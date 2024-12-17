شركة Hisense تحقق مبيعات قياسية في الجمعة السوداء خارج البلاد مع زيادة في مبيعات أجهزة التلفزيون ذات الشاشات الكبيرة وابتكارات المنزل الذكي

مدينة كينغداو، دولة الصين، 17 ديسمبر 2024 /PRNewswire/ -- أظهرت Hisense، العلامة التجارية الرائدة في الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية على مستوى العالم، ريادتها العالمية في مجال الإلكترونيات الاستهلاكية من خلال تحقيق مبيعات قياسية خلال فترة الجمعة السوداء. يُبرز أداء الشركة هيمنتها في قطاع التلفزيونات ذات الشاشات الكبيرة ويُسلط الضوء على الطلب المتزايد على ابتكاراتها المتطورة في مجال المنزل الذكي.

لقد عززت Hisense هيمنتها في سوق التلفزيونات العالمي خلال فترة الجمعة السوداء مع تحقيقها لمبيعات قياسية في الأسواق الرئيسية. ركزت الشركة على التلفزيونات الفاخرة ذات الشاشات الكبيرة، لا سيما التلفزيونات بقياس 100 بوصة، ما عزز نجاحها. لقد شهدت أستراليا زيادة بنسبة 106% في المبيعات، بينما في جنوب أفريقيا، تصدرت Hisense حصة القيمة السوقية عبر القنوات الرئيسية للبيع مثل متاجر MAKRO وOKF وHIFI. وشهدت ألمانيا نموًا مذهلاً بنسبة 220% على أساس سنوي، حيث احتلت Hisense المركز الأول في المبيعات على أمازون. كشف تقرير من Circana أن Hisense حققت زيادة ملحوظة في المبيعات بنسبة 94% على أساس سنوي في الولايات المتحدة، حيث باعت 490,000 وحدة.

لقد حققت Hisense خطوات كبيرة في قطاع التلفزيونات ذات الشاشة الكبيرة. شهدت المملكة المتحدة تحسنًا ملحوظًا في الطلب على التلفزيونات ذات الحجم الكبير جدًا وتقنية MiniLED. أما المكسيك فشهدت زيادة كبيرة في منتجات الشاشات الكبيرة والمنتجات الراقية، حيث شهد تلفزيون MiniLED وتلفزيونات 85 بوصة نموًا كبيرًا. كما شهدت الولايات المتحدة زيادة مذهلة بنسبة 7,504% في مبيعات أجهزة التلفزيونات مقاس 100 بوصة، بينما حققت إيطاليا إنجازًا في فئات التلفزيونات المتوسطة إلى الراقية والفئة كبيرة الحجم، حيث ارتفعت مبيعات أجهزة تلفزيون MiniLED بنسبة 244%.

إن التزام Hisense بتعزيز أنماط حياة المستهلكين من خلال حلول المنزل الذكية لاقى نجاحًا كبيرًا أيضًا. من النماذج المميزة ثلاجة BCD-522، حيث تقدم وضع واي فاي ذكي يتيح للمستخدمين التحكم في إعدادات درجة حرارة الثلاجة عن بُعد من خلال تطبيق ConnectLife. يتيح نظام إدارة المخزون الغذائي للمستخدمين تتبع وإدارة العناصر الغذائية، من خلال تحديد تواريخ انتهاء الصلاحية واستلام الإشعارات، ما يساهم في إدارة المطبخ بشكل ذكي.

لقد لاقي هذا النهج المبتكر استحسان المستهلكين الدوليين. ففي ألمانيا، حققت شركة Hisense أسبوعًا قياسيًا في مبيعات الثلاجات، حيث قادت النماذج المتميزة جزءًا كبيرًا من السوق. لقد شهدت فرنسا نموًا كبيرًا في القطاع الفاخر، فبينما بيعت ثلاجات BCD-522 بالكامل في المملكة المتحدة، ففي فرنسا، زادت مبيعات ثلاجات BCD-522 بنسبة 176% على أساس سنوي.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. ووفقًا لـ Omdia، احتلت Hisense المرتبة الأولى عالميًا في أجهزة التلفزيون قياس 100 بوصة في كل من عام 2023 والربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2024. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.