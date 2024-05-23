شركة Hisense تفوز بجائزة Red Dot 2024 وجائزة iF Design 2024 عن جهاز التحكم عن بُعد الذي يعمل بالطاقة الشمسية ERF6A66 Solar Remote Control

كينغداو، الصين، 23 مايو 2024 -- /PRNewswire/ Hisense ، تفخر شركة العالمية الرائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية بإعلان أن جهاز ERF6A66 Solar Remote Control للتحكُم عن بُعد، والذي يعمل بالطاقة الشمسية، قد حصل على جائزة Red Dot Award في عام 2024 لتصميم المنتجات وجائزة iF Design في عام 2024 لحلول الشحن المبتكرة والصديقة للبيئة لعام 2024، ما يُسهل الحياة في المنزل لطريقة صديقة أكثر للبيئة وممتعة وخالية من التوتر.

Hisense ERF6A66 Solar Remote Control Receives Both Red Dot Award for Product Design 2024 and iF Design Award 2024

باعتماد تصميم إمدادات الطاقة الصديقة للبيئة، يجمع جهاز التحكم عن بُعد الذي يعمل بالطاقة الشمسية ERF6A66 Solar Remote Control الضوء المحيط من خلال لوحة شمسية من السليكون غير المتبلور ويحوّلها إلى طاقة كهربائية. تُخزّن الطاقة في مُكثف من الليثيوم المُدمج، ما يزيد من عمر البطارية الافتراضي. وفي البيئة المُشمسة، يمكن أن يشحن الجهاز نفسه دون تدخل يدوي. بالإضافة إلى ذلك، فمن خلال تكنولوجيا استشعار الضوء المنبعث من شاشة التلفاز، يمكن لجهاز لتحكم عن بُعد تنفيذ وظيفة الضوء الخلفي الذكية، ما يُحسن تجربة التحكم عن بُعد للمستخدم في البيئات المظلمة.

جدير بالذكر أن جهاز التحكم عن بُعد ERF6A66 Remote Control من Hisense متوافق مع أجهزة تلفاز Hisense UX وU7 وU8 في الأسواق الأوروبية والأوقيانوسية، ويأتي بتصميم أنيق وهندسي ذي شكل عملي ومريح لليدين. تم إنشاء الجهاز نمط حياة منزلي لتكملة احتياجات أي أسلوب حياة داخل المنزل؛ حيث يتم وضع لوحة الشحن الشمسي بشكلٍ استراتيجي على السطح العلوي، ما يتماشى مع عادات المستخدم ويُحسّن كفاءة المنطقة الشمسية. إن التكامل السلس للمنطقة الشمسية والجهاز الرئيسي للتحكم عن بُعد لا يعززان من الشكل الجمالي للجهاز فحسب، بل إن ذلك يحمي أيضًا من الأضرار المحتملة الناجمة عن الغبار والماء، ما يضمن المتانة وطول العمر الافتراضي.

تُعد جائزة Red Dot عن تصميم المنتجات وجائزة iF Design من أكبر مسابقات التصميم في العالم، حيث إنها تعترف فقط بالمنتجات ذات التصميم المتميز والإبداع والابتكار. وتؤكد هذه الجوائز على مدى التزام شركة Hisense بالتنمية المستدامة مع التميز في التصميم والابتكار.

بالإضافة إلى الفوز بالجوائز، تهدف شركة Hisense، كشريك رسمي في بطولة أمم أوروبا 2024، إلى تزويد المشجعين بتجارب مشاهدة لعبة غامرة من خلال منتجاتها التلفزيونية المبتكرة والأجهزة المنزلية. وأطلقت الشركة مؤخرًا حملة للترويج عن علامتها التجارية لبطولة أمم أوروبا 2024 تحت شعار "المجد وما بعده" لتسليط الأضواء على التزام الشركة بتقديم منتجات موثوقة ذات جودة لا تُضاهى لتحسين جودة الحياة اليومية.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفاز الذكية)، والأجهزة المنزلية، وتكنولوجيا المعلومات الذكية. تحتفظ Hisense بالمركز الثاني على مستوى العالم في شحنات التلفاز في عام 2023، وقد حققت نموًا سريعًا وأصبحت تعمل الآن في أكثر من 160 دولة.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2419209/Hisense_ERF6A66_Solar_Remote_Control_receives_both_the_Red_Dot_Award_for_Product_Design_2024_and_iF.jpg