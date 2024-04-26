شركة GWM تجمع الشركاء ووسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم لحدث اختبار القيادة الحصري، وعرض المنتجات المتطورة

بكين, 26 أبريل / نيسان 2024 /PRNewswire/ -- اجتمع شركاء GWM العالميون وممثلو وسائل الإعلام في مقر GWM، في الفترة من 23 إلى 24 أبريل، في باودينغ لاختبار مجموعة متنوعة من منتجات GWM، وللشعور بتجربة القيادة الممتازة التي تمنحها المنتجات المعززة بالتكنولوجيا.

تم تنظيم حدث اختبار القيادة في مكانين، حيث يركز اختبار Xushui، على اختبار قدرة المنتج على الطريق، مما يظهر قدرة السيارة على الاجتياز والاستقرار في القيادة اليومية أو ظروف القيادة القاسية. عرضت GWM عددًا من نماذج الطاقة الجديدة؛ مثل GWM ORA 03 2024 Version، وGWM HAVAL Dragon Series، وAll New GWM HAVAL H6، وGWM HAVAL H7، إلخ، بالإضافة إلى نماذج مناسبة للطرق غير الممهدة، مثل GWM TANK 700 Hi4-T وGWM SAHAR POER، وأظهرت هذه المركبات تحكمًا جيدًا في القيادة وأداء التسارع والقيادة المدعومة الذكية وغيرها من المزايا.

قامت Yixian Test Ground بتجهيز مجموعة متنوعة من بيئات الاختبار، مثل الطرق المرصوفة بالحصى، وموقع اختبار القدرة على التسلق، وما إلى ذلك، مع التركيز على اختبار قدرة السيارة على الطرق الوعرة وقابلية الاجتياز. شهد الشركاء ووسائل الإعلام تجربة منتجات GWM TANK 700 Hi4-T وGWM TANK 500 وGWM TANK 300 وGWM SAHAR POER وغيرها، ودفعوا المنتجات إلى تحدي الطرق الصعبة والطرق الجبلية والطريق المغمور بالماء، وأعربوا عن تقديرهم وتقييمهم للأداء الممتاز على الطرق الوعرة والقوة الكبيرة للمنتجات.

أشاد الشركاء في جميع أنحاء العالم بمجموعة نقل الحركة الممتازة لمنتج GWM TANK 700، قائلين إنها أظهرت أداء قيادة ممتاز في سيناريوهات مثل تسلق التلال واختبار القيادة ذات الدائرة العالية، كما أكد الشركاء ووسائل الإعلام من البرازيل وجنوب أفريقيا والمكسيك بشدة على الراحة العالية والقدرة على المناورة لنماذج القيادة التجريبية الأخرى وأعربوا عن توقعاتهم بأن تطلق شركة GWM المزيد من المنتجات في السوق العالمية.

سلطت GWM، في هذا النشاط التجريبي الضوء على الجهود الكبيرة للعلامة التجارية وإنجازاتها التنموية في مجال القيمة العالية والتكنولوجيا الفائقة والطاقة الجديدة، وعرض مصفوفة المنتجات الغنية لشركة GWM. إن دعوة الشركاء العالميين ووسائل الإعلام لإجراء اختبارات القيادة توضح القوة المطلقة لشركة GWM وتطورها في منتجاتها وتقنياتها، وتسلط الضوء على الموقف المنفتح للعلامة التجارية، وتعزز ثقة الشركاء العالميين في التطوير المستقر عالي الجودة لشركة GWM، وقد عززت GWM المزيد من السمعة العالمية من خلال هذا الحدث، مع قوة المنتج المتميزة.

تُصر GWM دائمًا على تعزيز التطوير المتواصل للعلامة التجارية بمنتجات عالية الجودة. قامت شركة GWM باستمرار بتعزيز البحث والتطوير في منتجاتها وتكرار التكنولوجيا استجابةً للتغيرات في الطلب في السوق العالمية، بتوجيه من استراتيجية "المدى الطويل". وقد تم تثبيت محركات Hi4 / Hi4-T وغيرها من محركات الطاقة الجديدة في العديد من إصدارات السيارات في الوقت الحالي، مع أداء طاقة موثوق به ومعترف به على نطاق واسع من قبل المستخدمين.

تلتزم GWM، في المستقبل باستراتيجية "المدى الطويل"، وتعزيز قوة راسخة لتقنيات المنتجات وجودتها، والتركيز على التكنولوجيا الفائقة والقيمة العالية، وتطوير الطاقة الجديدة للعلامة التجارية، وتعزيز عولمة العلامة التجارية وتطوير المنتجات.