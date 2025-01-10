شركة Hisense تكشف عن الابتكارات الثورية في عالم التلفزيونات في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025، وتقدم تجربة صوتية ومرئية فائقة بالتعاون مع Pantone وDevialet

من أحدث تلفزيونات TriChroma LED إلى الابتكارات الثورية في شاشات MicroLED وتلفزيونات الليزر، تدفع Hisense حدود التجربة البصرية والصوتية، مقدمةً مستويات جديدة لا مثيل لها من تجربة المشاهدة للمستهلكين حول العالم.

تقنية RGB Local Dimming Display (العرض مع التعتيم المحلي للبكسلات بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق) توضح مستقبل الابتكار في تكنولوجيا العرض

كشفت Hisense عن تلفزيون TriChroma LED مقاس 116 بوصة، والذي يتميز بتقنية RGB Local Dimming Display المتطورة (العرض مع التعتيم المحلي للبكسلات بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق) مع شرائح LED مستقلة للألوان الأحمر والأخضر والأزرق، لتوفير دقة فائقة في الألوان وتغطية تصل إلى 97% من نطاق الألوان BT.2020. حيث توفر ذروة السطوع البالغة 10,000 نيت ألوانًا زاهية، وتباينًا عميقًا، ووضوحًا استثنائيًا. مع محرك الذكاء الاصطناعي Hi-View AI Engine X من Hisense، يقوم التلفزيون بتحسين كل إطار بميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك ميزة AI Peak Brightness (ذروة السطوع باستخدام الذكاء الاصطناعي)، وميزة AI RGB Local Dimming (التعتيم المحلي للبكسلات بالألوان الأحمر والأخضر والأزرق باستخدام الذكاء الاصطناعي)، وميزة AI Banding Smoother (تنعيم التدرجات اللونية باستخدام الذكاء الاصطناعي)؛ لضمان ضبط التباين والسطوع والألوان بشكل ديناميكي في الوقت الفعلي لتقديم صور نابضة بالحياة وواقعية.

يأتي تلفزيون TriChroma LED مقاس 116 بوصة مزودًا بنظام صوت محيطي متعدد القنوات 6.2.2، مع تقنيات Dolby Atmos وDTS Virtual X لتوفير تجربة صوتية غامرة. تقنية AI Sound Optimization (تحسين الصوت بالذكاء الاصطناعي) تضبط الصوت ليتناسب مع المحتوى، سواء كان حوارًا واضحًا أو مشاهد حركة ديناميكية، ما يضع معيارًا جديدًا لتجارب المسرح المنزلي، مع تقديم صورة سينمائية وصوت غامر للغاية.

معايير جديدة للابتكار في تقنيات العرض بفضل تقنية MicroLED

لقد كشفت Hisense عن أول شاشة MicroLED مقاس 136 بوصة جاهزة للاستخدام المنزلي في العالم، ما يمثل إنجازًا كبيرًا حيث سهلت وصول المستهلكين إلى تقنيات العرض المتطورة. يتميز هذا التلفزيون بأكثر من 24.88 مليون مصباح LED ذاتي الإضاءة، ما يوفر وضوحًا مذهلًا ودقة ألوان فائقة، مع نسبة تباين تبلغ 1,000,000:1 وسطوع يصل إلى 10,000 نيت. كما يغطي 90% من مساحة الألوان BT.2020 لصورة نابضة بالحياة وواقعية.

مع محرك Hi-View AI Engine X، يستخدم التلفزيون خوارزميات مدعومة بالذكاء الاصطناعي لتحسين دقة الألوان، وإدارة الألوان ثلاثية الأبعاد الديناميكية، وتحسين تفاصيل العرض. تقلل البلورات النانوية السوداء من الانعكاس، ما يضمن وضوحًا استثنائيًا حتى في الغرف المضيئة. يتميز الشكل النحيف للغاية بملاءمته لأي مساحة فهو مصمم للمنازل الحديثة. بدعم من تقنيات Dolby Vision IQ و HDR10+ووضع صانع الأفلام (Filmmaker Mode)، مع تقنيتي Dolby Atmos وDTS Virtual X لصوت غامر، فإن شاشة MicroLED مقاس 136 بوصة تضع معيارًا جديدًا للترفيه المنزلي.

رواد في دقة ألوان التلفزيون الليزري

بصفتها أول شريك للتلفزيونات الليزرية يحصل على جوائز Pantone Validated وSkinTone Validated، فإن Hisense تضع معيارًا جديدًا في تحقيق الألوان وواقعيتها.

مدعومًا بجهاز عرض بسطوع 4000 لومن وشاشة عالية الأداء، يوفر التلفزيون الليزري فائق السطوع سطوعًا يصل إلى 1500 نيت عبر الشاشة بالكامل. يتضمن التلفزيون عدسة إسقاط قصير جدًا مقاس 0.18، ما يقلل مسافة الإسقاط بمقدار 20 مم، للحصول على شاشة بحجم 100 بوصة في مساحة أقل. يمكن لتكنولوجيا الشاشة Master of Light التمييز بدقة بين ضوء الليزر ثلاثي الألوان للتلفزيون الليزري والضوء غير الصحيح من البيئة المحيطة، ما يحسن قدرة فصل الضوء.

تلفزيون ليزري مطور لعشاق الألعاب

يتميز تلفزيون الألعاب الليزري من Hisense بتأخير منخفض لاستقبال الصورة بمستوى 2 مللي ثانية، ومعدل تحديث 4K بتردد 60 هرتز و2K بتردد 240 هرتز، ما يوفر تجربة لعب أكثر سلاسة وأسرع مقارنةً بشاشات LCD التقليدية بمعدل تحديث 144 هرتز. ميزة التأخير المنخفض، التي يجري اختبارها حاليًا على الجهاز "المصمم لأجل إكس بوكس" PX3-PRO، ستُدمج في الطرازات المستقبلية بما في ذلك سلسلة PX4 وC3 في عام 2025.

من الأجهزة البارزة الأخرى للألعاب: جهاز العرض المصغر C2 Ultra 4K Laser، الذي يحمل أيضًا شعار "مصمم لأجل إكس بوكس"، ويقدم نطاقًا مرنًا لحجم الشاشة يتراوح ما بين 65 إلى 300 بوصة. يتميز بتصميم جيمبال دوار لسهولة الإعداد ويتضمن تصحيح زاوية تلقائي، وتركيزًا تلقائيًا، مع تجنب العقبات المادية من أجل تثبيت خالٍ من المتاعب. توفر تقنية TriChroma نطاقًا واسعًا من الألوان دون الضوء الأزرق الضار، بينما يقدم مكبر الصوت المدمج، ومكبر صوت JBL بقناة 2.1، وصوت DTS Virtual:X المحيطي تجربة صوتية ومرئية غامرة، مثالية للأفلام والألعاب.

يمكن لزوار معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) لعام 2025 استكشاف الابتكارات الرائدة لشركة Hisense بشكل مباشر في القاعة المركزية - الجناح 16625.

نبذة عن Hisense

تُعد Hisense علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية. وتحتل شركة Hisense، وفقًا لبيانات شركة أوميدا (Omdia)، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون، والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم أكبر من 100 بوصة. وقد حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة، والأجهزة المنزلية، والحلول الذكية لتكنولوجيا المعلومات.

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