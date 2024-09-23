شركة Huawei تطلق أكثر من عشرون حلًا جديدًا كليًا لشبكة Xinghe الذكية من أجل تعزيز الذكاء الصناعي

شانغهاي، 23 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- أعلن السيد Leon Wang، رئيس خط إنتاج اتصالات البيانات لدى شركة Huawei، خلال حدث HUAWEI CONNECT لعام 2024، عن إطلاق الشركة لأكثر من 20 حلًا جديدًا لشبكة Xinghe الذكية، وذلك تحت شعار "شبكة Xinghe الذكية، تعزيز الذكاء الصناعي". صُممت هذه الحلول خصيصًا لتشكيل منظومة عمل متكاملة للشبكات المدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI، مما يساعد العملاء على اغتنام فرص التطور الذكي وتعظيم الإنتاجية الذكية.

Leon Wang, President of Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

يشهد العالم، مع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، انتقالًا من التحول الرقمي إلى التحول الذكي. وتتبنى القطاعات الصناعات بمختلف أنواعها تقنيات الذكاء الاصطناعي AI بسرعة متزايدة، وذلك لابتكار استخدامات جديدة على غرار السيارات ذاتية القيادة، والتشخيص والعلاج الذكي، والفحص الذكي للقطارات. فكل هذه التطبيقات تسهم بشكل كبير في تحسين كفاءة وتجربة حياتنا اليومية والعملية.

يدفع عصر الذكاء الاصطناعي بالشبكات نحو التحول إلى شبكات ذكية. وتعمل Huawei مع شركائها على قيادة جهود الأبحاث والممارسات المتعلقة بالشبكات الذكية. ولهذا السبب، دائمًا ما تسعى Huawei إلى ترقية حلول شبكة Xinghe الذكية لمساعدة العملاء على اغتنام فرص التطور الذكي، وبناء بنية تحتية جديدة للشبكات الذكية، وتعظيم الإنتاجية في عصر الذكاء الاصطناعي. فيما يلي بعض النقاط الرئيسية لهذا التحول:

تُركز حلول Xinghe Intelligent Campus على بناء شبكات مخصصة للحرم الجامعي مدعومة بتقنيات الذكاء الاصطناعي AI وتركز على تجربة المستخدم، مما يضمن عدم تجميد التطبيقات الصوتية أو المرئية، وعدم انخفاض جودة الخدمات، وعدم انتظار التفاعلات.

يُقدم حل Xinghe Intelligent WAN مجموعة واسعة من التقنيات الذكية لجدولة ملايين التدفقات بشكل ذكي، وتحسين تجربة الخدمة بدقة.

يستخدم حل Xinghe Intelligent Fabric محرك AI Turbo لتحسين نفاذية الشبكة، الأمر الذي يعزز من كفاءة التدريب على النماذج الأساسية.

يدمج حل Xinghe Intelligent Network Security تقنيات الذكاء الاصطناعي AI في عملية الكشف عن التهديدات الأمنية للشبكات، مما يسمح بتحديد التهديدات بدقة وسرعة عالية.

لتلبية احتياجات الشبكات في مختلف السيناريوهات، أطلقت Huawei أكثر من عشرون حلًا جديدًا على مستوى العالم. ومن بين هذه الحلول المتميزة، أول محول بيانات ثابت بتقنية الإيثرنت في مراكز البيانات بسرعات تصل إلى 100 تيرابت في الثانية، وأول محول ثابت في مراكز البيانات يعتمد على تقنية التبريد بالسائل بسرعات 51.2 تيرابت في الثانية، وأول موجه ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي AI، ومفاتيح شبكات عالية الجودة بسرعة 10 جيجابت في الثانية للحرم الجامعي ونقاط وصول Wi-Fi 7، وحل الأمان الذكي SASE للفروع، وأول حل للشبكة ذاتية القيادة بتقنية IP.صُممت هذه الحلول لمساعدة العملاء على تحقيق عوائد أكبر في أعمالهم.

مع دخولنا عصر الذكاء الاصطناعي الذي يتطلب شبكات ذكية، ستواصل شركة Huawei دفع عجلة تطوير الشبكات الذكية وترقية منتجات وحلول شبكة Xinghe الذكية، الأمر الذي يهدف إلى مساعدة العملاء حول العالم على الانتقال نحو عصر الذكاء الاصطناعي وجني المزيد من الفوائد.