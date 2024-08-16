شركة Hisense تَحصد مجموعة من جوائز جمعية EISA لعام 2024-2025 تقديراً لابتكاراتها وتميزها

تشينغداو، الصين, 16 أغسطس، 2024 /PRNewswire/ -- يَسر شركة Hisense، إحدى أكبر الشركات العالمة الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، الإعلان عن فوزها بمجموعة من الجوائز المرموقة من جمعية التصوير والصوت الأوروبية (EISA) لعام 2024-2025. تأتي هذه الجوائز لتؤكد على الالتزام الراسخ لشركة Hisense بالابتكار والتميز التكنولوجي في تقديم تجارب بصرية وصوتية استثنائية للمستهلكين حول العالم.

Hisense wins 5 distinguished EISA Awards 2024-2025

حاز تلفزيون Mini-LED ULED 65U8NQ من Hisense على جائزة أفضل تلفزيون Mini-LED لعام 2024-2025 من جمعية EISA بفضل تقنية Mini-LED PRO مع تقسيم الإضاءة الخلفية إلى مناطق محلية، تبرز الألوان بعمق مذهل وسط سطوعٍ يصل إلى 3000 شمعة. أما تقنية Quantum Dot Color فتضفي على الشاشة الواسعة لوحةً زاهية من الألوان المكثفة، فيما يضمن معدل التحديث 144 هرتز في وضع الألعاب تجربة سلسة وخالية من التأخير. وتعمل تقنية Hi-View Engine PRO المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI على تحسين كل بكسل للحصول على تفاصيل نابضة بالحياة وتحويل الصور إلى دقة 4K مبهرة، بينما يضفي نظام الصوت المحيطي 2.1.2 لمسة سينمائية على تجربة المشاهدة.

حاز أيضًا تلفزيون Mini-LED ULED 65U7NQ من Hisense على جائزة أفضل تلفزيون Mini-LED للشراء لعام 2024-2025 من جمعية EISA بفضل تقنية Mini-LED PRO مع تقسيم الإضاءة الخلفية إلى مناطق محلية، تبرز الألوان بعمق مذهل وسط سطوعٍ متميز. كما تضفي تقنية Quantum Dot Color طيفاً واسعاً من الألوان الحقيقية على الشاشة. ويمتلك هذا التلفزيون، بفضل ذروة السطوع البالغة 1500 شمعة وتقنية التكيف التام مع الإضاءة المحيطة، القدرة على ضبط نفسه لتوفير تجرية مشاهدة مثالية في أي بيئة. وتعمل تقنية Hi-View Engine PRO المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI على تحسين جودة الصورة إلى 4K وتعزيز الألوان، فيما توفر السماعات المدمجة صوتاً عميقاً غنياً.

هذا وتُوّج تلفزيون الألعاب العملاق QLED 100E7NQ Pro من Hisense بجائزة التلفزيون العملاق لعام 2024-2025 من جمعية EISA، حيث صُمم هذا التلفزيون خصيصًا لعشاق الألعاب؛ فيوفر تجربة سلسة لممارسة الألعاب بفضل معدل تحديث 144 هرتز في وضع الألعاب، فضلًا عن توفيره لشريط الألعاب، وتقنية تعويض الإطارات ذات التأخير المنخفض للعب بسلاسة فائقة. تضفي تقنية Quantum Dot Color التي يتميز بها هذا الجهاز ألوانًا نابضة بالحياة وواقعية، بينما يعزز تقسيم الإضاءة الخلفية إلى مناطق محلية الوضوح من خلال الظلال العميقة والألوان الزاهية. وتطلق السماعات المدمجة العنان لقوة الصوت الجهوري العميق من قلب التلفزيون. وتقدم تقنيتي Dolby Vision IQ وDolby Atmos تجربة غامرة مع تقنية التصوير بالمدى الديناميكي العالي HDR وألوان أكثر سطوعًا وصوت ثلاثي الأبعاد يحيط بك، مما يجعل كل جلسة مشاهدة أو تجربة للألعاب جلسة استثنائية.

حاز جهاز العرض Laser Smart Mini Projector C1 الذي يعمل بالليز من Hisense على جائزة جهاز العرض العائلي لعام 2024-2025 من جمعية EISA ليكون أول جهاز عرض يعمل بالليزر في العالم يحصل على شهادة Dolby Vision 4K TriChroma. يقدم الجهاز أعلى درجات التباين وأدق التفاصيل، مستفيداً من تقنية الليزر ثلاثية الألوان TriChroma من Hisense التي تغطي 110% من مساحة الألوان BT.2020 للحصول على ألوان واقعية لا مثيل لها في فئته. يمكن لجهاز العرض C1 عرض صورة تصل إلى 300 بوصة مع الحفاظ على جودة عرض 4K. يعتبر هذا الجهاز مثالي للعائلات المحبة للأفلام، حيث يضم نظام صوتي من تصميم JBL وواجهة VIDAA للاستمتاع ببث المحتوى بسلاسة عند الطلب.

حصد جهاز العرض السينمائي Laser Cinema PL2 من Hisense جائزة أفضل جهاز عرض لخيار الشراء لعام 2024-2025 من جمعية EISA. يتميز هذا الجهاز بتقنية الليزر X-Fusion™ التي تنتج طيفًا لونيًا واسعًا بنسبة 85% من DCI-P3، وتقنية العرض القصير جدًا التي تضمن الحصول على صور بحجم 80 إلى 150 بوصة حتى في المساحات الصغيرة. يعمل مُحَسن الصورة الذي يعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي على توفير صورًا بدقة 4K وتحسين المحتوى البصري منخفض الدقة. وبفضل تقنية Dolby Vision، والسطوع البالغ 2700 لومن، ونسبة التباين الأصلية 3000:1، يقدم جهاز PL2 عمقًا وتفاصيل مذهلة، ليصبح الخيار الأمثل لعشاق السينما المنزلية. كما يوفر جهاز عرض PL2 صوتًا قويًا من خلال مكبرين علويين للصوت مزودين بتقنية Dolby Atmos، الأمر الذي يضمن مطابقة جودة الصوت للصور المذهلة.

إنطلاقًا من التزامها الدائم بالبحث والتطوير، تستعد شركة Hisense لإطلاق عصر جديد من المنتجات الرائدة والمبتكرة التي تتجاوز توقعات المستهلكين حول العالم، لتلبي احتياجاتهم المتغيرة باستمرار.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة UEFA EURO 2024™. تحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة Omdia، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. توسعت الشركة حتي باتت تعمل اليوم في أكثر من 160 دولة، متخصصة في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية IT.

الصورة - https://mma.prnewswire.com/media/2481922/Hisense_wins_5_distinguished_EISA_Awards_2024_2025.jpg