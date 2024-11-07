شركة GTI تطلق حملة توظيف عالمية لمشروع الشبكات الذكية (Intelligent RAN) والذكاء الاصطناعي الشامل ضمن برنامج تطوير 5G-A×AI

GTI holding the global recruitment ceremony

مدينة إسطنبول، 7 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- في المنتدى العالمي للنطاق العريض للهواتف 2024 (MBB)، أطلقت شركة GTI حملة التوظيف العالمية لمشروع الشبكات الذكية (Intelligent RAN) والذكاء الاصطناعي الشامل، بهدف تسريع التمكين المتبادل بين تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) والذكاء الاصطناعي (AI) ضمن برنامج تطوير 5G-A×AI. تمت مناقشة تقارب تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) والذكاء الاصطناعي (AI) مع أبرز شركات تشغيل الشبكات والشركاء في الصناعة على مستوى العالم، بما في ذلك GSMA، وChina Mobile، وTelefónica، وAIS، وHKT، وZain، وLeju Robot، وHuawei. ومن خلال استكشاف التقنيات المبتكرة والتطبيقات وفرص التعاون، فإن الشركة تهدف إلى فتح فرص جديدة لنمو الأعمال.

استنادًا إلى برنامج تطوير 5G-A×AI، يحقق مشروع الشبكات الذكية (Intelligent RAN) والذكاء الاصطناعي الشامل من GTI هدفين رئيسيين. أولًا، سيتم دمج شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) مع الذكاء الاصطناعي (AI) لتمكين العمليات والصيانة الذكية، وتحسين الشبكة، وتوفير الطاقة، وتحقيق الاستفادة من تجربة المستخدم، مما يساعد شركات تشغيل الشبكات العالمية على تحسين إنتاجية شبكاتها. ثانيًا، سيسرع المشروع في تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي للهواتف عن طريق دمج الذكاء الاصطناعي في مختلف الصناعات، وتحديث قدرة الشبكة لدعم خدمات الذكاء الاصطناعي بشكل أفضل، وتعزيز الابتكار في المعايير التجريبية للصناعية وحالات الاستخدام عالية القيمة.

منذ اعتماد شبكات الجيل الخامس (5G) تجاريًا، تم نشر ما يقرب من 5.94 مليون محطة أساسية لشبكات الجيل الخامس (5G) في جميع أنحاء العالم، وهي تخدم 1.87 مليار مستخدم لشبكات الجيل الخامس (5G). بصفتها تطورًا وتحسينًا لتقنية الجيل الخامس (5G)، فقد دخلت تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) حيز الاستخدام التجاري، وهي تعمل على خلق قيمة جديدة للأفراد والعائلات والصناعات. إن تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI) آخذة في التطور والاندماج بشكل متزايد مع تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) لدفع تطوير التطبيقات الذكية والتفاعلات بين الوسائط المتعددة. لتحقيق أقصى استفادة من هذا الاندماج، أطلقت GTI برنامج تطوير 5G-A×AI في مايو من هذا العام، بهدف استكشاف تطبيقات مبتكرة، وخلق قيمة تجارية جديدة، وتسريع تطوير صناعة الذكاء الاصطناعي في قطاع اتصالات الهواتف المتنقلة.

منذ انطلاقه، حظي البرنامج بدعم واسع، حيث شمل أعضاؤه الأوائل أكثر من 20 شركة تشغيل شبكات وشركاء من آسيا والأمريكيتين وأوروبا. لقد عمل هؤلاء الأعضاء معًا على المشاركة الفعّالة في المهام الأساسية وحققوا تقدمًا كبيرًا في إنشاء مختبرات مفتوحة، وبناء مجتمع تعاوني مفتوح للابتكار، واستكشاف حالات استخدام مبتكرة تتعلق بدمج تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A×AI) مع الذكاء الاصطناعي.

قام البرنامج بإنشاء وتشغيل أربع مختبرات مفتوحة لتوفير البيئات الأساسية، والمرافق والمعدات، والسيناريوهات التطبيقية الصناعية، وغيرها من الموارد للابتكار في دمج 5G-A×AI، مع التركيز على الذكاء الاصطناعي في RAN (شبكات الوصول الراديوي) وRAN (شبكات الوصول الراديوي) في الذكاء الاصطناعي.

لتعزيز المجتمع المفتوح المتعاون للابتكار، فقد أطلقت شركة GTI وGSMA Foundry الدفعة الأولى من "التحديات" في سبتمبر من هذا العام، مستهدفتين العقبات الرئيسية في دمج تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) مع الذكاء الاصطناعي، ما يتيح فرص تعاون جديدة.

البرنامج يستكشف حالات الاستخدام الرقمية والذكية ذات القيمة العالية في سيناريوهات مثل الحياة اليومية والصناعة الثقيلة والطاقة والنقل وإدارة البلديات. استنادًا إلى قصص النجاح في دمج تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) مع الذكاء الاصطناعي، قام البرنامج بتطوير قوالب لنماذج الأعمال قابلة للتكرار كمرجع لإنشاء القيمة وتحقيق الأرباح.

تأسست GTI في عام 2011، وقد نمت لتصبح منصة تعاون دولية مؤثرة في مجال اتصالات الهواتف العالمية وتوسعت لتشمل 146 عضوًا من شركات تشغيل الشبكات و262 عضوًا شريكًا في الصناعة. بالنظر إلى المستقبل، فإنها ستستمر في تعزيز الابتكار في دمج تقنية شبكات الجيل الخامس المتقدمة (5G-A) مع الذكاء الاصطناعي في مجال التكنولوجيا والأعمال والنظام البيئي للصناعة. وسيدعم ذلك التحول الرقمي والذكي للاقتصادات والمجتمعات، ويستكشف فرصًا جديدة للدخل، ويدفع نمو الصناعة.

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