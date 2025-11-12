شركة Halia Therapeutics ستعرض بيانات ثورية حول Ofirnoflast، المثبّط الألوستيري الجديد لبروتين NEK7، في الاجتماع السنوي لجمعية أمراض الدم الأمريكية لعام 2025

- البيانات تُظهر فعالية علاج ofirnoflast في متلازمة خلل التنسّج النقوي ( MDS ) مع استجابات دموية قوية ومستدامة –

- آلية جديدة تستهدف بروتين NEK7 والجُسيمات الالتهابية NLRP3 تُظهر نتائج واعدة عبر عدّة أورام نقوية ( myeloid neoplasms ) –

- البيانات ما قبل مرحلة التجارب السريرية تكشف عن تطبيقات مُحتملة في أنواع فقر الدم الانحلالي وفقر الدم الالتهابي الناجم عن السمنة -

ليهي، يوتا، 12 نوفمبر 2025 / PRNewswire / -- أعلنت شركة Halia Therapeutics ، وهي شركة أدوية حيوية في المرحلة السريرية تعمل على تطوير علاجات مضادة للالتهاب من فئة جديدة كليًا، اليوم عن تقديم ستة عروض تقديمية باستخدام الملصقات البحثية وعرض تقديمي شفهي واحد في الاجتماع والمعرض السنوي الـ 67 لجمعية أمراض الدم الأمريكية ( ASH )، الذي سيُعقد في مدينة أورلاندو، بولاية فلوريدا، من 6 إلى 9 ديسمبر 2025.

علاج Ofirnoflast هو مثبط فموي ألوستيري جديد لبروتين NEK7 مُصمم لمنع تكوّن مُركّب الجُسيم الالتهابي NLRP3 وتعزيز تفكيكه. الجُسيم الالتهابي NLRP3 هو محفز أساسي للالتهاب، ويلعب دورًا محوريًا في نشوء فقر الدم، والتطور المرضي لمتلازمة خلل التنسّج النقوي ( MDS ) وغيرها من الحالات المرضية الدموية. ومن خلال الاستهداف الانتقائي لبروتين NEK7 ، وهو مكوّنٌ أساسيٌ مطلوبٌ لتجمُّع الجُسيمات الالتهابية، يوفّر ofirnoflast آلية دقيقة لقطع سلاسل التفاعلات الالتهابية مع احتمال تجنّب الآثار الأوسع للمثبطات المناعية. يتم حاليًا تقييم سلامة وفعالية ofirnoflast في دراسات سريرية على مرضى متلازمة خلل التنسج النقوي ( MDS ) وحالات مرضية التهابية أخرى.

قال David Bearss ، الرئيس التنفيذي لشركة Halia Therapeutics : "إن البيانات الشاملة التي نعرضها في الاجتماع السنوي لجمعية أمراض الدم الأمريكية ( ASH ) لعام 2025 تمثّل علامة فارقة لشركة Halia Therapeutics ، بل وللمرضى المصابين بمتلازمة خلل التنسج النقوي ( MDS )، والحالات المرضية الدموية الالتهابية الأخرى، الذين لديهم خيارات علاجية محدودة". "إن الآلية الفريدة لعلاج Ofirnoflast ، التي تستهدف محور الجُسيم الالتهابي NEK7-NLRP3 ، تقدّم نهجًا مختلفًا جذريًا لعلاج هذه الحالات المرضية الصعبة. فالاستجابات الدموية القوية والمُستدامة التي نلاحظها لدى مرضى خلل التنسّج النقوي ( MDS )، إلى جانب ملف السلامة الجيد، يُعزّزان التزامنا بدفع هذا العلاج المبتكر قُدمًا نحو مرحلة التطوير السريري".

العروض التقديمية في الاجتماع السنوي لجمعية أمراض الدم الأمريكية ( ASH ):

Ofirnoflast ، مثبط جديد للجُسيم الالتهابي، يعيد برمجة برامج النسخ الجيني ويُظهر فعالية في المرحلة السريرية وما قبل السريرية في الأورام النقوية

السبت، 6 ديسمبر 2025؛ 4:00 مساءً – 5:30 مساءً، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ( EST )

Ofirnoflast يثبط الالتهاب الناجم عن إطلاق جزيء الهيم ( Heme )، مما يمثّل إستراتيجية علاجية جديدة لأنواع فقر الدم الانحلالي

السبت، 6 ديسمبر 2025؛ 5:30 مساءً – 7:30 مساءً، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ( EST )

استهداف NLRP3 باستخدام علاج Ofirnoflast ، بمفرده أو مع علاج Semaglutide ، يحسّن فقر الدم الالتهابي المرتبط بالالتهاب الناجم عن السمنة في نماذج القوارض

السبت، 6 ديسمبر 2025؛ 5:30 مساءً – 7:30 مساءً، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ( EST )

Ofirnoflast مثبطُ بروتين NEK7 الألوستيري الجديد (HT-6184) يثبط سيتوكين IL-8 وسيتوكينات التهابية أخرى لدى مرضى متلازمة خلل التنسج النقوي (MDS) منخفضة الخطورة وفقر الدم المصحوب بأعراض

السبت، 6 ديسمبر 2025؛ 5:30 مساءً – 7:30 مساءً، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (EST)

