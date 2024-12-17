شركة Hithium العالمية تعرض ثلاثة منتجات مبتكرة في يومها البيئي الثاني

بكين، 17 دجنبر/كانون الأول 2024 /PRNewswire/ -- في 12 دجنبر/كانون الأول 2024، تم عقد يوم Hithium البيئي الثاني، تحت عنوان "حرية الطاقة، ثورة الحياة" بنجاح في بكين، الصين. من خلال هذا الحدث، عرضت شركة Hithium العالمية لأول مرة ثلاثة منتجات مبتكرة: ∞Power 6.25MWh 2h/4h BESS بسيناريوهات الكاملة وسعة عالية، وأول بطارية متخصصة من بطاريات أيونات الصوديوم لتخزين الطاقة على نطاق المرافق، ∞Cell N162Ah، ونظام الشبكة المنزلية الصغيرة بدون تركيب، HeroES.

Hithium Eco-day Product Launch

جهاز ∞ Power 6.25MWh 2h/4h: 4 ساعات من السيناريوهات الكاملة ذات السعة العالية BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات)، مما يُدخلنا عصر تخصيص السيناريوهات الكاملة

طرحت شركة Hithium منصة تخزين الطاقة عالية السعة ∞Pack+ ذات السيناريوهات الكاملة التي تتميز بخمس مزايا رئيسية: سعة عالية، وتوحيد المعايير، وتطبيق المنصة، والاستناد إلى السيناريوهات، وقابلية الصيانة. وبناءً على هذه المنصة، أطلقت شركة Hithium جهاز ∞Power 6.25MWh 2h/4h BESS. في سيناريو BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) لمدة ساعتين، تبلغ طاقة خلية البطارية 587 أمبير في الساعة، بينما تبلغ طاقة البطارية في سيناريو BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) لمدة 4 ساعات 1175 أمبير في الساعة. علاوة على ذلك، فإن كلا السيناريوهين سيعملان مع نظام BESS من Hithium المصمم خصيصاً لتطبيقات الصحراء.

تُعيد Hithium تعريف تخزين الطاقة التقليدي من خلال فصل مكونات النظام بما في ذلك الطاقة والإدارة الحرارية والتحكم والسلامة من الحرائق والمخرجات، مما يحول التكامل من الاقتران القوي إلى الاقتران الضعيف. هذا النهج المبتكر سيطلق العنان لإمكانيات جديدة لأنظمة تخزين الطاقة ويعزز نظاماً بيئياً جديداً للصناعة. سيبدأ التسليم العالمي لـ ∞Power 6.25MWh 2h/4h BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) في الربع الثاني من عام 2025.

أول بطارية أيونات الصوديوم متخصصة لتخزين الطاقة على نطاق المرافق، ∞Cell N162Ah، تكشف النقاب عن عصر بطاريات أيونات الصوديوم

تعتقد شركة Hithium أن صناعة بطاريات أيونات الصوديوم لم تحدد بعد سيناريوهات واسعة النطاق، وكشفت النقاب عن بطارية N162Ah ∞Cell، وهي أول بطارية أيونات الصوديوم المتخصصة في العالم لتخزين الطاقة على نطاق المرافق. يركز هذا المنتج على الكاثود متعدد الأنيونات المقترن بأنود الكربون الصلب، ويتضمن مواد متقدمة مثل الطلاءات المتجانسة عالية التوصيل وأنود الكربون الصلب، وصيغة إلكتروليت ضعيف الترابط. تحقق البطارية عمر دورة يصل إلى أكثر من 20000 دورة وتوفر أداءً فائقًا على نطاق واسع من درجات الحرارة، مع قدرة عالية المعدل وكفاءة عالية في الدوران وسلامة فائقة وحالة صحية (SOH) بنسبة 70%. ∞Cell N162Ah متاحة الآن للحصول على عينات عالمية، مع التخطيط لإنتاج كميات كبيرة من GWh في الربع الرابع من عام 2025.

