شركة Hisense تبدأ حملة "اكتشف عروض الجمعة السوداء" مع تخفيضات ضخمة

مدينة كينغداو، دولة الصين، 17 نوفمبر 2024 /PRNewswire/ -- بعد عام من التعاونات المثيرة، مثل تقديم التلفاز الرسمي للعبة "Black Myth: Wukong"، وتوافق جهاز العرض Laser Cinema الخاص بالشركة مع أجهزة Xbox، والرعايات العالمية من كرة القدم إلى كرة السلة؛ تقدم Hisense، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية العالمية، عروضًا ضخمة مع بدء حملتها في نهاية العام "اكتشف عروض الجمعة السوداء". إذا كنت تبحث عن تلفزيون يمنحك تجربة مثيرة لأفلام الأكشن، وألعاب الفيديو، وبرامج الرياضة، فلا يوجد أفضل من Hisense!

من خطوط إنتاج تلفزيونات Hisense المتميزة، نقدم تلفزيون U7N ULED MiniLED، بمعدل تحديث أصلي قدره 144 هرتز لتجربة ألعاب سلسة مع ميزات متقدمة مثل: وضع زمن التأخير المنخفض (ALLM)، وميزة FreeSync Premium Pro، ومنفذ HDMI 2.1. استمتع بصور مذهلة مع تقنيتي Dolby Vision وDolby Atmos، بينما يضمن السطوع الذي تبلغ ذروته 1500 نيت وميزة تقنية العرض المتقدمة Quantum Dot Color أن يتم عرض كل تفصيلة بدقة ووضوح لا مثيل لهما. يعمل محرك Hi-View Engine PRO على تحسين الصوت والصورة من خلال تقنيات ترقية الدقة إلى 4K وتحسين الألوان، بينما توفر السماعة المدمجة صوتًا جهوريًا عميقًا. بالإضافة إلى ذلك، يتوفر للمستهلكين مجموعة واسعة من الخيارات لتتناسب مع ميزانيتهم وتفضيلاتهم، بما في ذلك تلفزيون U6/U8 ULED MiniLED، وتلفزيون QLED من سلسلة A7، وتلفزيون E7 PRO QLED.

استمتع بـ 'أضواء الليزر وليالٍ سينمائية' مع جهاز العرض PX3 Laser Cinema المصمم خصيصًا لجهاز Xbox، لعشاق السينما المنزلية، حيث يتميز بشاشة قابلة للتعديل تتراوح من 80 إلى 150 بوصة وجودة صورة استثنائية بفضل تقنيات العرض بالليزر LPU™ و TriChroma™ثلاثية الألوان. تقوم الخوارزميات الذكية Pro AI في الوقت الفعلي تلقائيًا بتحسين السطوع من خلال التعرف على الإضاءة المحيطة والمحتوى المعروض، في حين أن تقنية تحسين الصورة بدقة 4K بواسطة الذكاء الاصطناعي ترفع من وضوح الصورة على الفور. بسطوع قدره 3,000 شمعة وفقًا للمعهد الأمريكي للمعايير الوطنية (ANSI)، وتقنية Dolby Vision، ونسبة تباين أصلية 3,000:1، ومكبرات صوت هارمان كاردون بقوة 50 واط، يقدم جهاز العرض PX3 Laser Cinema تجربة سمعية بصرية سينمائية استثنائية. استمتع بالألعاب السلسة مع معدل تحديث يصل إلى 240 هرتز ووضع مخصص للعب. اختر من بين مجموعة منتجات الحملة التي تتضمن PX3 أو منتجات Laser UST الأخرى.

دلل نفسك مع جهاز العرض الذكي المصغر بالليزر 4K Laser Smart Mini Projector C2 Ultra "المصمم خصيصًا لجهاز Xbox"، وهو أحدث جهاز عرض بالليزر ثلاثي الألوان من Hisense. يقدم جهاز C2 Ultra جودة صورة فائقة من الجيل التالي، مع نطاق ألوان واسع BT.2020 بنسبة 110%، وسطوع 3,000 شمعة وفقًا للمعهد الأمريكي الوطني للمعايير (ANSI)، بالإضافة إلى شهادة IMAX Enhanced وتقنية Dolby Vision التي توفر تجربة سينمائية غامرة بشكل حقيقي. استمتع بتجربة لعب سلسة وسريعة للغاية بفضل وظائف المعايرة التلقائية، ووضع التأخير الزمني المنخفض التلقائي (ALLM)، وتقنية MEMC، ووضع الألعاب، مع معدل تحديث يصل إلى 240 إطارًا في الثانية لعرض صور واضحة بدقة، وكل ذلك مع صوت مذهل من نظام الصوت JBL والمكبر الصوتي المدمج.

تتوفر جميع العروض الخاصة من خلال مجموعة متنوعة من القنوات عبر الإنترنت وعلى أرض الواقع، بما في ذلك متجر أمازون، مع تخفيضات كبيرة، وهدايا مجانية وأكثر من ذلك!

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والنصف الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2558788/Hisense_Kicks_off_Year_end_Campaign_Big_Savings.jpg