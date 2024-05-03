شركة Hisense، الشريك الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية UEFA EURO 2024™، تكشف النقاب عن حملة "BEYOND GLORY" لتمنح للمشاهدين متعة لا مثيل لها في المباريات

تشينغداو، الصين، 3 مايو، 2024 /PRNewswire/ -- تهدف شركة Hisense إلى منح المشجعين تجربة مشاهدة رائعة للمباريات، بصفتها الشريك الرسمي لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم UEFA EURO 2024™، وتطلق حملة "BEYOND GLORY" بإعلان تلفزيوني جديد يعرض أحدث المنتجات المبتكرة التي توفر للناس حياة أفضل.

تجربة مشاهدة مثالية لبطولة EURO 2024™‎

Hisense Unveils 'BEYOND GLORY' Campaign with New TVC "Hisense | Witness The Excitement Of EURO 2024"

يعرض الإعلان تلفزيونات ULED وأجهزة تلفزيون ليزر متطورة من Hisense، مُصمَّمة لتعزيز تجارب المشاهدة الرياضية والترفيهية، حيث يتم تسليط الضوء على تلفزيون U7N ULED Mini-LED، المجهز بمزايا متقدمة مثل Mini-LED، وتقنية Quantum Dot، و144 هرتز Game Mode Pro. تضمن هذه المزايا تجربة مشاهدة فائقة، سواء كنت تشاهد نهائيات كأس الأمم الأوروبية أو منغمسًا في الألعاب عبر الإنترنت.

بفضل أحجام الشاشات الكبيرة جدًا التي تبلغ 100 بوصة و120 بوصة، تؤكد Hisense أيضًا على التجربة البصرية السينمائية التي يقدمها تلفزيون L9H Laser TV. يقدم تلفزيون TriChroma Laser TV ذو الإسقاط القصير للغاية صورة حية بدقة 4K، مما يجعله مثاليًا لتجربة مشاهدة كرة القدم.

استمتع بأسلوب حياة ذكي

استمتع بأسلوب حياة ذكي عبر تطبيق Hisense ConnectLife، مما يبقيك متصلًا بأجهزتك عبر الهاتف المحمول، تم تجهيز ثلاجة Hisense PureFlat الذكية بحماية مضادة للبكتيريا وتطبيق يسمح بالتحكم في إعدادات الثلاجة وإدارة مخزون الطعام وتخطيط الوجبات وحتى مشاهدة المباراة على شاشة الباب أثناء الطهي.

يمكنك إعداد الوجبات الخفيفة في فرن مجموعة Hisense Hi8 BlackLine، والاتصال بالتطبيق لمراقبة تقدم الطهي دون مغادرة الأريكة وقت اللعب. استعد لغسل كميات كبيرة بكل سهولة مع غسالات ومجففات سلسلة Hisense 7S، باستخدام وضع رَبط الغسالة والمجفف عبر تطبيق ConnectLife، حيث يتم إرسال برنامج الغسيل عن بعد إلى مجفف Hisense مما يسمح له باختيار برنامج التجفيف الصحيح بذكاء. انْه مَهامك، وتحقق من حالة مشروبك دون عناء واضبط درجات الحرارة بلمسة عن بعد، احصل على زجاجة مشروب بارد من خزانة Hisense JC Series وعُد إلى المباراة!

عندما تزداد درجة الحرارة، حافظ على برودة الجو مع تكييف الهواء Hisense Energy Pro X، حيث يحدد التكييف موقعك من خلال ميزة Smart Eye، ويقوم بضبط درجة الحرارة والرطوبة وتدفق الهواء بذكاء لضمان راحتك أثناء المشاهدة، باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي الذكية.

يسلط الإعلان التلفزيوني الضوء على أن راحة المعيشة الذكية من Hisense تعني أنك لن تُفَوت أي لحظة من بطولة UEFA EURO 2024™. تقدم Hisense مزيجًا مثاليًا من تجارب مشاهدة الألعاب والحياة الذكية من خلال منتجاتها التلفزيونية المبتكرة والأجهزة المنزلية.

نبذة عن Hisense

Hisense هي علامة تجارية عالمية رائدة في مجال الأجهزة المنزلية والالكترونيات الاستهلاكية، وتشمل أعمال Hisense منتجات الوسائط المتعددة (مع التركيز على أجهزة التلفزيون الذكية) والأجهزة المنزلية وتكنولوجيا المعلومات الذكية. تحتفظ Hisense بالمركز الثاني على مستوى العالم في شحنات التلفزيون في عام 2023، وقد حققت Hisense نموًا سريعًا وهي الآن تعمل في أكثر من 160 دولة.