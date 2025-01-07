شركة Huawei تصدر أفضل 10 توجهات لتقنية FusionSolar لعام 2025

مدينة شنتشن، دولة الصين، 7 يناير 2025 /PRNewswire/ -- أطلقت شركة Huawei Digital Power "أفضل 10 توجهات لتقنية FusionSolar لعام 2025" تحت شعار "الابتكار المتكامل من أجل مستقبل ذكي، وتسريع تحول الطاقة الشمسية لتصبح المصدر الرئيسي للطاقة". أصدر Steven Zhou، رئيس خط منتجات الطاقة الشمسية الذكية وأنظمة تخزين الطاقة في Huawei Digital Power، أفضل 10 توجهات لتقنية FusionSolar مع ورقة بحثية، لتوفير دعم تطلعي للتطوير عالي الجودة لصناعة الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة.

Huawei released the Top 10 Trends of FusionSolar 2025

وفقًا لـ Steven Zhou، كانت سياسات الطاقة المتجددة مواتية في عام 2024، ومن المتوقع أن يواصل قطاع الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة نموه الإيجابي في عام 2025. في ظل التحول العالمي في مجال الطاقة، يمر القطاع بفرص غير مسبوقة لم تشهدها الصناعة من قبل. بصفتها مساهمًا رئيسيًا في هذا التحول، تتوقع Huawei Digital Power أفضل 10 توجهات مستقبلية في تطوير الصناعة استنادًا إلى ممارساتها طويلة الأجل وأفكارها المتعمقة، بدءًا من التقنيات الأساسية إلى التطبيقات القائمة على سيناريوهات الاستخدام. تلتزم Huawei Digital Power بتسريع تطور الطاقة الشمسية لتصبح مصدر الطاقة الرئيسي.

التوجه 1: ستسرع مولدات الطاقة المتجددة من توليد الطاقة الكهروضوئية لتصبح مصدر الطاقة الرئيسي

اكتملت الممارسات الشاملة لتقنية مولدات الطاقة المتجددة من حيث البحث النظري، وتطوير المنتجات، والاستعراض والاختبار، والتطبيقات على نطاق واسع. هذه التكنولوجيا حاسمة لأنظمة الطاقة الجديدة، حيث تحول الطاقة الكهروضوئية بسرعة إلى مصدر رئيسي للطاقة.

التوجه 2: تشكيل شبكة تشمل جميع السيناريوهات

سيضمن التخزين الشامل للطاقة وتشكيل الشبكات استقرار أنظمة الطاقة الجديدة على المدى الطويل. بصفته نظام إمداد بالطاقة هامٍ يدعم شبكة الكهرباء، يلعب نظام تخزين الطاقة (ESS) دورًا أساسيًا في توليد الطاقة، ونقلها، وتوزيعها، واستهلاكها في النظام الكهربائي الجديد. يحقق نظام تخزين الطاقة (ESS) الناتج من تشكيل الشبكة التحكم المستقر في الجهد، والتردد، وزاوية الطاقة، ما يتيح للنظام الكهربائي الجديد العمل بثبات على المدى الطويل.

التوجه 3: سلامة نظام تخزين الطاقة (ESS) من الخلية إلى الشبكة

سلامة نظام تخزين الطاقة (ESS) هي الأساس. سيؤدي نظام حماية السلامة الأكثر متانة إلى تعزيز التطوير عالي الجودة للصناعة. يتطلب الأمر نظام حماية عالي المعايير من البطاريات إلى شبكات الكهرباء لضمان سلامة نظام تخزين الطاقة (ESS). يجب أن يضمن نظام تخزين الطاقة (ESS) عدم انتشار الحريق أو الانفجارات، فضلًا عن عزل أخطاء الشبكة الكهربائية تلقائيًا، والتعافي من الأخطاء، وضمان السلامة والموثوقية طوال دورة الحياة.

التوجه 4: ذكاء دورة الحياة الكاملة للنظام

ستعمل محطات الطاقة المتجددة تلقائيًا طوال دورة حياتها.

التوجه 5: التردد والكثافة العاليين

ستعمل تقنيات أشباه الموصلات من الجيل الثالث والتقنيات الرقمية على زيادة كثافة الطاقة في محولات الطاقة الإلكترونية وتعزيز جودة وكفاءة أنظمة الطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة (PV+ESS).

التوجه 6: الجهد والموثوقية العاليين

سيؤدي تطبيق الجهد العالي إلى تقليل تكلفة الطاقة المتكاملة (LCOE) لأنظمة الطاقة الشمسية مع تخزين الطاقة (PV+ESS)، بينما سيساهم التصميم عالي الموثوقية في تحسين وفرة النظام وسلامته.

التوجه 7: شبكة دقيقة متجددة بنسبة 100%

ستكون الشبكات الدقيقة المتجددة الاقتصادية والمستقرة هي الخيار الأفضل في المناطق التي تعاني من نقص الكهرباء.

التوجه 8: التكامل بين الطاقة الكهروضوئية ونظام تخزين الطاقة وجهاز الشحن واستهلاك الكهرباء

ستحصل شبكات توزيع الكهرباء على مرونة أعلى، ويتم تسريع استخدام الطاقة الخضراء عبر الصناعات.

التوجه 9: تقاسم الطاقة مع المجتمع

من خلال التحول من استهلاك الطاقة الذاتي إلى المشاركة المجتمعية، سيتم تداول الطاقة الخضراء وتنسيقها بشكل أفضل بين المنازل.

التوجه 10: التكيف المرن مع جميع نماذج الأعمال

ستتكيف المنصات المتكاملة مع نماذج الأعمال المتنوعة وستساهم في تحقيق المزيد من الفوائد.

إن الابتكار التكنولوجي يتسارع لدفع الطاقة الشمسية لتصبح المصدر الرئيسي للطاقة، وهو اتجاه سيعيد تشكيل ملامح صناعة الطاقة الشمسية وتخزين الطاقة. تلتزم Huawei FusionSolar بالعمل مع العملاء والشركاء العالميين لقيادة تطوير صناعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية وتخزين الطاقة من خلال الأفكار والابتكار، وتسريع تبني الطاقة الشمسية الكهروضوئية لتصبح مصدر الطاقة الرئيسي لكل منزل وشركة، وبناء مستقبل أفضل وأكثر خضرة.

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