شركة HashKey Global تطلق عملتها الرقمية الجديدة HSK

هاميلتون، برمودا، 11 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت منصة تداول الأصول الرقمية المرخصة HashKey Global، عن إدراج عملة HashKey Platform Token (HSK) الخاصة بها لأول مرة. ستكون عملة HSK جزءًا لا يتجزأ من منظومة HashKey Group بأكملها، وستساهم في تعزيز تبنيها على نطاق واسع من قبل مجتمع Web3 العالمي. وستفتح منصة HashKey Global باب الإيداع لعملة HSK في 7 نوفمبر، بينما سيبدأ التداول الفوري لزوج HSK/USDT في 26 نوفمبر.

عملة HSK هي العملة الرئيسية لمنصة HashKey Group، وستستخدم في جميع أعمال مجموعة HashKey، بما في ذلك البورصات العالمية المرخصة، والاستثمار وإدارة الأصول، ونظام التوكن، وخدمات البنية التحتية، وغيرها. وبالإضافة إلى ذلك، تعد HSK العملة الأصلية ورسوم المعاملات على HashKey Chain، وهي سلسلة بلوكتشين من المستوى الثاني، مما يدعم نمو المنظومة على المدى الطويل.

وبصفتها مزودًا رائدًا للبنية التحتية Web3 في آسيا، تلتزم مجموعة HashKey بربط عالم التمويل التقليدي بعالم العملات الرقمية. ويعود تأسيس HashKey Group إلى عام 2018 حيث أنشأت منصة متكاملة للأصول الرقمية تخدم ملايين المستخدمين حول العالم. تمثل عملة HSK الأصل الأساسي في مجموعة HashKey Group، حيث تساهم في تعزيز التكامل والتفاعل بين مختلف مكونات المنظومة، مما يوفر قيمة مضافة للمستخدمين على مستوى العالم

وعلق Ben El-Baz، المدير التنفيذي لشركة HashKey Global، قائلًا: "إن HSK ليست مجرد عملة، بل هي جسر يربط بين آسيا والبنية التحتية المالية العالمية. ستدعم HashKey Global، أحد الأعمال الرئيسية للمجموعة، السيولة القوية وبيئة تداول مستقرة لـ HSK، وستواصل دعم التوسع العالمي لمنظومة HSK، مما يعزز تطوير نظام Web3 متوافق ورائد."

سيتم فتح الإيداعات لـ HSK في 7 نوفمبر الساعة 07:00 بتوقيت UTC، وسيبدأ التداول الفوري لزوج HSK/USDT في 26 نوفمبر الساعة 10:00 بتوقيت UTC، مع فتح عمليات السحب في 27 نوفمبر الساعة 10:00 بتوقيت UTC.

حول HashKey Global

منصة HashKey Global هي منصة تداول الأصول الرقمية الرائدة التابعة لمجموعة HashKey Group، والتي تقدم خدمات تداول الأصول الرقمية المرخصة للمستخدمين في جميع أنحاء العالم، وتُعتبر واحدة من أسرع بورصات العملات الرقمية نموًا في عام 2024. حصلت المنصة على ترخيص من سلطة النقد في برمودا، مما يتيح لها تقديم منتجات وخدمات تداول رئيسية مثل LaunchPad، والعقود الآجلة، والتداول بالرافعة المالية وغير ذلك. ولكن وفقًا للقوانين واللوائح، لا تقدم المنصة خدماتها لسكان هونغ كونغ والولايات المتحدة والصين القارية وبعض المناطق الأخرى. تجدر الإشارة إلى أن بعض الخدمات والميزات والعروض الترويجية قد لا تكون متاحة في منطقتك.

يرجى قراءة أحدث نسخة من بيان إخلاء المسؤولية لدينا.

للحصول على مزيد من المعلومات، يُرجى زيارةglobal.hashkey.com تابعنا على X، و Telegram، وDiscord.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2551295/HashKey_Global.jpg

للتواصل: [email protected]