نظام الشبكة الكهربائية المنزلية الصغيرة بدون تركيب، حيث يتيح نظام HeroES حرية الطاقة المنزلية الذكية والمتصلة

أطلقت Hithium نظام HeroES، وهو أول نظام شبكة كهربائية منزلية صغيرة بدون تركيب. يتألف HeroES من وحدة التخزين الذكية (سلسلة التخزين) ووحدة التحكم الذكية (SynergyBox)، وهو مصمم خصيصًا لسيناريوهات تخزين الطاقة المنزلية، ويتميز بميزات الرف المفتوح الجيد والذكاء والنمذجة. يتطلب التركيب الأولي 30 دقيقة فقط، أسرع بـ 10 مرات من الأنظمة التقليدية، مع تقليل تكلفة التركيب إلى 1/3.

علاوة على ذلك، تم تجهيز HeroES بخوارزمية Hithium الذكية الأصلية، والتي يمكنها تحقيق التطور الذاتي في إدارة الطاقة وتحسين كفاءة الطاقة المنزلية بنسبة 10%. بالإضافة إلى ذلك، يتمتع نظام HeroES بقدرة قوية على استخدام شبكة كهربائية صغيرة منزلية. يمكن الجمع بين مواصفات مختلفة من وحدات التخزين الذكية لاسلكيًا وقابلة للتطوير لتحقيق التوصيل والتشغيل، وإعادة فتح وتحديد سيناريو جديد لتخزين الطاقة المنزلية الذي يوفر شبكات منزلية صغيرة ذكية ومترابطة لمليارات الأسر. من المقرر أن يبدأ التسليم العالمي لـ HeroES في الربع الثالث من عام 2025.

تُظهر المنتجات الثلاثة الجديدة التي أطلقتها شركة Hithium التزامها بتطوير منتجات تكنولوجية مبتكرة من شأنها أن تدفع عجلة النمو وتفتح آفاقاً جديدة لصناعة تخزين الطاقة، مما يمهد الطريق إلى عالم جديد من حرية الطاقة. في المستقبل، ستواصل شركة Hithium قيادة الابتكار في تكنولوجيا تخزين الطاقة، وتسهيل التخصيص الشامل لحلول تخزين الطاقة، ودفع عجلة التقدم في صناعة تخزين الطاقة، وترسيخ مكانة يوم Hithium البيئي كحدث رائد لإطلاق تكنولوجيا المنتجات والتواصل، بهدف بناء مستقبل أكثر اخضرارًا بالتعاون مع قادة الصناعة والشركاء.

نبذة عن Hithium

Hithium هي شركة رائدة في تصنيع منتجات تخزين الطاقة الثابتة ذات الجودة العالية للاستخدامات على نطاق المرافق العامة وكذلك التجارية والصناعية. بفضل وجود أربعة مراكز بحث وتطوير متميزة وعدة مرافق إنتاج "ذكية"، فإن ابتكارات Hithium تتضمن تحسينات سلامة رائدة لبطاريات الليثيوم أيون بالإضافة إلى زيادة دورة حياة البطاريات. مع عقود الخبرة المتراكمة في هذا المجال التي يتسم بها مؤسسو الشركة وكبار المديرين التنفيذيين، فإن Hithium تستفيد من تخصصها في BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) لتقديم المستجدات الفريدة للشركاء والعملاء في مجال تخزين الطاقة. ومقرها الرئيسي في مدينة شيامن، دولة الصين، ولديها مواقع في مدينة شنجن، وشونجكين، وميونخ، ودبي، ونيويورك، وكاليفورنيا. شحنت شركة Hithium حتى الآن أكثر من 40 جيجاوات ساعة من منتجات BESS (الخلايا والأنظمة وغيرها)، حيث تصنف كمورد BESS (أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات) من المستوى الأول وأعلى 5 حصص في السوق العالمية.

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