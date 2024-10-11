شركة Hetero تُوَقِّع اتفاقية ترخيص طوعية مع Gilead لتحويل الاستجابة العالمية لفيروس نقص المناعة البشرية، وتوسيع إمكانية وصول عقار Lenacapavir الرائد إلى 120 دولة من الدول ذات معدل الإصابة المرتفع

- تُساعد الاتفاقية غير الحصرية للترخيص الطوعي على تمكين تصنيع وتوزيع lenacapavir للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية HIV، وعلاج المرضى الذين لديهم تاريخ علاجي طويل مع فيروس نقص المناعة البشرية المُقاوِم للعديد من الأدوية

حيدر أباد، الهند11 أكتوبر / تشرين أول 2024

/PRNewswire/ -- أعلنت Hetero، الشركة الرائدة في صناعة الأدوية في الهند ذات الانتشار العالمي الأوسع، اليوم عن شراكة جديدة مع شركة Gilead Sciences أيرلندا غير المحدودة (Gilead Sciences، (Nasdaq: GILD)) ، وهي اتفاقية ترخيص طوعية غير حصرية وخالية من العائدات والضرائب، لتصنيع وتوزيع lenacapavir في 120 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والدخل المتوسط الأدنى بشكل أساسي (LMICs)، ستوسع هذه الاتفاقية إمكانية الوصول إلى lenacapavir، العلاج المُبتكَر لفيروس نقص المناعة البشرية، المُستخدَم مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات القهقرية، وستدعم الجهود لمنع فيروس نقص المناعة البشرية من خلال الوقاية قبل التعرُّض (PrEP).

تُمَثل هذه الشراكة خطوة هامة في زيادة إمكانية الوصول إلى العلاجات التي تُساعِد في إنقاذ حياة المرضى الذين لديهم تاريخ علاجي طويل مع فيروس نقص المناعة البشرية المُقاوِم للعديد من الأدوية، وتُقدِّم خيارًا واعدًا للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في المناطق المحرومة. عقار Lenacapavir هو مثبط رائد للغلاف البروتيني لفيروس نقص المناعة البشرية HIV-1 يعمل مع أدوية أخرى مضادة للفيروسات القهقرية، لعلاج العدوى بفيروس HIV-1 المُقاوِم للعديد من الأدوية، يتمتع بقدرة فريدة على استهداف مراحل متعددة من دورة حياة فيروس نقص المناعة البشرية HIV، مما يجعله فعالًا للغاية للمرضى الذين لديهم خيارات علاجية محدودة.

توسيع نطاق الوصول إلى علاج فيروس نقص المناعة البشرية بأسعار معقولة HIV

أكد الدكتور Vamsi Krishna Bandi، المدير الإداري لمجموعة شركات Hetero Group، قائلًا: "تُعَزز هذه الشراكة مع Gilead Sciences عَزْمنا على دفع حدود الوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية وعلاجه. لأكثر من ثلاثة عقود، كانت Hetero في طليعة المعركة العالمية ضد فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز HIV/AIDS، حيث كانت رائدة في تقديم علاجات ميسورة التكلفة ومُنقذة للحياة حيث تكون الحاجة أعظم. مع أكثر من 30 تركيبة لعلاج ما يقرب من 40٪* من مرضى فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز على مستوى العالم، فإننا نفخر بشدة بالتأثير الإيجابي الذي أحدثته جهودنا حتى الآن. كما سنعمل على توفير إمكانية الوصول السريع إلى عَقار lenacapavir في إفريقيا والهند وغيرها من البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، حيث كنا عُنصرًا أساسيًا في رعاية فيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز HIV/AIDS."

من خلال الاستفادة من تركيزنا البحثي القوي وحجم التصنيع الذي لا مثيل له وخبرة التوزيع، نحن على أهبة الاستعداد لتوسيع نطاق الوصول إلى lenacapavir بسرعة في جميع البلدان الـ 120 التي تعاني من إصابات مرتفعة وموارد محدودة، وأضاف أنه من خلال عقار lenacapavir، سنتمكن من الوصول إلى مجتمعات تتجاوز نقاط الوصول المعتادة، مما يضمن حصول الجميع على الوقاية والعلاج الفعالين وبأسعار معقولة من فيروس نقص المناعة البشرية، حتى في المناطق الأكثر حرمانًا والمناطق النائية.

نتائج سريرية رائدة

في وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت شركة Gilead عن نتائج واعدة من تجربة سريرية محورية في المرحلة الثالثة، حيث أظهر التحليل المؤقت أن lenacapavir قلل من إصابات فيروس نقص المناعة البشرية بنسبة 96% مقارنة بمعدل الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية الأساسي، وتُسلط هذه النتائج الضوء على الإمكانات التحويلية لعقار lenacapavir كخيار علاجي ووقائي طويل الأمد.1

وتتم أيضًا دراسة Lenacapavir كدواء طويل المدى للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية في التجارب السريرية الحالية، حيث يُمكِن إعطاء النسخة طويلة الأمد من هذا الدواء كل ستة أشهر عن طريق الحَقن تحت الجلد، بعد جرعة تحميل فموية أولية. وقد تمت الموافقة على استخدام lenacapavir مع البالغين المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية الذين يعانون من مقاومة متعددة الأدوية، من قبل الاتحاد الأوروبي في أغسطس 2022، وحصل على موافقة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية FDA في ديسمبر 2022. إلا أن استخدام lenacapavir للوقاية من فيروس نقص المناعة البشرية لا يزال قيد البحث، ولم تتم الموافقة عليه في أي مكان على مستوى العالم.

نبذة عن Hetero

Hetero هي منظمة صيدلانية مشهورة عالميًا ومُتكاملة رأسيًا، تعمل في البحث والتطوير، وتصنيع وتسويق الأدوية الكيميائية والبيولوجية عالية الجودة في مجالات علاجية متنوعة، بفضل أكثر من 30 عامًا من الخبرة في صناعة الأدوية، تتنوع مجالات الأعمال الاستراتيجية لشركة Hetero في المكونات الصيدلانية الفعالة APIs، والأدوية المُكافِئة العالمية، والأدوية الحيوية المماثلة، والخدمات الصيدلانية المخصصة، وتُعَد الشركة من بين أكبر منتجي المكونات الصيدلانية النشطة في العالم. لمزيد من المعلومات عن Hetero، يرجى زيارة www.hetero.com.

الشعار https://mma.prnewswire.com/media/2521820/4947441/Hetero_Logo.jpg