شركة Hisense الراعي الرسمي الجديد لنادي ريال مدريد

تشينغداو، الصين، 29 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- أعلنت شركة Hisense، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، عن إبرام اتفاقية شراكة إقليمية مع نادي ريال مدريد الإسباني تشمل مناطق إسبانيا وأفريقيا والشرق الأوسط.

بموجب هذه الاتفاقية، ستصبح Hisense، الشركة العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، الراعي الرسمي لريال مدريد لمدة ثلاث سنوات قادمة. وقد جرت مراسم توقيع هذه الاتفاقية في قاعة مجلس إدارة مدينة ريال مدريد الرياضية، بحضور Emilio Butragueño، مدير العلاقات المؤسسية في ريال مدريد، وJerry Liu، نائب رئيس شركة Hisense International.

Hisense becomes the new official sponsor of Real Madrid. Jerry Liu and Emilio Butragueño during the signing ceremony of Hisense's 3-year sponsorship of Real Madrid

وبهذه المناسبة، تعتزم شركة Hisense بالتعاون مع ريال مدريد إطلاق تلفاز محدود الإصدار بحجم 100 بوصة، يتميز بجودة صورة غير مسبوقة وصوت غامر ليمنح المشجعين تجربة استثنائية في جميع أنحاء العالم.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة يويفا يورو 2024 (UEFA EURO 2024™). تحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات IT.

نبذة عن نادي ريال مدريد

نادي ريال مدريد لكرة القدم هو كيان رياضي مع 122 عامًا من التاريخ. إنه النادي الذي يملك أكبر عدد من الكؤوس الأوروبية في كرة القدم (15) وكرة السلة (11) وحصل على جائزة FIFA كأفضل نادي في القرن العشرين. يتمتع نادي ريال مدريد بملايين المشجعين في جميع أنحاء العالم، حيث يتابعه أكثر من 583 مليون شخص على وسائل التواصل الاجتماعي، مما يجعله أقوى علامة تجارية في عالم كرة القدم وفقًا لتصنيف Brand Finance للعام الثالث على التوالي. كما يعتبر النادي الأعلى دخلاً في عالم كرة القدم خلال موسم 2022-2023، بحسب تقرير (Football Money League by Deloitte). تتوفر المزيد من المعلومات حول نادي ريال مدريد لكرة القدم على www.realmadrid.com، موقع نادي كرة القدم الأكثر زيارة للسنة السابعة على التوالي.

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