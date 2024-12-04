شركة Haier Smart Home تُعلن عن إتمام صفقة الاستحواذ على Kwikot

جوهانسبرج, 4 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Haier Smart Home المحدودة ("Haier" المسجلة في البورصة بالرموز، 600690.SH, 6690.HK, 690D.DE)، الرائدة عالميًا في ابتكار الأجهزة المنزلية، عن إتمام استحواذها رسميًا على شركة Electrolux South Africa Proprietary المحدودة ESA))، التابعة لمجموعة Electrolux والمُتخصصة في حلول تسخين المياه في جنوب إفريقيا. تُقدر قيمة الصفقة بـ 2.45 مليار راند جنوب أفريقي، مما يُمَثل محطة بارزة في توسُّع Haier داخل السوق الإفريقي. من خلال ضم شركة Kwikot إلى عائلة Haier، تُعزز Haier مكانتها كرائد عالمي في مجال الأجهزة المنزلية، مع دفع عجلة الابتكار والنمو المُستدام في جنوب إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بشكل أوسع.

تأسست شركة Kwikot في عام 1903، وهي رائدة موثوقة في حلول تسخين المياه في جنوب إفريقيا. تُقدم Kwikot مجموعة متنوعة من المُنتجات إلى جانب قدراتها التصنيعية الكبيرة وقيادتها في السوق وشبكتها التوزيعية القوية، مما يُوفر لشركة Haier أساسًا قويًا للنمو في سوق جنوب إفريقيا. تُشغل Kwikot أكبر منشأة لتصنيع سخانات المياه في البلاد، إضافةً إلى شبكة خدمات ما بعد البيع المدعومة بفريق إدارة محلي ذو خبرة. تمتد قنوات مبيعاتها إلى سلاسل التجزئة الوطنية والمتاجر المُستقلة، مما يمنح Haier وصولًا فوريًا إلى السوق.

ومن شأن عملية الاستحواذ أن تزيد من تعزيز أداء أعمال شركة Haier وحضورها العالمي. في عام 2023، أعلنت شركة Haier عن إيرادات قدرها 261.43 مليار يوان صيني، بنمو سنوي بنسبة 7.33%، وصافي ربح عائد إلى المساهمين بمقدار 16.6 مليار يوان صيني، بزيادة 12.81%. تتوافق شركة Kwikot مع مسار نمو Haier، حيث بلغ صافي مبيعاتها لعام 2023 بمبلغ 1.9 مليار راند جنوب أفريقي (حوالي 753 مليون يوان صيني) وهامش أرباح إيجابي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، ويفتح الاستحواذ أيضًا فرصًا لشركة Haier لتقديم مجموعة منتجاتها من الأجهزة المنزلية، بما في ذلك الثلاجات والغسالات، للمستهلكين في جنوب أفريقيا.

"يُعتبر هذا الاستحواذ أكثر من مجرد صفقة تجارية؛ إنه التزام بالإرث والثقافة والنجاح طويل المدى، يعكس تُراث Kwikot الذي يمتد إلى قرن من الزمان وقيادتها في السوق، ثقة وفضل فريقها"، هذا ما قاله Guan JiangYong، المدير العام لشركة Haier Water Solutions ونائب رئيس شركة Guan JiangYong، تعليقًا على الاستحواذ. "من خلال الجمع بين خبرة Haier في الحلول الذكية والمستدامة وشبكة Kwikot المحلية الواسعة، نسعى إلى تقديم نمو تحويلي وابتكار للأُسَر في جنوب إفريقيا وما يتجاوزها".

يُمَكن الاستحواذ كلا العلامتين التجاريتين من اغتنام فُرَص جديدة في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا (MEA). توقعت Statista أن تنمو العائدات في سوق الأجهزة المنزلية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من 88.3 مليار دولار في 2023 إلى 131.8 مليار دولار بحلول عام 2029. يتماشى مشروع Haier Egypt Ecological Park، الذي تم افتتاحه في وقت سابق من هذا العام، مع خبرة Kwikot ليخلق منصة مُتكاملة للنمو الإقليمي.

قال المدير العام لشركة Kwikot، السيد Murray Crow، "إن إرث Kwikot الذي يمتد لقرون من الثقة والابتكار يجد شريكًا طبيعيًا من خلال التزام Haier بالاستدامة والابتكار الذي يركز على العملاء، معًا، نحن مستعدون لإعادة تعريف الإمكانيات وخلق مستقبل أكثر إشراقًا للحياة اليومية".

يتماشى تاريخ Kwikot في تطوير المواهب المحلية الماهرة مع مهمة Haier لتعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المجتمعات التي تخدمها. تخطط Haier لدمج فريق Kwikot بسلاسة مع تقديم مُنتجات متقدمة واعية للبيئة يتردد صداها مع المستهلكين في جنوب أفريقيا.

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