شركة Huawei تطلق حلها الذكي Xinghe المخصص لشبكات الحرم الجامعي الجديد كليًا مع ترقيات شاملة لتعزيز الإنتاجية الذكية للمؤسسات

شانغهاي، 23 سبتمبر، 2024 /PRNewswire/ -- شهد حدث HUAWEI CONNECT لعام 2024، إقامة الجلسة الحوارية Xinghe Intelligent Campus بنجاح، الأمر الذي جذب أكثر من 200 رائد من رواد الصناعة والخبراء والعلماء من جميع أنحاء العالم لاستكشاف توجهات شبكات الحرم الجامعي والتقنيات الحديثة. وقد أسدلت شركة Huawei، في هذا الحدث، الستار عن حلها الذكي Xinghe المخصص لشبكات الحرم الجامعي الجديد كليًا، الذي يتميز بترقية شاملة لتجربة الشبكات اللاسلكية، والتطبيقات، وعمليات التشغيل والصيانة (O&M).

Shawn Zhao, President of the Campus Network Domain, Huawei's Data Communication Product Line, delivering a speech

وفي هذا الصدد، قال Shawn Zhao، رئيس مجال الشبكات الجامعية بخط إنتاج اتصالات البيانات لدى شركة Huawei: "إن انتشار مؤتمرات الفيديو، والأجهزة الطرفية المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI، إلى جانب تطبيقات الذكاء الاصطناعي AI، قد زاد من معدل كثافة الوصول إلى شبكات الحرم الجامعي ثلاثة أضعاف، ونمت الطلبات على النطاق الترددي عشرة أضعاف. وبالتالي، بات المستخدمون يضعون متطلبات جديدة لضمان أداء التطبيقات المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI والخدمات الصوتية أو المرئية، إلى جانب توقعهم لعمليات تشغيل وصيانة أكثر ذكاءً O&M".

ولتلبية هذه الاحتياجات، أطلقت شركة Huawei حلها الذكي Xinghe المخصص لشبكات الحرم الجامعي. ويركز هذا الحل على تحسين تجربة الشبكات اللاسلكية من حيث الأداء، والتنقل، وتكامل إنترنت الأشياء. كما يستخدم الحل محرك X-Scheduler (محرك جدولة التجارب) لتحسين تجربة التطبيقات، مستفيدًا من اتخاذ القرارات المدعومة بالذكاء الاصطناعي AI وخوارزمية التنبؤ بالموجات لتحسين تجربة التشغيل والصيانة O&M. وتساعد هذه المزايا العملاء على بناء بنية تحتية رقمية رائدة في الصناعة وتسهيل التحول الرقمي والذكي للمؤسسات.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر الحل ضمانًا أمنيًا شاملاً. ففيما يتعلق بالشبكات اللاسلكية، تعمل تقنية Wi-Fi Shield المبتكرة على منع التنصت على الشبكة بشكل جذري من خلال الواجهة الهوائية. وفيما يتعلق بالشبكات السلكية، تستخدم تقنية MACsec لحماية نقل البيانات بشكل كامل من المحولات إلى نقاط الوصول، مما يضمن أمانًا لا يُضاهى لشبكات اتصالات الحرم الجامعي منذ اللحظة الأولى.

شهدت الجلسة أيضًا مشاركة شركات رائدة في مجال التحليل، وعملاء، وشركاء من مختلف الصناعات، حيث شاركوا رؤاهم الفريدة وأفضل ممارساتهم وحالات نجاحهم. وكان من بين المتحدثين الرئيسيين Sian Morgan، مدير الأبحاث في مجموعة Dell'Oro Group؛ والدكتور هيثم إس. حمزة، أستاذ تكنولوجيا المعلومات في جامعة القاهرة؛ وShang Qun، مساعد مدير مركز الحوسبة في جامعة Peking University؛ وكذلك Sun Pan، مدير قسم عمليات البنية التحتية في FAW Group؛ وConnee Zhang، الرئيس التنفيذي CEO لشركة CypressTel. هذا وستوفر ممارساتهم القيمة مرجعًا فريدًا للتحول الرقمي والذكي للمؤسسات عبر مختلف الصناعات.

تتطلع Huawei إلى المستقبل، حيث تؤمن بأن حلها الذكي Xinghe المخصص لشبكات الحرم الجامعي سيصبح الخيار المفضل للتحول الرقمي والذكي للشركات العالمية لجني المزيد من الفوائد.

لمزيد من المعلومات حول الحل الذكي Xinghe المخصص لشبكات الحرم الجامعي من شركة Huawei، يرجى زيارة https://e.huawei.com/en/solutions/enterprise-network/campus-network .