شركة Hillstone Networks تظهر في تقرير Enterprise Firewall Landscape Report

تتضمن محفظة شركة Hillstone Networks Integrative Cybersecurity منصات جدار الحماية المستقبلية القائمة على الذكاء الاصطناعي التي تدعم جميع سيناريوهات أحمال العمل والنشر.

سانتا كلارا، كاليفورنيا، 21 أبريل، 2024 /PRNewswire/ -- تم إدراج شركة هيلستون نتوركس (Hillstone Networks)، المزود الرائد لحلول الأمن السيبراني، ضمن "تقرير مشهد الحوائط النارية للشركات" (Microsegmentation Solutions Landscape) الصادر عن شركة فورستر (Forrester) للربع الثاني من عام 2024. تقدم تقارير فورستر نظرة عامة عن سوق معينة مع لمحة عن البائعين المختارين بهدف توفير رؤى للشركات التي تبحث عن حل مناسب لاحتياجات أعمالها وبيئات تكنولوجيا المعلومات.

في تقرير "تقرير مشهد الحوائط النارية للشركات" ، تقدم فورستر التعريف التالي: تعتمد المنظمات التي لم تنتقل بالكامل إلى السحابة (والتي هي معظم الشركات) على جدران الحماية للمؤسسات كآلية أمان حاسمة لحماية حركة المرور المؤسسية. وقد نمت قدرات هذه الحلول التي كان يُشار إليها في السابق باسم يشار إليها باسم "جدران الحماية من الجيل القادم" ... لتلبي التغيرات في مشهد التهديد، وتشمل التطورات التكنولوجية، وتلبي احتياجات المنظمات التي تتبنى مفهوم "صفر ثقة" ... عبر الطوبولوجيات الهجينة."

"نحن سعداء للغاية لرؤية الإدراج في تقرير فورستر. إن منتج هيلستون الرئيسي هو منصة الجيل القادم من الجدران النارية ، والتي تمتد من التنفيذ في الموقع إلى عمليات النشر الهجينة والمتعددة السحب ، وتوفر أمانًا شبكيًا غنيًا بالميزات يضع أساسًا متينًا للهندسة المعمارية ذات الثقة الصفرية ، "ويقول تيم ليو ، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك في هيلستون نتوركس ،" هذه الحلول قابلة للتكيف وقابلة للتطوير لتلبية احتياجات الأعمال المتنوعة كما يظهر من خلال عملائنا العالميين."

ويشير تقرير فورستر إلى الدمج باعتباره الاتجاه الرئيسي ، مشيرًا إلى أن البائعين يقومون بدمج ميزات وقدرات متعددة في منصة واحدة. وهذا يتماشى مع محفظة الأمن السيبراني التكاملية التابعة لهيلستون ، مع التغطية والتحكم والتوحيد كدعائم أساسية. من الحاويات إلى السحب والخوادم إلى البرمجيات كخدمة ، توفر استراتيجية الأمن السيبراني التكاملية حماية وتغطية قابلة للتكيّف لأي بيئة ، مما يضمن المرونة ضد التهديدات المتطورة. إن المنصة قابلة للتكيف وتضع المؤسسة في موقع السيطرة ، مع تقليل التعقيد من خلال دمج المنتجات المتخصصة.

تعرف على المزيد حول حلول أمن الشبكات المستقبلية من شركة هيلستون نتوركس من هنا .

نبذة عن شركة Hillstone Networks

يعتمد نهج الأمن السيبراني التكاملي لشركة هيلستون نتوركس على منصة ذات رؤية ومدعومة بالذكاء الاصطناعي ويمكن الوصول إليها، مما يوفر التغطية والتحكم والتوحيد لتأمين أكثر من 28000 شركة عالمية. وتعد هيلستون شركة رائدة موثوق بها في مجال الأمن السيبراني، وتحمي الأصول والبنية التحتية الحيوية، من الحافة إلى السحابة، بغض النظر عن مكان وجود أحمال العمل. تعرف على المزيد من المعلومات على http://www.hillstonenet.com

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Valeria Duran

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