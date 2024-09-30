شركة HINEN تطلق الفئة A Series من أنظمة تخزين الطاقة المنزلية على مستوى العالم

دونغجوان، الصين, 30 سبتمبر 2024 /PRNewswire/ -- مع تزايد حدة الاحتباس الحراري وأزمة الطاقة، أصبحت أنماط الحياة المستدامة مطلبًا جماعيًا عالميًا. تواكب شركة HINEN هذا الاتجاه الرائج وتقدم بفخر فئة A Series من شركة Hinen لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية الثورية، مما يبشّر بعصر جديد تندمج فيه التكنولوجيا مع الحياة اليومية بسلاسة. تجمع فئة A Series من شركة Hinen بين العاكس الشمسي، وعاكس البطارية، وبطارية تخزين الطاقة، ووحدة تبديل تلقائي للاتصال أو الانقطاع عن الشبكة، ومزود طاقة غير منقطع (UPS)، ونظام إدارة متقدم، مما يوفر للمستخدمين حلاً آمنًا ومريحًا.

نظرية 9S ترسم معالم المستقبل

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يلتزم نظام A Series بنظرية 9S - فهي نظرية آمنة وبسيطة وموفرة وذكية ومتطورة ومستقرة وقابلة للانتشار وسريعة ومستدامة - لتحقيق الريادة عبر أجيال متوالية ووضع معايير صناعية جديدة لأنظمة الطاقة المنزلية.

السلامة الاستباقية وتوفير الحماية في كل لحظة

تلتزم شركة Hinen التزامًا راسخًا بالسلامة. وتضم A Series من شركة Hinen صور حماية أمنية متعددة، بما في ذلك الحماية من الشحن الزائد والإفراط في التفريغ وحماية الدوائر القصيرة، مع تصميم مقاوم للتراب والماء بتصنيف IP65 لتحمل درجات الحرارة القصوى (-20 درجة مئوية إلى +60 درجة مئوية) والظروف الجوية مثل الفيضانات والثلوج والحرارة الشديدة. وقد تلقت A Series من شركة Hinen شهادات دولية مثل CB وCE وUKCA وSONCAR وRCM وROHS، وتقدم ضمانًا لمدة 10 سنوات لاستخدام بلا مشاكل. وبفضل تقديم حماية محول فريدة من نوعها من خمس طبقات، وبطارية LFP من الدرجة الأولى، وجهاز مدمج لإخماد الحرائق وتخفيف الضغط، ومستشعر الحرارة، وشريحة AFE من فئة السيارات، ونظام BMS لحلقة السلامة ذات الدائرة الثلاثية، ووظيفة إيقاف تشغيل الطاقة في حالات الطوارئ EPO، فإنه يبني حاجزًا أمنيًا لا يمكن تدميره، ويضمن حماية سلامة كل العائلات ويمنحهم راحة البال.

كفاءة الطاقة والاستخدام الذكي للطاقة

تحدد A Series من شركة Hinen بشكل ذكي أنماط استهلاك الكهرباء للمستخدم، وتدعم أنماطًا مختلفة مثل أولوية الحمل وأولوية البطارية وأولوية الشبكة. فهو يشحن تلقائيًا من خلال نظام إدارة الطاقة الذكي خلال فترات انخفاض أسعار الكهرباء ويعطي الأولوية للطاقة المخزنة خلال أوقات الذروة، مما يزيد من استخدام الطاقة والكفاءة الاقتصادية. ولأن كفاءة تحويل العاكس بنسبة تصل إلى 98%، يُفقد الحد الأدنى من الطاقة أثناء التحويل. ويتجاوز عمر دورات البطارية 8000 دورة عند التفريغ بنسبة 90%، مما يضمن تزويد الطاقة المستقر على المدى الطويل ويقلل بشكل كبير من فقدان الطاقة أثناء الاستخدام لفترات طويلة. وفي حالات الطوارئ مثل انقطاع التيار الكهربائي، تستجيب وظيفة الطاقة الطارئة لـ A Series من شركة Hinen بسرعة لضمان توفير الطاقة المستمرة للمساحات السكنية أو التجارية، وتلبية احتياجات الطاقة دون انقطاع للمساكن الراقية مثل الفيلات.

الإدارة الذكية، المعيشة المريحة

تتيح A Series من شركة Hinen، المجهزة بنظام إدارة الطاقة الذكي، للمستخدمين المراقبة والإدارة عن بعد عبر تطبيق الجوال، مع تحديث البيانات الرئيسية كل 10 ثوانٍ لتوفير إحصاءات عن استخدام الطاقة في الوقت الفعلي. يضمن استخدام مراكز البيانات المتعددة أمن البيانات والخصوصية، وهو التزام أساسي لشركة Hinen. يبقي نظام إدارة البطارية عالي الدقة حالات خلايا البطارية تحت المراقبة، ويمكن ضبط منفذ المولد لربط الأجهزة الذكية مثل المضخات الحرارية، مما يعزز من كفاءة الطاقة. وسواء كنت تبغي خاصية الاستخدام الذاتي، أو الطاقة الاحتياطية، أو الشحن والتفريغ المؤقّتين، أو تخفيف الأحمال وقت الذروة وزيادة الأحمال وقت الركود، فإن كل شيء في متناول يدك، مما يجعل الحياة أكثر راحة وكفاءة. تحتوي A Series من شركة Hinen على وظيفة تجاوز يدوية لربط أحمال نظام الطاقة في حالات الطوارئ (EPS) على الفور بالشبكة في حالة تعطل المعدات أو الإنذارات، وضمان الإمداد بالطاقة دون انقطاع، وتخفيف حدة القلق من انقطاع التيار الكهربائي، وتوفير راحة البال أثناء انتظار خدمة ما بعد البيع.

