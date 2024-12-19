شركة Hisense تستعرض مستقبل الحياة الذكية في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025 تحت شعار "الذكاء الاصطناعي يثري حياتك"

تشينغداو، الصين، 19 ديسمبر، 2024 /PRNewswire/ -- تستعد شركة Hisense، العلامة التجارية الرائدة في عالم الإلكترونيات الاستهلاكية والأجهزة المنزلية، لإعادة تعريف مفهوم الحياة الذكية من خلال الكشف عن طموحها في مجال الذكاء الاصطناعي AI وعرض أحدث ابتكاراتها في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025.

Hisense will redefine smart living at CES 2025 under the theme "AI Your Life"

وبصفتها العلامة التجارية رقم 1 عالميًا في سوق أجهزة التلفزيون بحجم أكبر من 100 بوصة، نجحت شركة Hisense في ترسيخ مكانتها كشركة رائدة في مجال الشاشات الكبيرة بتقديمها تجارب مشاهدة غنية ومتطورة باستمرار. وبينما تُعد مواصفات المنتج ذات أهمية كبيرة، إلا أن شركة Hisense دائمًا ما تسعى إلى تجاوز الحدود لتقديم تجارب استثنائية، والتواصل مع الناس في مختلف جوانب حياتهم، وخلق منتجات تُثري اللحظات الأكثر أهمية وتُلبي احتياجات الجميع.

بالنسبة لشركة Hisense، لا يُعد الذكاء الاصطناعي AI مجرد رؤية مستقبلية، بل هو العمود الفقري لابتكاراتها المصممة لتبسيط الحياة وجعل كل لحظة لا تُنسى. ومن خلال دمجها لتقنيات الذكاء الاصطناعي AI مع محرك Hi-View AI المتطور، وفرت شركة Hisense تجربة مشاهدة أكثر واقعية وحيوية ودقة عالية للجميع، حيث تتكامل هذه التقنية بسلاسة لتحسين التجارب اليومية وتوفير كفاءة لا مثيل لها في استهلاك الطاقة.

خلال الفترة من 7 إلى 10 يناير، ستستعرض شركة Hisense أحدث إنجازاتها التكنولوجية في القاعة المركزية، جناح رقم 16625 في مركز مؤتمرات لاس فيغاس، مما يُتيح للزوار فرصة استثنائية لإلقاء نظرة على مستقبل تجارب الحياة التي يقودها الذكاء الاصطناعي AI.

يتمحور أحد المواضيع الرئيسية لجناح عرض شركة Hisense حول تطبيق تقنية الذكاء الاصطناعي AI في سيناريوهات الحياة الواقعية، مما يُعزز من ريادتها في مجال أجهزة التلفزيون وخبرتها في تقديم جودة صورة استثنائية، وفي الوقت نفسه، يوفر للزوار فرصة استكشاف كيفية دمج الذكاء الاصطناعي AI في تحسين أنماط الحياة العصرية. وسيعرض الجناح 17 تجربة غامرة و59 ميزة تقنية متميزة، حيث ستكشف شركة Hisense عن مجموعة شاملة من المنتجات الفاخرة، بما في ذلك أجهزة تلفزيونات ULED MiniLED، وأجهزة تلفزيونات الليزر، وغيرها من الأجهزة المنزلية الذكية، إلى جانب تطبيقات متقدمة في مجالات السيارات وشاشات العرض التجارية والرعاية الصحية وأنظمة الطاقة.

للانطلاق بقوة في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025، ستعقد شركة Hisense مؤتمرًا صحفيًا حصريًا في السادس من يناير، من الساعة 9:00 صباحًا حتى 9:45 صباحًا بتوقيت المحيط الهادئ، في قاعة Jasmine بفندق Mandalay Bay، قبل يوم واحد من الافتتاح الرسمي لمعرض CES.

شركة Hisense في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية CES لعام 2025

تاريخ إنعقاد المعرض: من 7 يناير إلى 10 يناير 2025

موقع إنعقاد المعرض: مركز مؤتمرات لاس فيغاس، القاعة المركزية

تفاصيل جناح العرض: جناح Hisense رقم 16625

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل شركة Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم أكبر من 100 بوصة. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2582945/Hisense_redefine_smart_living_CES_2025_theme__AI_Your_Life.jpg