Ofirnoflast مثبطُ بروتين NEK7 الألوستيري الجديد (HT-6184) يقلّل من الحمض النووي المُتأكسد للميتوكوندريا لدى مرضى متلازمة خلل التنسج النقوي (MDS) منخفضة الخطورة

السبت، 6 ديسمبر 2025؛ 5:30 مساءً – 7:30 مساءً، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (EST)

Ofirnoflast مثبطُ بروتين NEK7 الألوستيري الجديد (HT-6184) يُظهر استجابة دموية قوية ومستدامة لدى المشاركين المُصنَّفين بمخاطر منخفضة جدًا، أو منخفضة، أو متوسطة وِفق نظام التقييم التنبؤي الدولي المعدل (IPSS-R) لمتلازمة خلل التنسج النقوي (MDS) وفقر الدم المصحوب بأعراض

الإثنين، 8 ديسمبر 2025؛ 6:00 مساءً – 8:00 مساءً، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (EST)

الأجسام المضادة أحادية النسيلة المُضادة لإنذارات S100A8/9 المسببة للأمراض يمكن أن تستعيد تكوّن الدم وتُحدث تعديلاً مناعيًا في نماذج متلازمة خلل التنسج النقوي ( MDS ) واللوكيميا

الإثنين، 8 ديسمبر 2025؛ 6:00 مساءً – 8:00 مساءً، بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة ( EST )

ستتضمن العروض التقديمية بيانات سريرية وما قبل سريرية شاملة حول orfinoflast (HT-6184) ، وهو مثبط ألوستيري جديد لبروتين NEK7 يستهدف الجُسيم الالتهابي NLRP3 ، ويُظهر إمكانية علاجية عبر مجموعة من الحالات المرضية الدموية، بما في ذلك متلازمة خلل التنسّج النقوي ( MDS )، وأنواع فقر الدم الانحلالي، والحالات الالتهابية.

تُظهر البيانات السريرية من الدراسة الجارية على orfinoflast استجابات دموية قوية ومستدامة لدى المرضى المُصنَّفين بمخاطر منخفضة جدًا، أو منخفضة، أو متوسطة وِفق نظام التقييم التنبؤي الدولي المعدل ( IPSS-R ) لمتلازمة خلل التنسج النقوي ( MDS ) وفقر الدم المصحوب بأعراض. يُمثّل Ofirnoflast نهجًا علاجيًا ثوريًا بفضل آلية عمله المبتكرة التي تستهدف بروتين NEK7 بشكلٍ انتقائي لوقف تنشيط الجُسيم الالتهابي NLRP3 ، مما يُساهم في معالجة المسارات الالتهابية الأساسية التي تؤدي إلى فقر الدم وتطور المرض لدى مرضى خلل التنسّج النقوي ( MDS ).

كما تُظهر نتائج سريرية إضافية أن ofirnoflast يميل إلى خفض مستويات الحمض النووي المتأكسد للميتوكوندريا، وسيتوكين IL-8 ، وسيتوكينات التهابية أخرى لدى مرضى متلازمة خلل التنسّج النقوي ( MDS ) منخفضة الخطورة وفقر الدم المصحوب بأعراض. علاوة على ذلك، تكشف التحليلات الشاملة أن ofirnoflast يُعيد برمجة برامج النسخ الجيني في الأورام النقوية، مما يوفر رؤىً لآليات فعاليته العلاجية عبر عدة أورام دموية خبيثة.

تُبرز الدراسات ما قبل السريرية التي ستُعرض في الاجتماع السنوي لجمعية أمراض الدم الأمريكية ( ASH ) الإمكانات العلاجية الأوسع لـ ofirnoflast ، بما في ذلك قدرته على تثبيط الالتهاب الناجم عن إطلاق جزيء الهيم ( Heme )، مما يشكّل إستراتيجية علاجية جديدة لأنواع فقر الدم الانحلالي. كما تُظهر أبحاث إضافية أن استهداف NLRP3 باستخدام ofirnoflast ، بمفرده أو مع ofirnoflast ، يخفف فقر الدم الالتهابي المرتبط بالالتهاب الناجم عن السمنة في نماذج القوارض. تسلِّط أبحاث تعاونية أخرى الضوء على الإمكانات العلاجية لاستهداف إنذارات S100A8/9 المسببة للأمراض لاستعادة تكوّن الدم في نماذج متلازمة خلل التنسّج النقوي ( MDS ) واللوكيميا.

نبذة عن Halia Therapeutics

شركة Halia Therapeutics هي شركة تكنولوجيا حيوية مبتكرة تركز على تطوير مثبطات الجُسيم الالتهابي من فئة جديدة بالكامل لعلاج الأمراض الالتهابية والأورام الدموية الخبيثة. تلتزم الشركة بمعالجة الاحتياجات الطبية الهامة غير المُلباة من خلال آليات عمل مبتكرة تستهدف الأسباب الجذرية للأمراض الناجمة عن الالتهابات. برنامج شركة Halia الرئيسي هو علاج ofirnoflast ، ويمثل نهجًا ثوريًا في علاج الحالات المرضية حيث يكون الجُسيم الالتهابي NLRP3 هو من يقود مسارَ تطورِ المرض. ومن خلال تركيزها على الطب الدقيق وتطوير الأدوية المتمحورة حول المريض، تهدف شركة Halia Therapeutics إلى تقديم علاجات تحويلية للمرضى المصابين بأمراض التهابية خطيرة وحالات مرضية دموية معقدة.

