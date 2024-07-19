شركة Haier Smart Home تعتزم الاستحواذ على شركة Electrolux South Africa المتخصصة في مجال سخانات المياه

تشينغداو، الصين، 19 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- دخلت شركة Haier Smart Home، في الثامن عشر من يوليو 2024، في صفقة الاستحواذ على 100% من أسهم شركة Electrolux South Africa Proprietary Limited ("ESA")، الشركة المتخصصة في مجال سخانات المياه في جنوب أفريقيا، مع مجموعة Electrolux Group السويدية، وبلغت قيمة الصفقة 2.45 مليار راند جنوب أفريقي ZAR (أي ما يعادل 980 مليون يوان صيني RMB).

تُعد جنوب أفريقيا ثاني أكبر اقتصاد في القارة السمراء ويبلغ عدد سكانها 61.4 مليون نسمة. وتمتلك شركة ESA علامة تجارية عريقة في مجال السخانات يعود تاريخها لقرن من الزمان وهي Kwikot، التي تُقدم حلول ومنتجات متنوعة تشمل السخانات الكهربائية والسخانات الشمسية وحلول الطاقة المتعددة بالإضافة إلى سخانات الغاز والمضخات الحرارية. وتعتبر Kwikot الشركة الرائدة في تصنيع السخانات بجنوب أفريقيا، حيث تتمتع بهامش ربح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك EBITDA مرتفع مكون من رقمين. كما تمتلك Kwikot شبكة توزيع قوية وراسخة وشبكة للتركيب ونظام خدمة ما بعد البيع تضمن للمستخدمين استجابة سريعة وخدمات عالية الجودة.

يعتبر الاستحواذ خطوة مهمة لتعزيز الموقع الاستراتيجي لشركة Haier Smart Home في السوق الأفريقية.

من خلال الاستفادة من شبكة قنوات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC الواسعة التي تمتلكها Kwikot وخدمات التغطية الشاملة، ستتمكن من تحقيق تآزر في إدارة المنتجات وسلسلة التوريد، الأمر الذي سيؤدي إلى توسيع تشكيلة سخانات المياه التي تقدمها Kwikot مع التركيز على سخانات المياه بالطاقة الشمسية وأجهزة تنقية المياه. بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد أعمال الثلاجات والغسالات التي تقدمها شركة Haier Smart Home من قنوات التوزيع المحلية القوية التي تمتلكها Kwikot، مما يسرع عملية التوسع في جنوب أفريقيا.

لا تقتصر أهمية عملية الاستحواذ على تعزيز استراتيجية شركة Haier Smart Home في الشرق الأوسط وأفريقيا فحسب، بل تُعد أيضًا جزء لا يتجزأ من محفظة العلامة التجارية العالمية للشركة. في شهر مايو من هذا العام، تم افتتاح متنزه Haier Egypt Eco رسميًا. وتمتد هذه المنشأة على مساحة 200,000 متر مربع وتبلغ قدرتها الإنتاجية السنوية أكثر من 1.5 مليون وحدة من أجهزة التكييف والغسالات والتلفزيونات والثلاجات وأجهزة التجميد. حققت شركة Haier Smart Home خلال السنوات الثلاث الماضية نموًا هائلًا في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا حيث تمكنت من مضاعفة إيراداتها على أساس سنوي، حيث احتلت أجهزة التجميد الخاصة بها المرتبة الأولى في نيجيريا، بينما ارتفعت إيرادات أجهزة التكييف ذات الفئة العالية بنسبة 122% في مصر، وشهدت غسالاتها ذات الفئة العالية نموًا بنسبة 30% في غانا.

يخضع إتمام عملية الاستحواذ لموافقات الجهات التنظيمية ومن المتوقع أن تكتمل في الربع الرابع من عام 2024. يعمل بنك ING Bank كمستشار مالي للصفقة، بينما تتولى شركة DLA Piper تقديم الاستشارات القانونية.

【نبذة عن 【Haier Smart Home

تأسست شركة Haier Smart Home، إحدى الشركات التابعة لمجموعة Haier Group، في عام 1984، وهي شركة عالمية رائدة في تقديم الحلول التي تساهم في خلق حياة أفضل وأذكي، كما أنها أكبر شركة مُصنعة للأجهزة المنزلية في العالم.

أدرجت الشركة أسهمها من الفئة A في بورصة شنغهاي عام 1993، وأدرجت أسهمها من الفئة D في بورصة الصين وأوروبا الدولية بفرانكفورت بألمانيا عام 2018، كما أدرجت أسهمها من الفئة H في بورصة هونج كونج للأوراق المالية عام 2020، محققة بذلك انتشارًا عالميًا في سوق رأس المال من خلال نموذج سوق رأس المال العالمي "A+D+H". يضم فريق عمل Haier Smart Home أكثر من 100000 موظف على حول العالم، وأكثر من ثلث هؤلاء الموظفين من الأجانب.

قامت المجموعة ببناء سبع مجموعات علامات تجارية عالمية مميزة للأجهزة المنزلية على مستوى العالم، بما في ذلك Haier، وCasarte، وLeader، وGE Appliances الأمريكية، وFisher&Paykel النيوزيلندية، وAQUA اليابانية، وCandy الإيطالية، كما ابتكرت الشركة علامة SANYINIAO، وهي أول علامة تجارية عالمية للمشاريع، تعمل على تحديد أكثر حلول المنازل الذكية ملاءمة للمستخدمين، وفي الوقت نفسه، تسعى الشركة لاستكشاف العلامة التجارية البيئية للحياة الذكية، والتي تحدد الروابط غير المحدودة مع المستخدمين والخدمة الدائمة.