التقنية المتطورة والأداء الفائق

تستخدم A Series من شركة Hinen تكنولوجيا متقدمة مثل خوارزمية Kalman الموسعة عديمة الأثر للحسابات الدقيقة لحالة صحة البطارية (SOC) وحالة شحنها (SOH). وتوجد أربعة منافذ لتتبع نقطة الطاقة القصوى (MPPT) ومحول عالي الكفاءة والموثوقية (HERIC) وتكنولوجيا المحول الخافض والرافع للجهد (BUCK-BOOST) ومعًا تقوم بتعزيز كفاءة جمع الطاقة وتحويلها ، مما يزيد من عمر المنتج.

الاستقرار الاستثنائي وإمدادات الطاقة الموثوق بها

تشتهر A Series من شركة Hinen باستقرارها الاستثنائي، حيث تتحول بسهولة بين وضعي الاتصال والانقطاع عن الشبكة في غضون 10 مللي ثانية، مما يضمن إمدادًا بالطاقة دون انقطاع. تدعم A Series من شركة Hinen أيضًا المولدات الخارجية كمصدر طاقة احتياطي، ما يشكل آلية ضمان لإمداد طاقة متعدد المصادر، كما تتضمن توليدًا للطاقة الكهروضوئية، وتستمد طاقة من الشبكة، وطاقة من البطارية. سواء في المناطق النائية أو المناطق التي تعاني من انقطاع التيار الكهربائي المتكرر أو المواقع خارج الشبكة، فإن A Series من شركة Hinen هو شريك الطاقة الذي يُعتمد عليه.

التوسع المرن لتلبية الاحتياجات المستقبلية

تقدم A Series من شركة Hinen مجموعة واسعة من خيارات الطاقة، التي تغطي ما بين 3600 واط و25000 واط، لتلبية احتياجات الأسر المختلفة والظروف التجارية. وتدعم التوصيل على التوازي وتكنولوجيا توصيل مجموعات البطاريات على التوازي، مع أقصى إنتاج يبلغ 150 كيلوواط وسعة 831.6 كيلوواط، مما يوفر توسعًا مرنًا لاستيعاب احتياجات نمو الطاقة في المستقبل وتقديم حلول طاقة مصممة خصيصًا.

الاستخدام السريع، وتوفير الوقت وتبديد القلق

تتضمن A Series من شركة Hinen تصميمًا متكاملًا مبتكرًا وقابلاً للتكديس على غرار قطع بناء الليجو، مما يحقق سهولة وكفاءة في التركيب غير مسبوقين. إن أسلوب توصيلها المباشر الفريد يُحدث ثورة في الأسلاك اليدوية التقليدية، حيث يقلل من وقت التركيب بنسبة 50%، ما يجعل تجربة التركيب بمجرد "التوصيل والتشغيل" سهلة كبناء قطع الليجو. بالإضافة إلى ذلك، تأتي A Series من شركة Hinen مع شاشة LCD بأزرار لتسهيل تشغيلها حتى بدون Wi-Fi، ما يوسع بشكل كبير من سيناريوهات الاستخدام. فتصميم المروحة الذكية الهادئة للغاية لا يُحسِّن من تجربة تشغيل الجهاز ويجعلها مريحة فحسب، بل ويقلل أيضًا من استهلاك الطاقة والضوضاء من خلال الإدارة الذكية، وهو ما يقلل من مشاكل وتكاليف ما بعد الصيانة، ويوفر للمستخدمين تجربة استخدام أكثر راحة.

التنمية المستدامة، لخلق مستقبل أفضل معًا

لا تركز A Series من مجموعة Hinen على كفاءة الطاقة والسلامة الحالية فحسب، بل تلتزم أيضًا بالتنمية المستدامة. باستخدام الطاقة الشمسية النظيفة كمصدر للطاقة، يقل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتقل انبعاثات الكربون، وهو ما يلبي النداء العالمي لتوفير الطاقة والحد من الانبعاثات. اختيار A Series من شركة Hinen يعني اختيار أسلوب حياة أخضر وذكي ومستدام، يشجّع التعاون لحماية مستقبل كوكبنا الجميل.

لمحة عن شركة Hinen:

تأسست Hinen Group في عام 2004، وهي شركة إلكترونيات مدرجة في البورصة (تتداول أسهمها في البورصة بالرمز: 300787)، وهي معروفة بقدراة منتجاتها الرائدة وقوة البحث والتطوير وتكنولوجيا التصنيع. وتتخصص شركة Hinen New Energy، الشركة التابعة للمجموعة، في مجال البحث والتطوير والإنتاج ومبيعات حلول تخزين الطاقة للأغراض السكنية وهي واحدة من الشركات القليلة في هذه الصناعة التي تمتلك قدرات متكاملة في البحث والتطوير فيما يخص محولات وبطاريات تخزين الطاقة. وتلتزم شركة Hinen بجعل استقلالية الطاقة حقيقة واقعة للعائلات حول العالم. ولخدمة السوق العالمية بشكل أفضل، أنشأت مجموعة Hinen فروعًا في جميع أنحاء العالم لتوفير خدمات محلية واحترافية.

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