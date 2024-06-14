شركة Hisense تحتل المرتبة الثانية عالميًا في صادرات أجهزة التلفزيون خلال الربع الأول من عام 2024

تشينغداو، الصين, 14 يونيو / حزيران 2024 /PRNewswire/ -- حققت شركة Hisense، إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، تعزيزًا قويًا لمكانتها التنافسية في قطاع الأجهزة المنزلية على الساحة العالمية، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن معهد أبحاث السوق العالمي Omdia أن صادرات شركة Hisense من أجهزة التلفزيون في الربع الأول من عام 2024 بلغت إجمالي 6.32 مليون جهاز، مما جعلها تحتل المرتبة الثانية في السوق العالمية منذ عام 2022 وحتى الربع الأول من عام 2024.

Hisense TV ranked global No. 2 Hisense Mini-LED ULED TV U7N is the official TV of the UEFA EURO 2024™

وقد استحوذت شركة Hisense، في الربع الأول من عام 2024، على نسبة 13.6% من إجمالي حجم صادرات أجهزة التلفزيون على الصعيد العالمي، وحققت نسبة 12.1% من إجمالي إيرادات صادرات أجهزة التلفزيون في العالم خلال نفس الفترة. تحتل شركة Hisense حاليًا المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون بحجم 100 بوصة لكل من عام 2023 والربع الأول من عام 2024. ولكونها الشركة الرائدة في تقنية تلفزيونات الليزر، استحوذت Hisense على نسبة 53.4% من إجمالي حجم صادرات أجهزة تلفزيون الليزر عالميًا خلال الربع الأول من عام 2024.

يرجع النجاح المستمر لشركة Hisense في سوق الأجهزة المنزلية شديدة التنافسية إلى التزامها بالابتكار المستمر في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة، إلي جانب تركيزها على تطوير تقنيات رائدة للأجهزة المنزلية بهدف تحسين الحياة اليومية لعملائها. يُعد تلفزيون Mini-LED ULED U7N من شركة Hisense التلفزيون الرسمي لبطولة UEFA EURO 2024™، فهو يرتقي بتجربة مشاهدة كرة القدم إلى مستويات جديدة مع تصميم مميز لعشاق الرياضة واللاعبين. فمع معدل التحديث العالي الذي يبلغ 240 هرتز والمزودة بتقنية Ultra Motion 120 هرتز ووضع AI Sports، تأخذك شاشة U7N إلى قلب الحدث الرياضي.

كشريك رسمي في بطولة UEFA EURO 2024 TM، أطلقت Hisense مؤخرًا حملة "BEYOND GLORY" التي تضم سفراء الشركة العالميين Iker Casillas وManuel Neuer. تشكل هذه الحملة امتدادًا لشراكة Hisense الناجحة مع بطولة أمم أوروبا لكرة القدم، حيث تعد هذه البطولة هي الثالثة على التوالي التي ترعاها شركة Hisense، وهو الأمر الذي يمثل فرصة مهمة لتعزيز ارتباط علامة Hisense التجارية بالعملاء حول العالم.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة UEFA EURO 2024™. وفقًا لبيانات Omdia، تحتل Hisense المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة من عام 2023 إلى الربع الأول من عام 2024. وحققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.