شركة HISENSE تسدل الستار عن تلفزيون ULED X الجديد وثلاجة ذكية وغسالة أطباق ضمن فعاليات معرض CES لعام 2024

ها هي Hisense تتخطى حدود LED مرة أخرى بإدخالاتها الحديثة لتشكيلة أجهزة التلفزيون الذكية Smart TV:

حيث يوفر تلفزيون Mini LED 98UX المعروض في CES ميزات متطورة، بما في ذلك أكثر من 10000 منطقة تعتيم محلية رائعة، مما يضمن التحكم الدقيق في الإضاءة والتباين الغامر. وقد صُمم 98UX لتقديم طبقات قوية وجودة صورة رائدة مع ذروة سطوع تصل إلى 5000 شمعة قوية.

وقد حصل تلفزيون 110UX على جائزة معرض CES، وهو تلفزيون مزود بتقنية Mini LED مع ذروة سطوع مذهلة تصل إلى 10.000 شمعة، يوفر مستوى جديدًا من دقة العرض والأداء من خلال دمج أكثر من 40.000 منطقة إضاءة خلفية على شاشة واحدة مقاس 110 بوصة، مما يقلل من تسرب الإضاءة الخلفية ويرفع نسبة التباين بشكل ملموس.

وبلغ عمق تلفزيون 75UX أقل من 14 ملم، الأمر الذي جعله أنحف تلفزيون Mini LED أطلقته Hisense على الإطلاق. فعامل الشكل الخاص بهذا التلفزيون يُعد عاملاً فريدًا من نوعه في هذه الصناعة ويتسم بكونه خطوة جريئة تتماشى تمامًا مع اتجاهات المنزل المعاصرة. فبالإضافة إلى المظهر الجانبي النحيف للغاية الذي يتميز به هذا التلفزيون، إلا إنه مزود بـ 5000 منطقة تعتيم تجلب تباينًا لا مثيل له.

فضلًا عن ذلك، يوفر تلفزيون CanvasTV توازنًا فريدًا في مزج التكنولوجيا مع الفن والتخصيص. فتركيبه الفريد دون فجوة يتيح إمكانية تعليقه على الحائط، والاندماج دون عناء في أي مساحة معيشة.

ويتمثل المبدأ الجوهري الذي بني عليه نظام Smart Home من Hisense في الترابط بين أجهزة تلفزيون Hisense الذكية ونظام التشغيل المبتكر، مما يضمن تجربة محتوى سلسة.

مستقبل المطابخ الذكية

تعمل مطابخ Hisense الذكية، بفضل تقنية ProChef@Home الجديدة ومن خلال إدخال تقنيات تعطي الأولوية للراحة والدقة، على تحسين الطريقة التي يقوم بها المستخدمون بإعداد وجباتهم.

وقد قامت الشركة، من أجل تبسيط المهام اليومية للمستخدمين، بتصميم ثلاجة ذكية بأربعة أبواب ومزودة بدرج VersaTemp، فهذه الثلاجة لا تقتصر مهمتها على تتبع مخزون الطعام فقط، بل تقدم أيضًا وصفات منسقة وتتصل بسهولة مع الأجهزة الكهربائية الذكية الأخرى. وتكمن إحدى المميزات التي تتسم بها الثلاجة سالفة الذكر في درج VersaTemp، الذي يمكن بكل سهولة ويسر تحويلة من ثلاجة إلى فريزر.

وقد حصلت غسالة الأطباق الذكية المدمجة المزودة بتقنية Autodose & AutoDry على جائزة CES للابتكار لعام 2024، فهي غسالة أطباق آلية للمنظفات السائلة تسمح للمستهلكين بتحميل أطباقهم واختيار البرنامج المناسب وتوزيع المنظفات بشكل تلقائي لتنظيف مريح وخال من المتاعب.

ومن جانبها، تواصل Hisense، بالإضافة إلى ابتكاراتها في ULED X وأدوات المطبخ الذكية، تقديم أجهزة متوافقة مع بروتوكول المنزل الذكي Matter، وكان من بين هذه الأجهزة أحدث مكيف AC شباك ذكي من طراز Auto Louver، حيث تم عرضة أيضا في معرض CES لعام 2024. كما تعرض بعض أجهزة إدارة الطاقة الذكية من Hisense، بما في ذلك الغسالة/المجفف الذكي ومنتجات التدفئة والتهوية وتكييف الهواء HVAC.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2315319/Hisense_attends_CES_2024.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2315318/Hisense_110UX_ULED_TV_recognized_as_CES_2024_Innovation_Award_Honoree.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2315320/Hisense_CanvasTV_blends_technology_with_art.jpg

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2315321/Hisense_showcases__Kitchen_of_the_Future__at_CES.jpg