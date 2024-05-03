شركة GWM تنجح في بناء تشكيلة منتجات غنية توفر تجربة قيادة جديدة عالية التقنية

بكين، 2 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- قامت شركة GWM بعرض منتجاتها الجديدة الرئيسية وأكدت على قوتها في مجال تقنيات الطاقة الجديدة خلال معرض Auto China 2024، الذي أقيم في 25 من أبريل، الأمر الذي جعل إنجازات تطوير شركة GWM لمنتجات الطاقة الجديدة محط أنظار الجميع.

وشهد المعرض مشاركة GWM بخمسة خطوط إنتاج للسيارات، حيث قدمت تشكيلة متنوعة من منتجات الطاقة الجديدة عالية التقنية. تواصل شركة GWM المُضي قدما في مجال منتجات الطاقة الجديدة، حيث توسع باستمرار تشكيلة سياراتها لتشمل المركبات الكهربائية الهجينة HEV والمركبات الهجينة القابلة للشحن PHEV والمركبات الكهربائية بالكامل EV وغيرها من منتجات الطاقة، وبناء مجموعة منتجات متنوعة تجمع بين "أنواع متعددة من السيارات وأنظمة طاقة متعددة" لتلبي بذلك احتياجات العملاء حول العالم والتكيف مع ظروف القيادة المختلفة.

وقد تحدثت وسائل الإعلام العالمية والشركاء الدوليين بإعجاب على منتجات شركة GWM للطاقة الجديدة. فأشارت وسائل إعلام مكسيكية إلى أن سيارات GWM تجمع بشكل مثالي بين تقنيات الطاقة الجديدة ونظم المركبات عالية التقنية، مما يدل على مستوى متميز للغاية في مجال تصنيع المركبات. هذا وأكد ممثلي أحد وكلاء الشركة على قوة أداء منتجات الطاقة الجديدة من GWM، حيث تتمتع بثبات ملحوظ وقدرة عاليّة على التسارع، وهو ما ترك انطباعًا رائعًا ومؤثرًا خلال اختبار القيادة.

ولم تكتفِ شركة GWM عند هذا الحد، بل تواصل تطوير تقنيات منتجاتها وتلتزم بتقديم سيارات عالية التقنية تلبي احتياجات مالكي السيارات حول العالم. سلط جناح GWM في المعرض الأضواء على إنجازات الشركة في مجالي البحث والتطوير فيما يتعلق بأنظمة توليد القوة، مثل تقنية Hi4 وHi4-T، ولم يكتفِ بذلك فحسب، بل أكد أيضًا على مكانة شركة GWM الريادية في مجال البحث والتطوير بفضل استثماراتها الضخمة التي تضعها في صدارة هذا المجال، مع إبراز قوتها التنافسية المتميزة.

بالإضافة إلى ذلك، واصلت GWM دفع عجلة تطوير وتطبيق تقنيات البرمجيات الخاصة بالمنتجات. كما ارتقت GWM بتقنية الترابط بين السيارة والمالك إلى مستويات جديدة من خلال دمج تقنية الذكاء الاصطناعي AI وتقنية البيانات الضخمة في نظام السيارة، محققة بذلك سرعة استجابة رائدة في الصناعة. تم تجهيز خط إنتاج الشركة الحالي بالفعل بنظام مساعدة السائق Coffee Pilot، كما أن وظائف القيادة المساعدة الأخرى مثل نظام NOA للقيادة في المدينة قد اجتازت بنجاح مرحلة البحث والتطوير واختبار القيادة الميدانية، ومن المتوقع تطبيقها في المنتجات التي سيتم إصدارها في المستقبل القريب لمساعدة المستخدمين على التكيف بشكل أفضل مع ظروف القيادة المعقدة.

بفضل تصميمها الممتاز وجودتها العالية، اكتسبت منتجات GWM سمعة طيبة وحظيت بإشادة واسعة النطاق في الداخل والخارج. في شهر مارس، شهدت أستراليا إقامة يوم GWM للسيارات الكهربائية الجديدة NEV، حيث أتيحت الفرصة للشركاء المحليين ووسائل الإعلام وممثلي مالكي السيارات الأستراليين لتجربة الأداء القوي المذهل والتصميم الداخلي الفاخر لسيارة GWM TANK 500 HEV. هذا الشهر، تعاونت شركة GWM مع شركاء محليين في الإمارات العربية المتحدة لإقامة "فعالية خاصة لتقدير الفخامة" لمنتجات GWM WEY 80، حيث تم عرض تجربة قيادة راقية لفئة سيارات MPV الفخمة، مما يسلط الضوء على جودة شركة GWM وسحرها.

تلتزم شركة GWM بتوفير خيارات تنقل ذكية وعالية الجودة. ستواصل شركة GWM، انطلاقًا من رؤيتها المتمثلة بالتركيز على التكنولوجيا العالية والقيمة العالية وتطوير الطاقة الجديدة، الالتزام باستراتيجية "الأمد الطويل" وتعزيز عملية العولمة الإيكولوجية بثبات، لتقديم تجربة قيادة تجمع بين تقنيات الطاقة الجديدة والتكنولوجيا المتطورة للمستخدمين حول العالم.