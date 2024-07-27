شركة Hisense تُشعل حماس الرياضة من خلال شاشة عرض عملاقة من باريس

تشينغداو، الصين،, 27 يوليو، 2024 /PRNewswire/ -- مع انطلاق الحدث الرياضي الأبرز في العالم، تُشعل شركة Hisense، إحدى أكبر الشركات العالمة الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، حماس الرياضة مباشرة من باريس من خلال حملتها ''Big Game, Big Screen.

تُعتبر شاشة U7 ULED العملاقة بحجم 100 بوصة، والتي تُعدّ جوهر الحملة الترويجية العالمية لشركة Hisense، تحفةً فنية تجعل أي غرفة معيشة ساحة مثالية للمشاهدة، حيث تَنقُل كلّ الإثارة والتشويق من عالم الرياضة الاحترافي إلى منزلك على شاشة ضخمة بفضل تقنية شاشات ULED بحجم 100 بوصة.

Hisense ignites sporting passion with ‘Big Game, Big Screen’ campaign

وقد أحتلت شركة Hisense المركز الأول على مستوى العالم في مبيعات شاشات التلفزيون حجم 100 بوصة في عام 2023 والربع الأول من عام 2024، ولا زالت تسعى لريادة عصر التلفزيونات حجم 100 بوصة وكسب قلوب عشاق الرياضة من خلال أكبر حجم لشاشات LED في الصناعة.

استعدوا للاستمتاع بأفضل الأحداث الرياضية العالمية في أغسطس من خلال تجربة مشاهدة غامرة بحجم 100 بوصة عبر مجموعة واسعة من شاشات Hisense التي تقدم أحدث تقنيات الصورة والصوت.

يُعد تلفزيون U7 Mini-LED ULED من Hisense من أبرز منتجات العلامة التجارية، حيث يقدم تجربة مشاهدة رياضية استثنائية، ويتميز بتحديث سريع للمحتوى بمعدل 120 هرتز، بالإضافة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي لتعزيز الرياضة AI Sports التي تزيل "الضوضاء" باستخدام خوارزمية ديناميكية مُصممة خصيصًا للأجسام المتحركة، مما يوفر تجربة مشاهدة نابضة بالحياة وواضحة للغاية للأحداث الرياضية.

وتضمن تقنيات التحكم في الإضاءة الخلفية LED وإدارة الألوان المتطورة من Hisense الحصول على صور أكثر سطوعًا ودقة، بينما يعمل محرك Hi-View من Hisense على رفع جودة الصورة بشكل عام وتعزيزها بألوان حقيقية وتباين رائع وحركة واضحة وتفاصيل مميزة.

صُمم تلفزيون U7 ULED لضمان تجربة غامرة لا مثيل لها، حيث سيحول مشاهدة الرياضة إلى مستوى ذهبي. بفضل Hisense وشاشة العرض الضخمة التي يبلغ حجمها 100 بوصة، ستصبح الأحداث الرياضية الكبرى تجربة لا تُنسى.

نبذة عن Hisense

تعتبر Hisense إحدى أكبر الشركات العالمية الرائدة في عالم الإلكترونيات والأجهزة الاستهلاكية، وهي أيضًا الشريك الرسمي لبطولة UEFA EURO 2024™. تحتل Hisense، وفقًا لبيانات شركة Omdia، المرتبة الثانية على مستوى العالم في صادرات أجهزة التلفزيون والمرتبة الأولى في صادرات شاشات التلفزيون بحجم 100 بوصة، وذلك في عام 2023 والربع الأول من عام 2024. حققت الشركة نموًا سريعًا وباتت تعمل في أكثر من 160 دولة، وتشتهر بتخصصها في منتجات الوسائط المتعددة والأجهزة المنزلية والحلول المعلوماتية الذكية.

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