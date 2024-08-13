شركة Hisense France تحتفل بمرور 10 سنوات من النجاح وتروج لتلفزيوناتها بحجم 100 بوصة مع حملتها 'Big Game, Big Screen'

تشينغداو، الصين، 13 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- تحتفل شركة Hisense France بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها في السوق الفرنسي بالتزامن مع تسليط الشركة الضوء على مزايا شاشاتها الضخمة التي يبلغ حجمها 100 بوصة من خلال حملتها 'BIG GAME, BIG SCREEN' التي تعرض أحدث منتجاتها الهادفة إلى توفير تجربة مشاهدة استثنائية.

تركز الحملة على تجربة المشاهدة الغامرة التي يوفرها تلفزيون Hisense U7 ULED Mini LED بحجم 100 بوصة، حيث يحول هذا الجهاز أي غرفة معيشة إلى ساحة مثالية لمشاهدة الأحداث الرياضية، وتهدف إلى إقناع المستهلك الفرنسي باحتضان عصر التلفزيونات الضخمة من خلال شاشات LED بحجم 100 بوصة الأكبر في الصناعة.

Hisense partnered with eco-responsible mobility company Caocao Mobility to celebrate the ‘Big Game, Big Screen’ campaign Hisense set up the football fan zone in Paris during UEFA EURO 2024™

حققت مبيعات تلفزيونات Hisense في السوق الفرنسي نمواً ملحوظاً خلال الفترة من يناير إلى يونيو من هذا العام، حيث بلغت 10% من إجمالي مبيعات أجهزة التلفزيون بزيادة قدرها 20.8% على أساس سنوي، واحتلت الشركة المركز الأول في سوق التلفزيونات بحجم 100 بوصة، بينما ارتفعت مبيعات أجهزة تلفزيونات الليزر بنسبة 87% على أساس سنوي.

تعاونت شركة Hisense مع شركة Caocao Mobility الرائدة في مجال التنقل الصديق للبيئة، حيث تم تزيين 50 سيارة أجرة بشعارات Hisense، كما أطلقت حملة وطنية بالتعاون مع شركة Burger King تقدم جوائز مثيرة لملايين العملاء عبر 550 مطعماً في جميع أنحاء البلاد، مما يعزز رؤية العلامة التجارية على نطاق واسع.

ومنذ تأسيسها عام 2014، استطاعت Hisense France أن تصبح لاعباً رئيسياً بين العلامات التجارية التقليدية. وقد ساهم رعايتها لبطولة أمم أوروبا لكرة القدم UEFA EURO 2016 التي أقيمت في فرنسا بشكل كبير في تسريع نموها. ويؤكد هذا النجاح التزام شركة Hisense بالتوسع في جميع أرجاء العالم من خلال مبادرات التسويق الرياضي الاستراتيجية، بما في بطولتي كأس العالم FIFA World Cup وأمم أوروبا UEFA.

تعتمد استراتيجية Hisense العالمية على أربعة ركائز أساسية تتمثل في تعزيز العلامة التجارية، وتحسين البنية الصناعية، والتوسع العالمي المستمر، مع التركيز على التقنيات المبتكرة وتطوير منتجات تلبي احتياجات المستهلكين.

تلتزم Hisense بتعزيز حضورها في الأسواق العالمية من خلال توفير منتجات وخدمات عالية الجودة للمستهلكين، وذلك لبناء مستقبل مشرق للجميع.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة UEFA EURO 2024™. تحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة Omdia، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية IT.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2479686/Hisense_partnered_eco_responsible_mobility_company_Caocao_Mobility_celebrate__Big_Game.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2479687/Hisense_set_football_fan_zone_Paris_UEFA_EURO_2024.jpg