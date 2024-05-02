شركة Haier Smart Home الصناعة المحلية وتتوسع بوجودها العالمي بإنشاء حديقة بيئية جديدة في مصر

مدينة العاشر من رمضان، مصر، 2 مايو 2024 /PRNewswire/ -- Haier Smart Home ‎ (600690.SS, 6690.HK, 690D)‎افتتحت شركة رسميًا حديقة بيئية في مصر، ما يُمثل خطوة مهمة نحو تعميق وجودها في سوق الشرق الأوسط وإفريقيا، ويُعد إنجازهًا مهمًا آخر لها نحو توسعها عالميًا.

تمتد المرحلة الأولى من حديقة مصر البيئية على مساحة 200,000 متر مربع بسعة مُخصّصة تتجاوز 1.5 مليون وحدة، وقد بدأت في شهر مارس بالإنتاج التجريبي لمكيفات الهواء والتلفزيونات. وهذا الشهر، ستُضاف الغسالات، ما سيصل بإجمالي الإنتاج إلى أكثر من 900,000 وحدة في السنة. أما المرحلة الثانية، فستشمل الثلاجات والمجمدات والفئات الأخرى.

Haier Smart Home Boosts Local Manufacturing and Expands Global Presence with New Ecological Park in Egypt

في خطوة استراتيجية لتعزيز وجودها في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، تتفرَّد حديقة مصر البيئية بفضل منصتها الرقمية التي تعزز كفاءة الطاقة، عبر مراقبة وتحليل المياه والاستخدام الدقيق للكهرباء، بين جميع العناصر والعمليات داخل الحديقة.

وجدير بالذكر أن حديقة مصر البيئية ستدعم الاقتصاد المحلي؛ إذ أنها ستساعد على إنشاء أكثر من 2000 وظيفة. إن هذا المشروع الطموح لا يوفر فرصًا لتنمية مواهب التصنيع والإدارة فحسب، بل يؤثر أيضًا تأثيرًا إيجابيًا في صناعة الأجهزة المنزلية.

في المرحلة الأولى، ستزوِّد حديقة مصر البيئية السوق المصرية بشكلٍ رئيسي. حددت شركة Haier Smart Home مصر باعتبارها واحدة من أسواق النمو الاستراتيجية الرئيسية، وستواصل الاستثمار في إدخال منتجات جديدة لتوفير الطلب المحلي على منتجات عالية الجودة.

أدت عادات أسلوب الحياة الفريدة واحتياجات الأجهزة للمستهلكين في جميع أنحاء مناطق الشرق الأوسط وإفريقيا إلى زيادة الطلب على المنتجات المتميزة، ما دفع المستهلكين إلى تفضيل منتجات Haier Smart Home، التي توّفر غسالات مصممة خصيصًا للمنطقة، أو مكيفات الهواء التي يمكن تشغيلها مع مولدات الطاقة، الأمر الذي أسفر عنه نمو الشركة بوتيرة أسرع ثلاث مرات مقارنةً ببقية الشركات في الصناعة.

من المتوقع أن تساعد حديقة مصر البيئية في تسريع وجود Haier Smart Home ونموها في الشرق الأوسط وأفريقيا، من خلال الاستفادة من سلسلة التوريد العالمية ذات المستوى العالمي لتسريع استجابة السوق من أجل خدمة المزيد من العملاء والمستهلكين بأجزاء أكثر من المنطقة.

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