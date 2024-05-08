شركة Huatai Securities تكشف النقاب عن حلولها المبتكرة للتكنولوجيا المالية في قمة دبي للتكنولوجيا المالية

دبي، الإمارات العربية المتحدة, 8 مايو / أيار 2024 /PRNewswire/ -- شاركت شركة Huatai Securities Co Ltd (التي تتداول أسهمها تحت رمز: 601688.SH، و6886.HK،HTSC.L، ويشار إليها باسم "الشركة")، إحدى المجموعات المالية الرائدة القائمة على التكنولوجيا، للمرة الأولى في النسخة الثانية من قمة دبي للتكنولوجيا المالية التي يستضيفها مركز دبي المالي العالمي (DIFC). كمؤسسة مالية صينية بارزة وذات مكانة مرموقة، عرضت شركة Huatai Securities تقنياتها المتطورة من خلال تسليط الضوء على منصاتها وأنظمتها المتنوعة لحلول الأعمال.

تُعد قمة دبي للتكنولوجيا المالية بمثابة منصة عالمية للابتكار، حيث تجمع بين ألمع العقول وصناع السياسات والمؤثرين في المجال المالي لتشكيل مستقبل التكنولوجيا المالية والقطاع المالي بشكل مشترك. شهدت القمة حضور أكثر من 8,000 صانع قرار، و300 من قادة الفكر، و 200 جهة عارضة من مختلف دول ومناطق العالم، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وسنغافورة وكوريا الجنوبية والهند والصين وأوروبا والولايات المتحدة.

خلال القمة، سلطت شركة Huatai Securities الضوء على ريادتها في مجال التكنولوجيا الخاصة بأنظمة وخدمات الوساطة المالية، بما في ذلك "HTSC CONNECT" وهي عبارة عن منصة خدمات متكاملة للمؤسسات المالية وعملاء الشركات، بالإضافة إلى "ZhangLe Fortune Path" وهي منصة شاملة لإدارة الثروات العالمية للأفراد. استعرضت شركة Huatai Securities أيضًا أحدث أنظمتها ومنصاتها الرقمية للأعمال، بما في ذلك نظام إدارة تحليل الائتمان (CAMS) ونظام التداول الإلكتروني المتقدم HTSC (HEADS) واللذان تم إطلاقهما رسميًا في السوق عام 2023. تستهدف هذه المنصات المستثمرين المؤسسيين، حيث توفر لهم إمكانات قوية للأبحاث والتداول وإدارة المخاطر وتلبي احتياجاتهم. تعكس هذه التطورات التزام شركة Huatai Securities المتواصل بدعم الابتكار في نماذج الأعمال وتحسين قدرات خدمة العملاء بشكل مستمر. علاوة على ذلك، قامت شركة Huatai Securities بتنفيذ خدمة HTSC Digital Employee، وهي خدمة آلية ذكية للعمليات المالية. فاستخدام الموظفين الرقميين يهدف إلى مساعدة الموظفين الحقيقيين في حل المهام المتكررة وتحسين الكفاءة العامة للموظفين.

وبمشاركتها في القمة، تؤكد شركة Huatai Securities عن التزامها بمشاركة خبراتها المبتكرة مع الجهات الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية وتعزيز الروابط التي تجمعها بهم. وقد باتت الشركة، من خلال دمج أفضل الممارسات والتجارب المستفادة من مختلف الدول، مُجهزة بشكل جيد لمواجهة التحديات المتزايدة التعقيد التي تطرأ على السوق المالية العالمية واغتنام فرص النمو التحولي.

تسعى شركة Huatai Securities إلى تعزيز حضورها في سوق الشرق الأوسط ودعم الروابط المالية بين دول المنطقة بشكل فعال. تمتلك Huatai Securities مَوطئ قدم راسخ في الأسواق العالمية، بما في ذلك البر الرئيسي الصيني وهونغ كونغ وأوروبا والولايات المتحدة، لتحتل مكانة بارزة كلاعب رئيسي في مجال الأعمال التجارية الدولية. ستواصل شركة Huatai Securities، من خلال الاستفادة من شبكتها العالمية المتنامية، تقديم خدمات مالية متكاملة عبر الأسواق المحلية والدولية. وتتضمن خدمات الشركة إدراج الشركات في البورصات العالمية، وإتمام عمليات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود، وتأسيس الشركات المنبثقة الإقليمية التي تهدف إلى تمكين الشركات الصينية من استكشاف أسواق جديدة والاندماج في بيئة الابتكار العالمية.

نبذة عن شركة Huatai Securities

تأسست شركة Huatai Securities Co Ltd (التي تتداول أسهمها تحت رمز:601688.SH، و6886.HK،HTSC.L) في عام 1991، وقد لعبت دورًا رئيسيًا في تحديث صناعة الأوراق المالية في جمهورية الصين الشعبية باستخدام التقنيات المالية، حيث تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات المالية للأفراد والمؤسسات. حققت الشركة في عام 2023 إيرادات تشغيلية بقيمة 36.6 مليار يوان وصافي ربح يعزى إلى الشركة الأم بقيمة 12.8 مليار يوان، مما عزز مكانتها كشركة رائدة في قطاع الأوراق المالية الصينية، وتهدف الشركة إلى أن تصبح بنكًا استثماريًا بارزًا له بصمة قوية في الصين ونفوذ عالمي.