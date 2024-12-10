شركة Hisense تحتل المركز الأول في شحنات التلفزيون قياس 100 بوصة العالمية

كينجداو، الصين, 10 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- عززت شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة عالميًا في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، مكانتها كأفضل لاعب في سوق التلفزيونات العالمية الراقية مع تلفزيونها الـ 100 بوصة في الربع الثالث من عام 2024؛ وذلك وفقًا لمعهد Omdia لأبحاث السوق الدولية. ويمثل هذا الإنجاز الربع السنوي الرابع على التوالي لشركة Hisense في صدارة السوق.

Hisense has solidified its position as the top player in the global premium TV market with its 100-inch TV in Q3 2024

في الربع الثالث من عام 2024، استحوذت أجهزة التلفزيون قياس 100 بوصة من Hisense على حصة ملحوظة تبلغ 63.4% من حجم شحنات التلفزيون العالمية. وقد دفع هذا الأداء المتميز Hisense إلى الصدارة في شحنات التلفزيون لأربعة أرباع سنوية متتالية؛ مما عزز من ريادتها في السوق في قطاع التلفزيونات الراقية.

وتقوم شركة Hisense حاليًا بإشعال ثورة في سوق التلفزيونات الراقية مع تشكيلة التلفزيونات المتطورة ULED MiniLED قياس 100 بوصة، المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تعزز الحياة اليومية وتتبنى مستقبل التلفزيون. ومن خلال الاستفادة من محرك الذكاء الاصطناعي Hi-View، تعيد Hisense تعريف واقعية الصورة؛ مما يضمن أن كل مشهد يعكس بدقة نية صانع المحتوى، ويُقدِّم تجربة مشاهدة أكثر أصالة وتفصيلاً وحيوية. ويتم الارتقاء بجودة الصورة بشكل أكبر من خلال ضبط الوضوح، والتباين، واللون، والسلاسة ديناميكيًا وفقًا لسيناريوهات المستخدم، وضبط كل عنصر بدقة من أجل العرض الأمثل في الوقت الحقيقي.

ولتجارب مشاهدة الألعاب، بصفتها الشريك الرسمي لكأس العالم للأندية فيفا 2025™، تُحلِّق تلفزيونات Hisense ULED MiniLED قياس 100 بوصة بالترفيه إلى آفاق جديدة. تُوفِّر تلفزيونات Hisense المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمجهزة بوضع الرياضة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Sports Mode)، ووضع الحركة السلسة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (AI Smooth Motion)، ومُحسّن الصوت ثلاثي الأبعاد 3D Sound Upscaler))، تفاصيل مباراة واضحة، وحركة كرة سلسة، وصوتًا نقيًا بشدة، مما يغمرك في الحدث كما لو كنت داخل الملعب تُشجِّع فريقك المفضل من راحة منزلك.

وقد تلقت تلفزيونات ULED MiniLED قياس 100 بوصة من Hisense إشادة واسعة النطاق من وسائل الإعلام الرائدة؛ مما يُبرِز تميز Hisense في تكنولوجيا التلفزيون. كما نال طراز ULED X تقديرًا وإشادة باعتباره "أفضل خيار" لـ "إرساء معايير أداء جديدة لحجم الصورة وجودتها" من قِبَل Sound & Vision؛ بينما تم اختيار U9N لجوائز الابتكار Innovation Awards من قِبَل Future. وبالإضافة إلى ذلك، حصل طراز U8N على المركز الأول في "اختيار المحررين" من دليل Tom's Guide؛ كما حظي أيضًا بالتقدير والإشادة كـ "منتج موصى به" من قِبَل Digital Trends؛ بينما حصل على التوصية به أيضًا من قِبَل Wired.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. ووفقًا لـ Omdia، احتلت Hisense المرتبة الأولى عالميًا في أجهزة التلفزيون قياس 100 بوصة في كل من عام 2023 والربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2024. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2576253/Hisense_solidified_position_top_player_global_premium_TV_market_100_inch.jpg