منصة Connected Capital الجديدة والتي توفر:

تغطية شاملة للمخاطر: منصة واحدة تُقَدم تغطية واسعة للمخاطر من خلال الجمع بين مرونة حلول رأس المال البديلة وكفاءة تمويل البنوك

حلول مُصمَّمة خصيصًا لفتح آفاق نمو جديد: التعاوُن في إنشاء برامج رأس مال عامل مخصصة لتلبية الاحتياجات الفريدة لكل عمل

رؤى قابلة للتنفيذ: مستودع بيانات قوي يدعم أدوات تحليل متقدمة تُعزز بشكل ديناميكي قرارات رأس المال العامل وتُوفر رؤىً فورية حول الأداء

الخدمات التي يديرها الخبراء: محترفون من ذوي الخبرة قادرون على معالجة متطلبات البرامج المعقدة وتحقيق الكفاءة من خلال سير العمل الآلي والعمليات المبسطة.

قال Doug Morgan، الرئيس التنفيذي لشركة GSCF: "من خلال الاستفادة من منصتنا التي تدعمها السحابة وخبرتنا العميقة في الصناعة، فإننا نمكن المؤسَّسات من إطلاق العنان للإمكانات الكاملة لاستراتيجيات رأس المال العامل الخاصة بها"، وأضاف: "توفر منصتنا المتقدمة طريقة سلسة وفعالة لتخصيص التمويل لتلبية احتياجات محددة، مما يتيح لعملائنا التركيز على أعمالهم الأساسية والوصول إلى رأس المال اللازم لتغذية التوسُّع".

من خلال هذا الاستثمار التكنولوجي الكبير ومن خلال الجمع بين قوة التمويل والخدمة، وسعت GSCF نطاق حلول رأس المال العامل كخدمة (WCaaS) التي تقدمها للعملاء من الشركات وشركائهم التمويليين لمُعالجة السيولة في الوقت الفعلي بطريقة تدعم النمو المستدام، كما أنها تضع GSCF في وضع يُمَّكنها من تلبية احتياجات القطاعات التي لا تحظى بالخدمات الكافية حاليًا، بما في ذلك الشركات متوسطة الحجم التي تفتقر حاليًا إلى الوصول إلى مصادر رأس المال التي تناسب ملف المخاطر الخاص بها.

نبذة عن GSCF

تُعَد شركة GSCF واحدة من الشركات العالمية الرائدة في مجال حلول رأس المال العامل، وتُتيح الشركة للشركات وشركاؤها الماليين من المؤسسات تسريع النمو وتحسين إدارة السيولة النقدية وإدارة مخاطر وتعقيدات الدورة الكاملة لرأس المال العامل. يجمع عرض رأس المال العامل كخدمة، المُبتكَر من GSCF بين قوة منصة تكنولوجيا Connected Capital الشاملة والخدمات المُدارَة المتخصصة وحلول رأس المال البديلة. يعمل فريق خبراء رأس المال العامل من GSCF في أكثر من 75 دولة، ويُقدم منظورًا عالميًا وشاملًا حقًا لحل تحديات كفاءة رأس المال العامل. تفضلوا بزيارة www.gscf.com لمعرفة المزيد.

بيانات التواصل:

GSCF

Natalie Silverman

كبيرة مسؤولي التسويق

[email protected]

(609) 577-5083

الشعار - https://mma.prnewswire.com/media/2418575/GSCF_Logo.jpg